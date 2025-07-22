韓星健康丨韓流天后BoA膝蓋劇痛被診斷患骨枯，八月演唱會宣佈取消，嚴重或導致關節下陷變形

38歲韓流天后BoA健康亮紅燈！出道24年的BoA透過公司宣布，由於被診斷出「骨骼缺血性壞死」，需要緊急開刀治療，因此她原定於8月30日至31日舉行演唱會亦宣布取消。

BoA所屬SM娛樂發表聲明，基於將藝人的健康放在首位的考量，因此宣布BoA的個人演唱會取消：

BoA因近期膝蓋疼痛加劇而前往醫院，被診斷為需要手術治療的骨骼缺血性壞死，依照醫療團隊的建議，為了防止病情進一步惡化，需要避免過度的身體活動，包括舞蹈等表演，並需盡快接受手術，因此決定進行治療。

SM又表示對於此舉造成粉絲的困擾深表歉意，但同時透露BoA已完成製作的出道25週年紀念專輯仍會按原計劃發行。

至於演唱會是否重新舉辦，則會評估藝人的恢復情況再決定。

38歲韓流天后BoA被診斷出「骨骼缺血性壞死」，8月演唱會因此宣佈取消。(IG圖)



骨枯 / 骨骼缺血性壞死

根據香港風濕病基金會網站資料，「骨骼缺血性壞死」(avascular necrosis)又名骨枯，原因是骨骼缺乏血液循環，導致部分骨質慢慢凋亡。

很多原因可以令血管受破壞，例如酗酒、血管發炎、血管收窄、嚴重的潛水減壓症、輻射後遺症或血管因外物受阻等。此外，大眾較為認知的骨枯風險因素，便是長期服用極高劑量的類固醇。臨床上，有機會受影響的關節包括︰

常見骨枯受影響關節：

髖關節

肩關節

滕關節

手腳之小關節

長骨末端的遠端部位例如膊頭髖關節及膝關節

患者更可同時在多於一個部位出現病變

資料來源：香港風濕病基金會

患者初期沒有任何病徵，其後會感到關節疼痛和軟弱無力，由於無法受力，最終導致肌肉萎縮和嚴重關節炎。臨床上，不少患者在出現徵狀而接受連串檢查時，病情可能已屆中晚期，關節甚至可能已經下陷及變形，這時即使接受治療，已受損的關節也難以逆轉。