氣墊粉底大比拼｜日本雜誌推薦性價比高的遮瑕抗油抗汗氣墊粉底，分析選購3大重點

氣墊粉底使用方便，能輕鬆打造出清透底妝，非常適合夏天使用。日本《LDK》雜誌從藥妝店搜集平價氣墊粉底進行了全面比較，包括Kate、CEZANNE、CANMAKE等品牌，為大家推薦遮瑕力強、能抗油抗汗的高性價比產品。

《LDK》指出，氣墊粉底液和BB Cream一樣，是集美容液成分和妝前乳於一體的多功能產品，但使用感相對更輕薄、粉底遮瑕效果更強，同時還能提亮肌膚光澤感。優點在於節省化妝時間，非常適合每天早上快速化妝；同時小巧便攜，使用時不會弄髒雙手，也適合在外出時補妝使用。

實際上，氣墊粉底液起初是韓國化妝品牌最先興起，但大多過於油亮。現在，有愈來愈多氣墊粉底液經不斷研發成為藥妝產品，適合更多不同膚質人士使用。

選擇氣墊粉底考慮重點

1. 妝效及色號

乾性肌膚：推薦選擇保濕光澤感妝效的氣墊粉底；

油性/混合性肌膚，推薦選擇半啞光妝感。

另外，《LDK》提醒，如果是從20多歲起就沒有改變過粉底色號，建議可以嘗試換色號：

隨著年齡的增長，膚色會變得暗淡。大多數人在色號選擇上都會偏淺一號色，想讓自己的皮膚看起來更明亮；但穿著淺色衣服時，臉部瑕疵和其他痕跡會更加明顯。如果想要更自然的妝效，應選擇接近頸部膚色的色號。

2. 遮瑕力和持妝力

對於有瑕疵、毛孔、泛紅等肌膚問題的人，《LDK》推薦使用平價且遮瑕力強的氣墊粉底液。不過，最近市面上新推出一些號稱可以「長時間保持清爽妝容」的氣墊粉底產品，因此需要注意其耐用性和持妝力。

3. 含有防曬和保濕成分

平價氣墊粉底液推薦名單 （由低至高評分排列）

《LDK》推薦9款平價氣墊粉底

等級B

【第9名】

INTEGRATE Pro Finish Cushion #1 SPF50+ PA+++

售價：約$125

完成妝效：2.83

不易脫妝：4

可用性：2

綜合評價：2.94

【並列第7名】

Kate Color & Cover Cushion #05 French Ivory

售價：約$89

完成妝效：2.5

不易脫妝：4.5

可用性：2.75

綜合評價：3.25

CEZANNE Cushion Foundation #20 SPF50 PA++++

售價：約$79

完成妝效：2.5

不易脫妝：4.5

可用性：2.75

綜合評價：3.25

【並列第5名】

Maquillage Dramatic Essence Cushion Glow #2 PSF50+ PA++++

售價：約$140

完成妝效：3.5

不易脫妝：4

可用性：2.75

綜合評價：3.42

KISSME FERME Cushion Wanderlust SP #03 SPF42 PA+++

售價：約$174

完成妝效：3

不易脫妝：5

可用性：2.25

綜合評價：3.42

等級A

【第4名】&be 氣墊粉底液（赭石米色）SPF24 PA+++

售價：約$186

完成妝效：3.83

不易脫妝：3.5

可用性：3.75

綜合評價：3.69

【第3名】Canmake Fit Glow Cushion #02 SPF50+ PA+++

售價：約$87

完成妝效：3.83

不易脫妝：4

可用性：3.5

綜合評價：3.78

【第2名】Excel Skin Flutter Serum Cushion #SF03 SPF50+ PA++++

售價：約$164

完成妝效：3.67

不易脫妝：4.5

可用性：3.5

綜合評價：3.89

【第1名】露華濃REVLON 持久防曬氣墊粉底 #003 SPF50+ PA++++

售價：約$164

完成妝效：4.33

不易脫妝：5

可用性：4

綜合評價：4.44