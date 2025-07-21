離奇死因揭秘丨驗屍官分享離奇案例，6大提示降低死亡風險，2類人忌吃牛扒

美國一名女驗屍官近日受訪時，分享了不少離奇死亡個案，更列了6項清單，提醒大眾注意，否則隨時有死亡風險，當中包括忌講1類說話，以及2類人應避免食用牛扒。

根據外媒報導，美國一名32歲女驗屍官多莉（Dolly）過去7年，曾進行了數千次屍檢，見識了各種形式的死亡。她因此於社交平台分享了6項日常生活大眾經常做，卻極具死亡風險的事。

● 使用挑釁性言語：多莉指千萬不要開玩笑地或者挑釁別人傷害自己，例如「你要幹甚麼？殺我吖？」她指這樣的話，往往會成為死者的遺言。

● 長者或孩童過早食牛扒：多莉表示見過不少長者食牛扒時都會被噎住，然後導致死亡。她又補充表示，孩子過早或過晚吃牛扒都很危險，請務必徹底咀嚼食物，否則就乾脆別吃。

● 把身體探進洗衣機:多莉指這姿勢會阻礙正常呼吸，往往是意外死亡的常見原因。多莉表示見過很多這樣的案例，有些人身材通常較矮，在伸手進入頂部裝載的洗衣機時被困住。

● 使用廉價的油壓器:多莉表示廉價的油壓器很易於維修車輛時，增加身體於車底被壓致死亡的風險。

● 機器附近穿著寬鬆的衣服：多莉表示切勿於機器附近，穿著寬鬆的衣服，無論是鞋帶鬆了還是衣袖鬆了，這些小疏忽都可能導致可怕的事。

● 駕電單車時沒有穿戴合適的裝備：多莉指許多駕電單車人士於駕駛時沒有安全的防護裝備，一旦遇上意外，很容易增加自己的死亡風險。

就算自然老化仍是最常見的死亡原因，但多莉表示，她接觸過的死因範圍極廣，包括壓路機事故、跳傘失誤、飛機墜毀、礦災，甚至是斬首等極端事件。因此見盡死亡的多莉，呼籲民眾珍惜生命、慎防潛在危險，一切從細節做起。

轉載自晴報