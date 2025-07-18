凍齡｜53歲江美儀零毛孔零贅肉，公開4大養生秘訣及獨門益氣生津養生飲品，臉色紅潤

53歲視后江美儀近日在《女神配對計劃》中成為「花生團」成員之一，在幕後看得相當肉緊。除了留意5組女神的感情線和美貌外，這位凍齡女星的外貌亦引起網民熱切關注，直呼「保養得太好」！

53歲視后江美儀近日她在社交平台「小紅書」分享凍齡秘密，緊緻肌膚在高清拍攝中零毛孔，羨煞旁人。她分享4大養生大法，當中推薦獨門養生飲料，邊喝邊變美：

1. 從來不喝冰凍飲料

她從來不喝凍飲，就算運動後亦只會喝溫水。她在過往訪問中曾說過自己愛喝湯，戒掉喝茶或咖啡的習慣，連夏日必備的凍飲都完全謝絕。

江美儀當年入行25年首奪視后！（Facebook@江美儀）

53歲江美儀保養得宜。（Facebook@江美儀）

2. 養生飲料：自家煲蘋果黃芪水

她推薦女士們可以多喝這款飲料，裡面的蘋果是溫性水果、黃芪可以溫補精力、紅棗對女士們特別好，可以益氣生津，臉色變紅潤，血氣更好。不過她提醒切忌喝太多，要因應體質調整分量。

自家製養生飲料。（小紅書截圖）

3. 因地制宜

飲食要因應所在地區而調節，例如住在四川的人因為氣候潮濕會多吃辣，祛除體內濕氣；反觀香港比較悶熱，若經常吃重口味或辣的食物，就會容易濕熱和喉嚨痛。

4. 不要依賴營養補充品

她指出，這些營養補充品對於身體會造成負擔，然而維持不良生活習慣，如捱夜、飲酒等，然後事後再服用營養補充品急救，實是無補於事。

江美儀指，養生第一步在於了解自己體質，不要人云亦云，盲從其他國家的減肥方法，要找適合自己的才會有效。

53歲江美儀經常參加跑步活動。（Facebook@江美儀）



江美儀私底下熱愛各種運動。（Facebook@江美儀）

江美儀素顏一樣靚爆！（Facebook@江美儀）

江美儀私底下熱愛各種運動。（Facebook@江美儀）

江美儀素顏一樣靚爆！（Facebook@江美儀）

江美儀身上零贅肉。（Facebook@江美儀）

江美儀素顏一樣靚爆！（Facebook@江美儀）