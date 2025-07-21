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昔日女神57歲台灣女神伊能靜遊巴黎：素顏嚇親網民，被狠批髮量少臀部下垂
健康Tips

昔日女神57歲台灣女神伊能靜遊巴黎：素顏嚇親網民，被狠批髮量少臀部下垂

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾有「玉女掌門人」之稱、現年57歲的台灣女星伊能靜近日與丈夫秦昊同遊法國巴黎時，無論於餐館還是博物館，均被不少網民偶遇，令其素顏近照曝光。照片一出，即引來不少網民留言，直呼認不出伊能靜，更有人指其「大媽味濃」。

 

　　近日有網民上載伊能靜於法國餐廳的用膳照，在零濾鏡的鏡頭下，伊能靜膚色偏蒼白，臉上皮膚顯得鬆弛，髮線亦有向上移的跡象，少了以往精緻及貴氣感。除了餐廳外，她與丈夫秦昊參觀博物館時，亦被人「野生捕獲」，只見當日身穿少女系粉紅色衣裙的她，儘管未見正臉照，但也有網民留言指其髮量偏稀少，同時臀部亦欠緊致，呈下垂狀態。

 

昔日女神丨57歲前玉女掌門人遊巴黎 素顏狀況曝光被嘲極嚇人網民：真係認唔出

伊能靜與夫同遊巴黎時，亦被不少網民偶遇，令其零修圖素顏近照曝光。

 

昔日女神丨57歲前玉女掌門人遊巴黎 素顏狀況曝光被嘲極嚇人網民：真係認唔出

伊能靜與夫同遊巴黎時，亦被不少網民偶遇，令其零修圖素顏近照曝光。

 

昔日女神丨57歲前玉女掌門人遊巴黎 素顏狀況曝光被嘲極嚇人網民：真係認唔出

伊能靜與夫同遊巴黎時，亦被不少網民偶遇，令其零修圖素顏近照曝光。

 

昔日女神丨57歲前玉女掌門人遊巴黎 素顏狀況曝光被嘲極嚇人網民：真係認唔出

有網民上載伊能靜於餐廳內用膳照，在零濾鏡的鏡頭下，只見伊能靜膚色十分蒼白，而且臉上皮膚亦顯得十分鬆弛，猶如發脹面包般。

 

昔日女神丨57歲前玉女掌門人遊巴黎 素顏狀況曝光被嘲極嚇人網民：真係認唔出

有網民上載伊能靜於餐廳內用膳照，在零濾鏡的鏡頭下，只見伊能靜膚色十分蒼白，而且臉上皮膚亦顯得十分鬆弛，猶如發脹面包般。

 

　　相關照片流出後，即引起網民熱議，有人直言伊能靜整個人彷彿老了不少，散發濃濃大媽味：「怎麼感覺變了好多」、「真沒認出來」、「與鏡頭前完全不同」。

 

　　伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）已育有一子小哈利，惟2人於2009年離婚後都各自再婚，伊能靜在2015年與大陸男星秦昊再婚，翌年誕下女兒「小米粒」。

 

轉載自晴報

 

Tags:#台灣#巴黎#法國#庾澄慶#健康問題#大媽#伊能靜#皮膚鬆弛#保養#素顏#女神#頭髮稀疏#臀部下垂
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