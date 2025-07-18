氣墊粉底大比拼｜日本雜誌推薦性價比高的遮瑕抗油抗汗氣墊粉底，分析選購3大重點
氣墊粉底使用方便，能輕鬆打造出清透底妝，非常適合夏天使用。日本《LDK》雜誌從藥妝店搜集平價氣墊粉底進行了全面比較，包括Kate、CEZANNE、CANMAKE等品牌，為大家推薦遮瑕力強、能抗油抗汗的高性價比產品。
《LDK》指出，氣墊粉底液和BB Cream一樣，是集美容液成分和妝前乳於一體的多功能產品，但使用感相對更輕薄、粉底遮瑕效果更強，同時還能提亮肌膚光澤感。優點在於節省化妝時間，非常適合每天早上快速化妝；同時小巧便攜，使用時不會弄髒雙手，也適合在外出時補妝使用。
實際上，氣墊粉底液起初是韓國化妝品牌最先興起，但大多過於油亮。現在，有愈來愈多氣墊粉底液經不斷研發成為藥妝產品，適合更多不同膚質人士使用。
選擇氣墊粉底考慮重點
1. 妝效及色號
- 乾性肌膚：推薦選擇保濕光澤感妝效的氣墊粉底；
- 油性/混合性肌膚，推薦選擇半啞光妝感。
另外，《LDK》提醒，如果是從20多歲起就沒有改變過粉底色號，建議可以嘗試換色號：
隨著年齡的增長，膚色會變得暗淡。大多數人在色號選擇上都會偏淺一號色，想讓自己的皮膚看起來更明亮；但穿著淺色衣服時，臉部瑕疵和其他痕跡會更加明顯。如果想要更自然的妝效，應選擇接近頸部膚色的色號。
2. 遮瑕力和持妝力
對於有瑕疵、毛孔、泛紅等肌膚問題的人，《LDK》推薦使用平價且遮瑕力強的氣墊粉底液。不過，最近市面上新推出一些號稱可以「長時間保持清爽妝容」的氣墊粉底產品，因此需要注意其耐用性和持妝力。
3. 含有防曬和保濕成分
平價氣墊粉底液推薦名單 （由低至高評分排列）
《LDK》推薦9款平價氣墊粉底
等級B
【第9名】
INTEGRATE Pro Finish Cushion #1 SPF50+ PA+++
售價：約$125
完成妝效：2.83
不易脫妝：4
可用性：2
綜合評價：2.94
【並列第7名】
Kate Color & Cover Cushion #05 French Ivory
售價：約$89
完成妝效：2.5
不易脫妝：4.5
可用性：2.75
綜合評價：3.25
CEZANNE Cushion Foundation #20 SPF50 PA++++
售價：約$79
完成妝效：2.5
不易脫妝：4.5
可用性：2.75
綜合評價：3.25
【並列第5名】
Maquillage Dramatic Essence Cushion Glow #2 PSF50+ PA++++
售價：約$140
完成妝效：3.5
不易脫妝：4
可用性：2.75
綜合評價：3.42
KISSME FERME Cushion Wanderlust SP #03 SPF42 PA+++
售價：約$174
完成妝效：3
不易脫妝：5
可用性：2.25
綜合評價：3.42
等級A
【第4名】&be 氣墊粉底液（赭石米色）SPF24 PA+++
售價：約$186
完成妝效：3.83
不易脫妝：3.5
可用性：3.75
綜合評價：3.69
【第3名】Canmake Fit Glow Cushion #02 SPF50+ PA+++
售價：約$87
完成妝效：3.83
不易脫妝：4
可用性：3.5
綜合評價：3.78
【第2名】Excel Skin Flutter Serum Cushion #SF03 SPF50+ PA++++
售價：約$164
完成妝效：3.67
不易脫妝：4.5
可用性：3.5
綜合評價：3.89
【第1名】露華濃REVLON 持久防曬氣墊粉底 #003 SPF50+ PA++++
售價：約$164
完成妝效：4.33
不易脫妝：5
可用性：4
綜合評價：4.44