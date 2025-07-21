54歲洪欣韓國被野生捕獲，胸部下垂引發網民熱議

曾有「李嘉欣死敵」之稱、現年54歲的洪欣，憑漂亮的外表加高佻身材、於90年代曾是不少人的「夢中女神」。不過，她近日赴韓國觀賞人氣女團BLACKPINK演唱會時卻被網民偶遇，令其真實身材狀態曝光。照片流出後，有網民卻留意到這位昔日女神胸部出現1種情況，而且於網上引起熱議。

韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會於韓國展開首站，洪欣亦有陪愛女張晞彤往當地「朝聖」，期間被網民「野生捕獲」。由於當地天氣正值炎夏，紮起馬尾的洪欣被偶遇，當日她穿著十分清涼，上身是紫色貼身背心，下身則是五分牛仔褲。由於見到女神，心情非常激動的網民更留言讚洪欣真人非常漂亮，而且態度友善：

bp演唱會碰到洪欣姐姐啦！！！！！姐姐對不起被我拍成這個樣子，但本人真的好漂亮，來陪女兒看演唱會，真的好溫柔，因為在打電話不敢打擾 ，但還是跟我們打招呼了。

韓國人氣女團Blackpink世界巡迴演唱會於韓國展開首站，洪欣亦有陪愛女張晞彤往當地「朝聖」。(影片截圖)

洪欣被網民「野生捕獲」。(小紅書圖)

洪欣被偶遇當日穿著十分清涼，但有網民將焦點放在她身材上，指其胸部出現嚴重下垂情況。

不過有關影片曝光後，其他網民卻將焦點放在洪欣的身材上，有人大讚她身為兩孩之母，身材依然又高又瘦，但也有人驚訝她胸部出現嚴重下垂情況，「為甚麼胸在很低的位置好奇怪」、「快塌到肚臍眼哪裡了，好可怕」。有網民則力撐，指是不穿塑型內衣所呈現的自然狀態。

轉載自晴報