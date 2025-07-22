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洪金寶細仔洪天照抖音爆紅，由宅男變身爆肌型男，顏值爆表！
健康Tips

洪金寶細仔洪天照抖音爆紅，由宅男變身爆肌型男，顏值爆表！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　73歲影壇「大哥大」洪金寶有三子，當中除了大仔洪天明最為人認識外，其排行第三、現年45歲的兒子洪天照，則獲讚是三兄弟中顏值最高。他近日更在抖音大玩變裝片，由一個居家宅男大變爆肌男，影片曝光後，獲不少網民留言大讚靚仔。

 

　　外型健碩的洪天照近日於抖音上載影片，影片開首，先以「宅男」模樣出現，頭戴鴨舌帽及眼鏡，身穿杏色Tee，其後鏡頭一轉，他便以爆肌型男造型出現，換上白色緊身背心外襯黑色背心，令手臂肌肉線條無所遁形，加上他逾180厘米身高，彷如男模般。

 

　　洪天照於2002年入行，首部作品為電視劇《特警飛龍》，其後他主力於內地發展，並繼承父親衣缽，主攻武打類型的電影。洪天照入行多年，鮮有緋聞，不過，過去曾傳出與有「謀女郎」之稱的內地女星李曼有過一段情。洪天照與李曼因2008年合作傳出緋聞，不過在公開場合甚少互動，但有指二人已分手十年。

 

凍齡男神丨洪金寶細仔洪天照近照曝光 顏值高擁六呎高曬爆肌身材傳與「謀女郎」戀情告終

73歲影壇「大哥大」洪金寶有三子。

 

凍齡男神丨洪金寶細仔洪天照近照曝光 顏值高擁六呎高曬爆肌身材傳與「謀女郎」戀情告終

除了大仔洪天明最為人認識外，其排行第三、現年45歲的兒子洪天照，被外界讚賞是三兄弟中顏值最高(前排灰衫)。

 

凍齡男神丨洪金寶細仔洪天照近照曝光 顏值高擁六呎高曬爆肌身材傳與「謀女郎」戀情告終

現年45歲的兒子洪天照近日更在抖音大玩變裝片，由一個居家宅男大變爆肌男。(抖音截圖)

 

凍齡男神丨洪金寶細仔洪天照近照曝光 顏值高擁六呎高曬爆肌身材傳與「謀女郎」戀情告終

現年45歲的兒子洪天照近日更在抖音大玩變裝片，由一個居家宅男大變爆肌男。(抖音截圖)

 

凍齡男神丨洪金寶細仔洪天照近照曝光 顏值高擁六呎高曬爆肌身材傳與「謀女郎」戀情告終

現年45歲的兒子洪天照近日更在抖音大玩變裝片，由一個居家宅男大變爆肌男。(抖音截圖)

 

轉載自晴報

 

Tags:#洪金寶#洪天明#抖音#健康問題#凍齡#爆肌#宅男#變裝
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