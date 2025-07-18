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凍齡｜53歲江美儀零毛孔零贅肉，公開4大養生秘訣及獨門益氣生津養生飲品，臉色紅潤
健康Tips

凍齡｜53歲江美儀零毛孔零贅肉，公開4大養生秘訣及獨門益氣生津養生飲品，臉色紅潤

健康解「迷」
健康解「迷」

　   53歲視后江美儀近日在《女神配對計劃》中成為「花生團」成員之一，在幕後看得相當肉緊。除了留意5組女神的感情線和美貌外，這位凍齡女星的外貌亦引起網民熱切關注，直呼「保養得太好」！ 

 

　　53歲視后江美儀近日她在社交平台「小紅書」分享凍齡秘密，緊緻肌膚在高清拍攝中零毛孔，羨煞旁人。她分享4大養生大法，當中推薦獨門養生飲料，邊喝邊變美：

 

1. 從來不喝冰凍飲料

　　她從來不喝凍飲，就算運動後亦只會喝溫水。她在過往訪問中曾說過自己愛喝湯，戒掉喝茶或咖啡的習慣，連夏日必備的凍飲都完全謝絕。

 

女星養生｜53歲視后「入五」後無老過　身上零贅肉絕不碰1種飲料　養生凍齡大法全公開

江美儀當年入行25年首奪視后！（Facebook@江美儀）

 

女星養生｜53歲視后「入五」後無老過　身上零贅肉絕不碰1種飲料　養生凍齡大法全公開

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女星養生｜53歲視后「入五」後無老過　身上零贅肉絕不碰1種飲料　養生凍齡大法全公開

女星養生｜53歲視后「入五」後無老過　身上零贅肉絕不碰1種飲料　養生凍齡大法全公開

53歲江美儀保養得宜。（Facebook@江美儀）

 

2. 養生飲料：自家煲蘋果黃芪水

　　她推薦女士們可以多喝這款飲料，裡面的蘋果是溫性水果、黃芪可以溫補精力、紅棗對女士們特別好，可以益氣生津，臉色變紅潤，血氣更好。不過她提醒切忌喝太多，要因應體質調整分量。

 

女星養生｜53歲視后「入五」後無老過　身上零贅肉絕不碰1種飲料　養生凍齡大法全公開

 

自家製養生飲料。（小紅書截圖）

 

3. 因地制宜

　　飲食要因應所在地區而調節，例如住在四川的人因為氣候潮濕會多吃辣，祛除體內濕氣；反觀香港比較悶熱，若經常吃重口味或辣的食物，就會容易濕熱和喉嚨痛。

 

4. 不要依賴營養補充品

　　她指出，這些營養補充品對於身體會造成負擔，然而維持不良生活習慣，如捱夜、飲酒等，然後事後再服用營養補充品急救，實是無補於事。

 

　　江美儀指，養生第一步在於了解自己體質，不要人云亦云，盲從其他國家的減肥方法，要找適合自己的才會有效。

 

女星養生｜53歲視后「入五」後無老過　身上零贅肉絕不碰1種飲料　養生凍齡大法全公開

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53歲江美儀經常參加跑步活動。（Facebook@江美儀）

 

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江美儀私底下熱愛各種運動。（Facebook@江美儀）

 

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江美儀素顏一樣靚爆！（Facebook@江美儀）

 

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江美儀私底下熱愛各種運動。（Facebook@江美儀）

 

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江美儀素顏一樣靚爆！（Facebook@江美儀）

 

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江美儀身上零贅肉。（Facebook@江美儀）

 

女星養生｜53歲視后「入五」後無老過　身上零贅肉絕不碰1種飲料　養生凍齡大法全公開

江美儀素顏一樣靚爆！（Facebook@江美儀）

　

Tags:#健康與養生#名人#美容貼士#抗衰老#江美儀#香港娛樂圈#營養#中醫#生活方式#社交媒體#小紅書
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