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林超英破例開冷氣丨節能達人教你電錶掩眼法，慳電又舒服
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林超英破例開冷氣丨節能達人教你電錶掩眼法，慳電又舒服

健康解「迷」
健康解「迷」

　　每到香港夏天，不少網民便會想起長年堅持不開冷氣的天文台前台長林超英，甚至以「瘋子」來嘲笑他的行為。不過，75歲的「超英哥」卻往往可以一笑置之，近日他接受傳媒訪問時，透露其實已為1人破例，目前已經開了冷氣，而且背後原因極為窩心。

 

林超英1原因抗拒開冷氣

 

　　儘管早已退下官場多年，林超英卻仍然非常心繫民生，尤其關注基層於炎夏的生活，不時走訪劏房戶。有人大開冷氣，另一邊廂有基層卻無力負擔高昂電費「唔敢開冷氣」，林超英這時便會與後者分享不少製造氣流之法，希望他們能解決捱熱之苦，林超英表示：

 

　　基層是最辛苦，尤其劏房戶、掃街姐姐、街邊檔主.....我開冷氣多少會有罪疚感，雖然開冷氣可以令自己涼快，但同時會令氣候問題加劇，變相傷害沒有開冷氣的人，儘管可能我唔認識他。

 

　　對於網民經常以「瘋子」來形容他，林超英卻完全不介意，反而覺得自己帶動了人們對「環保」的注意：

 

　　我最開心見到愈來愈多人行來我身邊講：「超英哥，我都唔開冷氣」。

 

破例開冷氣 原因極窩心

 

　　75歲的「超英哥」與其他家中長輩一樣，再大的堅持往往會因為對家人的愛惜而有所動搖：

 

　　我甚麼時候會開冷氣？孫女來我家的時候，她父親說要開，你知道老來從子，總要聽子女的話，於是便為孫女破例開冷氣。

 

　　不過，為了取得平衡，他又悄悄地透露其實當中做了一些手腳：

 

　　我出了小小古惑，我沒有告訴兒子，我將冷氣調到27度，我亦專登換了一部一級能源標籤的冷氣機。

 

冷氣開27度好處多

 

　　提起冷氣，眼前的天文台前台長又再滔滔不絕解釋冷氣開27度好處多，尤其節省電費方面：

 

　　27度是人體覺得舒服的溫度，我鼓勵大家嘗試，冷氣27度加一把風扇，便已經非常涼快，更重要是，可以呃到電錶，電錶不知道開了冷氣。

 

林超英75歲養生之道

 

　　腰圍長期保持32寸的「超英哥」，笑言自己的主要養生之道，便是退而不休「無事搵事忙」：

 

　　我經常會參與慈善機構工作，又會到不同學校做演講…尤其喜歡與後生仔交流，自己都好像變後生。

 

　　他又指，除了心態要保持樂觀年輕，飲食要注重蛋白質攝取，也要忌暴食，運動亦要有堅持，他更透露原來退休後最大開支，便是花在健身教練上，因為要防跌倒：

 

　　教練問我目標是甚麼，我回應他主要想防跌。對長者很重要，因為一出事往往性命難保，千萬不要跌壞髖關節。

 

轉載自晴報

 

Tags:#林超英#香港#健康問題#養生#長者#防跌#夏天#冷氣#天文台#慳電#養生之道#蛋白質
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