2.2萬報團歐遊五國11天，20人投訴被迫參加自費項目

不少市民會趁暑假，參加旅行團出遊。HOY TV節目《一線搜查》近日報道，指一批參加歐洲五國11天旅行團的團友集體投訴，不滿旅行團將部分行程取消，有團友拒絕參加自費項目而遭導遊言語施壓，最終被迫付費。旅程中更因膳食質素欠佳等問題，令團友大感失望。

HOY TV節目《一線搜查》近日報道，接獲投訴人黃先生（化名）表示，今年4月初參加了一個歐洲五國11天旅行團，行程包括德國、法國、奧地利、瑞士及意大利，團費連稅每人約22,000港元。然而旅程一開始就問題不斷，另一名團友馬先生（化名）指出，原定在德國首站的行程是參觀露芙堡，卻因航班延誤被導遊在未有任何事前通知的情況下，單方面取消行程。

拒絕參加自費項目 遭導遊言語施壓

據了解，該旅行團設有8個自費項目，費用由20至65歐元或35至110瑞士法郎不等。若參加全部自費項目，每人需額外支付約4,800港元。雖然自費項目屬自願性質，但團友透露，當有人表示不願參加某些項目時，卻遭到導遊言語施壓。

黃先生憶述：

有女團員話某啲項目唔想參加，佢（導遊）就話唔得，話你哋咁樣會影響其他人，因為要喺中途站、休息站停車，距離我哋參觀景點好遠，『如果為咗你哋兩個人唔去，令全員揸㗎車返嚟接你哋，係浪費大家時間，時間係好珍貴。』喺呢種威迫情況下，團友考慮到以免連累其他團友，迫於無奈下付費參加。

膳食質素欠佳

團友對旅行團的餐飲安排亦感不滿。他們控訴餐點分量少，只有「幾粒薯仔、一件煎燶雞胸肉，同一碗雜菜湯」，難以滿足基本需求。對於素食團友而言，情況更令人失望。他們指每餐幾乎都是白烚意粉加茄膏，或意粉加炒蛋、薯仔撈意粉或一碟清炒麵，素食團友感到被敷衍。即使團友願意自費點其他食物，部分餐廳也無法提供額外選擇。

一批參加歐洲五國11天旅行團的團友集體投訴。（影片截圖）

行程包括德國、法國、奧地利、瑞士及意大利，團費連稅每人約22,000港元。（影片截圖）

團友不滿旅行團服務。（影片截圖）

決定集體投訴。（影片截圖）

有團友稱，拒絕參加自費項目而遭導遊言語施壓，最終被迫付費。（影片截圖）

團友對旅行團的餐飲安排亦感不滿。（影片截圖）

涉事旅行社回覆

近20位團友在旅程結束後，決定集體向旅行社投訴並索償，但回應令人失望。有團友透過多種方式與旅行社溝通並向旅監局投訴，但旅監局調查員甚至質疑團友是否「預先相識」才集體投訴。

針對團友的投訴，《一線搜查》以顧客身份致電涉事旅行社查詢，職員回應稱，若團友不參加自費項目，會在附近地點讓他們自由活動，待其他團友完成行程後再接送。對於素食安排，職員坦承只能提供較簡單的膳食。

涉事旅行社其後以電郵回覆時稱，公司有明確指引禁止強迫消費等行為，領隊安排自費項目時，團友已簽署相關聲明，當中亦有客人選擇不參與自費項目，並非全部團友都需參加。至於素食團友的餐飲安排，旅行社指從未收到分量不足的投訴。

消委會表示，由2024年1月至2025年5月，共接獲56宗涉及外遊旅行團服務質素的投訴。旅監局稱，對自費活動有明確規管，旅行社需提前提供詳細資料。同時，對於不參加自費活動的旅客，旅行社亦要事先列明安排。如發現旅行團安排與宣傳內容不符，消費者可向旅監局反映。

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資料來源：胃腸肝膽科醫生錢政弘

轉載自晴報