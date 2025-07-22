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朱古力瘤｜25歲網紅女醫生經痛10年，8cm子宮內膜囊腫破裂確診，決定打針停經免後患【附朱古力瘤4大症狀分析】
健康Tips

朱古力瘤｜25歲網紅女醫生經痛10年，8cm子宮內膜囊腫破裂確診，決定打針停經免後患【附朱古力瘤4大症狀分析】

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【經痛／朱古力瘤】不少女士都會經歷「每月一痛」，大部分都已習以為常。內地一名醫科碩士生網紅飽受10年經痛困擾，近年因為嚴重經痛被送進醫院，確診為「子宮內膜異位症」（俗稱朱古力瘤），最終更決定打針停經，年僅25歲就提早進入更年期。

 

朱古力瘤｜經痛10年 終確診子宮內膜異位症

 

　　上海25歲網紅「蓬萊島小狐狸」近日在抖音拍片分享自身經歷，透露從青春期開始就飽受經痛困擾，症狀持續十餘年且逐年加劇，從最初服用單顆止痛藥到後來需要雙倍劑量的布洛芬（一種非類固醇抗炎藥（NSAID）才能緩解。日前因突發劇烈腹痛送院，檢查發現體內有一個直徑8厘米的子宮內膜囊腫破裂，癌症標誌物CA125數值更超標百倍，確診為「子宮內膜異位症」（俗稱朱古力瘤）。由於沒有生育計畫，她很快決定接受閉經針治療。

 

朱古力瘤｜25歲女忽視經痛10年　揭8cm朱古力瘤破裂急送院　終決定打針停經【附子宮內膜異位4大症狀】

25歲網紅因為長期經痛決定打針停經。（抖音截圖）

 

朱古力瘤｜25歲女忽視經痛10年　揭8cm朱古力瘤破裂急送院　終決定打針停經【附子宮內膜異位4大症狀】

25歲網紅因為長期經痛，甚至嚴重至入院。（抖音截圖）

 

朱古力瘤｜25歲女忽視經痛10年　揭8cm朱古力瘤破裂急送院　終決定打針停經【附子宮內膜異位4大症狀】

25歲網紅發現確診子宮內膜異位症。（抖音截圖）

 

朱古力瘤｜25歲女忽視經痛10年　揭8cm朱古力瘤破裂急送院　終決定打針停經【附子宮內膜異位4大症狀】

25歲網紅發現確診子宮內膜異位症。（抖音截圖）

 

朱古力瘤｜受不了決定打針停經

 

　　她透露，當時決定打針後有不少醫生勸喻她三思，但她身為醫科生，已經做過很多資料搜集，發現要徹底解決經痛和囊腫的問題，就要完全停經。接受治療後，她坦言自己「提早進入更年期」，很快就體驗了停經後的症狀，如潮熱、鈣質流失、情緒起伏大等。但最大的好處就是不再受月經和經痛的困擾，整個人的狀態明顯好轉。她以過來人身份警世：

 

　　經痛千萬不要忍，不舒服一定要就醫。

 

　　現在她的癌症標誌物已恢復正常，超音波檢查也未見復發，更能自由運動、飲食，皮膚狀況也獲得改善。

 

朱古力瘤｜子宮內膜異位常見病徵

 

　　女性經痛看似平常，惟持續經痛是子宮內膜異位症的常見症狀，有統計顯示，香港約有20萬名婦女患子宮內膜異位症，平均每10名處於生育年齡的婦女，就有1人患此症。但香港醫護聯盟去年調查發現，近7成女性對有關病症認知不足。

 

　　本港婦產科專科醫生方秀儀曾在訪問中，分享幾個子宮內膜異位常見病徵︰

 

子宮內膜異位症4大症狀

 

1. 經痛

2. 性行為時疼痛

3. 經量多

4. 不規則陰道出血

 

資料來源：婦產科專科醫生方秀儀

 

朱古力瘤｜子宮內膜異位症影響生育能力

 

　　婦產科專科醫生李文軒亦指出，子宮內膜異位症主要見於生育年齡的婦女，常見症狀包括經痛、深度性交疼痛、出現血尿、不孕等。如有經痛、月經過多、不孕、性交後出血或患盆腔炎者均屬高危。子宮內膜異位症會影響生育能力，若延誤診治，卵巢囊腫有機會扭曲或破裂，導致下腹或背部突然劇烈疼痛、陰道出血、腹脹，須進行緊急手術。

 

朱古力瘤｜5種卵巢囊腫+4大徵狀

 

　　對於卵巢腫瘤的風險，方秀儀醫生表示，大部分卵巢腫瘤屬良性，多數發生於生育年齡的婦女身上，但青春期前的女生或更年期後的婦女也有機會出現。她續指，卵巢囊腫大致分為以下5種︰

 

5種常見卵巢囊腫

 

1.功能性囊腫

通常3個月內會自行消失

 

2.出血性囊腫

一般會自行消失，但所需時間較長

 

3.漿液性上皮囊腫及黏液性上皮囊腫

需要開刀切除

 

4.朱古力瘤

亦即「子宮內膜異位瘤」，視乎囊腫大小及徵狀，可能需要開刀處理

 

5.畸胎瘤

需經化驗組織才能分辨屬良性或惡性

 

　　而且，大部分都可以沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有機會出現4大徵狀，女性可多加注意：

 

卵巢囊腫4大徵狀

 

1.下腹疼痛

2.月經失調

3.尿頻

4.腹部隆起或摸到有異物

 

資料來源：婦產科醫生方秀儀

 

 

 

Tags:#月經#囊腫#健康養生#健康問題#經痛#朱古力瘤#子宮內膜異位症#卵巢囊腫#生育年齡
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