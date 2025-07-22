胃癌警號｜空肚食辣雞麵引發持續胃痛8個月惡化成癌前病變，揭示胃炎感染一菌影響深遠

胃痛／胃癌前病變｜胃痛問題不容忽視！內地一名28歲女子，3年前空肚食辣雞麵後出現胃痛，求醫後因病症輕微、一直服用胃藥緩解，未料病情卻一直持續惡化，短短8個月惡化致癌前病變，驚覺自己忽略1大關鍵檢查。她憶述，家中妹妹及父親亦同樣有類似問題，惟一直未有重視，其父後來更因此確診胃癌。

綜合內媒及事主抖音分享，2022年空腹食用辣雞麵後出現胃痛，初期出現飢餓感及火燒心等症狀，求醫照胃鏡後，醫生表示胃部狀況尚佳，只是胃竇有些許紅腫，只需要服用胃藥緩解即可，不需要特別治療。

內地一名28歲女子於3年前空肚食辣雞麵後出現胃痛。（抖音截圖）

她長期服用胃藥緩解，病情卻一直持續惡化，短短8個月惡化致癌前病變。（抖音截圖）

事主之後一直持續胃痛，亦一直服用胃藥緩解，期間曾因胃痛住院兩次，但胃痛仍然頻發，之後嘗試服用中藥、又配合西藥等治療，但仍未見療效，反而因大劑量藥物，出現水腫、無力等副作用，體重亦因此大跌。

多次求醫病情仍未受控 事主驚揭1關鍵及時救命：

因多次求醫仍未見效果，事主開始於網上查閱資料，發現自己初時胃痛求醫雖然進行過幽門螺旋菌檢查，但求醫前她已服用過多種胃藥。懷疑影響了檢查結果，故嘗試停服所有藥物，數日後再到醫院檢查，才最終確診感染幽門螺旋菌，且數值極高，胃部亦已發展成萎縮性胃炎。事主表示，由輕微胃部紅腫，到如今嚴重胃炎，整個過程花了8個月，之後她接受殺菌治療後，病情雖獲得舒緩，但仍多次反覆發作。直至兩年後，近日她在中醫建議下再次到醫院檢查及驗血，發現幽門螺旋菌呈陽性但數值不高，才驚覺自己這些年一直反覆發作，是因為上次治療後，幽門螺旋菌並未有被徹底殺死，甚至已演變成腸道萎縮及癌前病變：「檢查有一定概率出現漏診率」。

癌症警號｜父親妹妹同感染 父親一經檢查即確診胃癌

她又表示，自己在確診胃前病變並不久，她的父親才剛完成胃癌手術約3個月，不久後妹妹亦因長期口臭及腸胃不適求醫檢查，最終確診幽門螺旋菌感染。她坦言，父親過去數10年一直有口臭問題，加上經常因工作關係，導致飲食不規律，更有飲酒習慣，加上懷疑一直受到幽門螺旋菌感染卻未有重視，因此一經檢查便已確診胃癌，呼籲大眾長期出現口臭、燒心腹痛、腸嗚肚脹等種種問題的其中一項，建議應及早進行檢查，不要為了節省金錢而拖延：「早發現早治癒就是在賺錢了！」

她強調，幽門螺旋菌本身並不可怕，但持續感染且未有及時殺菌的話，輕則可能出現表層性糜爛性胃炎，重則引發胃部潰瘍、腸道萎縮，甚至癌變，不過感染了亦不必過度緊張，只要積極配合醫生治療便可。

癌症警號｜幽門螺旋菌6大傳染途徑

由於傳染性較強，以下6大接觸皆有可能感染幽門螺旋菌，一家人假如同吃同住且不分餐，將具有較高傳染風險：

1.手部污染

2.不潔食物

3.不潔餐具

4.家庭共同用餐

5.接吻

6.糞口傳播

資料來源：浙江省新華醫學院執行院長

癌症警號｜預防感染6大方法

想要避免感染或傳播幽門螺旋菌，醫生建議可遵循以下6點預防感染，高危人士早到醫院進行檢查、盡早治療：

飯前、便後要洗手，勿吃生肉，盡量食用高溫加熱熟食。

注意口腔衛生、餐後刷牙漱口、定期更換牙刷。

家中有成員感染幽門螺旋桿菌，感染者盡量使用自己的專屬餐具，直到完全治癒。

團體用餐時分餐、使用公匙公筷，餐具注意消毒。

兒童是容易感染人體，切勿將食物嚼碎後餵給幼兒，並為兒童準備專用餐具。

避免吸煙、飲酒；避食辛辣、生冷等刺激性食物；飲食要營養均衡，細嚼慢嚥。

資料來源：抖音