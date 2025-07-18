劉美君前夫黃泰來喉癌逝世，終年75歲：喉癌6大症狀包括聲音沙啞與吞嚥困難

黃泰來離世丨曾執導《緣份》及《法內情》、香港著名電影導演黃泰來驚傳病逝，享年75歲。黃泰來亦是女歌手劉美君前夫，二人有10年婚姻育一子一女。據了解，黃泰來因喉癌離世，電影人田啟文其後亦證實其離世，並對近期不少圈中人先後離世而感惋惜。

黃泰來曾執導《緣份》、《法內情》

黃泰來是60年代導演黃堯兒子，黃泰來曾於佳藝電視及麗的電視任職編導，80年代轉投電影界，曾執導過不少經典電影，包括《緣份》、《法內情》、《我在黑社會的日子》、《愛人同志》及《三狼奇案》等。

與劉美君10年婚姻誕兩子女

黃泰來前妻是歌手劉美君，據悉，兩人定情於歌曲《午夜情》，男方負責歌曲填詞，其後向女方展熱烈追求，劉美君當年嫁予男方時更只有18歲。可惜，婚姻只維持10年，雙方終離方收場，他們育有一子一女。

對於分手原因，劉美君曾透露是性格不合，指婚姻首年已經發現是錯誤，曾堅持10年，不過最終仍無法走下去。即使離婚，兩人關係仍相當友好，劉美君從沒有講過前夫一句壞話。另據傳連邵氏高層樂易玲亦曾與他有過一段情。

香港著名電影導演黃泰來驚傳離世，終年75歲。

黃泰來曾執導《緣份》及《法內情》。

黃泰來亦是女歌星劉美君前夫，二人於1982年結婚，但1992年即離異。

劉美君當年嫁黃泰來時只有18歲。

喉癌成因

據本港癌症基金會資料顯示，喉癌確實的起因至今未明，研究的工作仍在繼續進行，希望能找出原因。不過調查發現，大量吸煙和喝酒的人患上喉癌的機會較大。喉癌患者主要是中年人和老年人，男人較女人更易患上喉癌。一如其他的癌症，喉癌是不會傳染的.

喉癌6大症狀

喉癌多數在聲帶發病。病發初期通常聲音變得沙啞，這是喉癌最主要和最常見的初期病徵，因為即使是一粒細小的腫瘤也能造成兩條聲帶無法會合和震動。你的聲音如果超過6個星期持續沙啞，就應該向耳鼻喉專家求診。

聲調轉變

聲音變得沙啞

喉部和頸部出現硬塊

吞嚥時感到痛苦

持續耳痛

呼吸困難

資料來源：癌症基金會