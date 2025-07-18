22歲養子患先天心臟病，54歲張慧儀獨力照顧19年，真情剖白：對單親媽媽多些包容

54歲張慧儀在2006年領養養子張晃維（Hanson），一直擔任一個「100分媽媽」，惟她自覺愧疚無法給予Hanson一個完整的家，身為一個單親媽媽19年，她坦言當中有很多崩潰難捱的時候，但幸有兒子暖心安慰和陪伴，一切都值得。

為母則強｜女強人背後的逞強

現年54歲的馬來西亞華裔女星張慧儀，近日在小紅書分享影片，真情流露道出19年來獨力撫養患有先天性心臟病、22歲養子張晃維（Hanson）的艱辛。影片中，素顏的張慧儀罕露脆弱一面，坦言單親媽媽要同時扮演多重角色，如要賺錢養家、輔導功課，還要當司機、保姆和護士。她透露，多年來奔波各地工作，只為籌措Hanson的心臟手術費用，剖白：

會害怕給孩子的不夠多，會愧疚陪孩子太少。

為母則強｜養子一句話超暖心

張慧儀不禁落淚，現已長大的Hanson立刻上前擁抱安慰媽媽，一句話超暖心；

媽，你別哭，有我在。

張慧儀亦倍感安慰，指是Hanson教會她「承認脆弱才是真正的勇敢」，如今她學會在孩子面前坦然表達情緒，直言：「媽媽拉扯你長大不容易」，母子相擁，場面感人。

為母則強｜19年拒爛桃花 只求真心待兒

張慧儀在過往訪問中透露，笑稱收養Hanson後「少了爛桃花」。這些年來一直未婚並非沒有追求者，而是她堅持要找到能視Hanson如己出的人當伴侶。她呼籲社會對單親媽媽少些偏見，職場多些包容，同時也提醒自己要「放過自己」。這段跨越血緣的母子情，見證了最無私的愛與勇氣。

為母則強｜希望兒子比自己早離世

張慧儀於2006年領養患有先天性心臟病的養子張晃維（Hanson），無條件悉心照顧。數年前Hanson進行心臟手術延續生命，手術後一度失自理能力，她替兒子換片時發現他長滿膿包，頓時心痛得狂喊，一度做最壞打算將Hanson帶回馬來西亞。然而Hanson奇蹟醒來後，她萌生一個念頭，就是希望Hanson能比自己早離開人世，由她為兒子好好打點身後事。

先天性心臟病｜2大因素導致胎兒心臟發展異常

據香港兒童心臟協會資料，先天性心臟病是最常見的先天性疾病，每1000名初生嬰兒大約有8名患有先天性心臟病。它是由於胎兒心臟在懷孕期不正常發展所致。引致胎兒心臟發展異常的原因雖然有很多， 但是大部份的病因都不能確定，部分心臟病與以下兩項因素有關：

1. 遺傳因素

有家族病例的夫婦，如父母親本身，親戚或子女有先天性心臟病歷史，他們下一胎發生心臟病的機會比沒有家族病例的夫婦較高。此外胎兒遺傳染色體發生異常，如唐氏綜合症，發病率也較高。

2. 環境因素

環境因素是指外來因素對胎兒發育的影響。如：婦女懷孕期間染上德國麻疹、糖尿病 、紅斑性狼瘡等都可引致胎兒心臟發展異常。其他如懷孕期間酗酒、接受X光幅射、服用某些藥物等，都可能引致先天性心臟病。

轉載自晴報