應用八字中「用神」與「忌神」 結合中藥調理　減電療副作用促康復 

繼本月初闡述了八字與腫瘤傾向的體質後，今期宋振基中醫師續談在八字中「用神」與「忌神」的應用，如何幫助我們從五行平衡的角度，分析癌症患者在放射性治療（即電療）過程中可能面臨的健康影響，並結合中醫藥調理，減少副作用、提升治療效果。以下將簡單說明如何利用這一方法進行預測與調理。

一、用神與忌神對電療的影響

1. 用神：用神是八字命局中用來補益五行、平衡體質的核心力量。放療屬於「火性」，帶有高溫、燥熱、耗氣傷陰的特性，若火為命局的用神，電療可能幫助患者壓制癌細胞，副作用較輕；若火為忌神，則電療可能加重體內燥熱與陰液損耗，需提前調理以減少不良影響。

2. 忌神：忌神是命局中會破壞平衡、加重病情的力量。例如：



- 火為忌神：電療可能引起嚴重的熱毒、燥熱、炎症等副作用，需重點清熱養陰。



- 水為忌神：在電療後可能導致寒濕滯留，阻礙正氣恢復，需提前化濕健脾。

3. 五行的相生相克：放療的「火」性不僅影響命局中的五行平衡，也可能引發金（水）的消耗或木的過旺，需根據具體八字命局判斷影響最大的環節。



二、如何提前用中藥調理

針對電療的特性和患者的五行需求，提前進行中藥調理，可減少放療的副作用，促進身體恢復。調理策略如下：

把握「4周前準備，12周修復的黃金期」

1. 電療前4周的身體準備：

‧ 滋陰養血：電療會耗損陰液，若患者命局陰虛火旺，可提前服用滋陰降火的中藥，如：

- 知柏地黃丸：針對火旺體質，滋陰清熱。

- 麥冬、沙參、玉竹：潤燥養陰。

‧ 補氣養正：若患者命局氣虛，可用補氣藥物增強免疫力，減少治療後的疲乏：

- 黃芪、黨參、太子參：補氣扶正，提升抗病能力。

‧ 清熱解毒：若火為忌神，需提前解毒、降火，避免電療後熱毒加重：

- 蒲公英、金銀花、板藍根：清熱解毒，預防炎症。



2. 電療中協同效應

‧ 保護陰液：電療期間，患者多出現口乾舌燥、咽喉不適等症狀，可用：

- 玄參、玉竹、麥冬：滋陰潤燥，減少燥熱傷害。

‧ 調節脾胃：影響脾胃消化功能，需健脾和胃：

- 茯苓、白朮、陳皮：健脾益氣，幫助養護脾胃。



3. 電療後12周體質調整：

‧ 清熱解毒：電療後熱毒未清，可能導致局部紅腫、炎症，需進一步清熱解毒：

- 銀花、連翹、丹皮：清熱涼血，緩解炎症。

‧ 活血化瘀：電療後血瘀可能影響局部供血，腫瘤周圍組織易壞死，可用：

- 丹參、赤芍、川芎：活血化瘀，促進恢復。

‧ 補氣養陰：電療後陰氣兩傷，需補氣與滋陰並重：

- 沙參麥冬湯：滋陰清熱，補益氣血。

三、玄學與中醫的結合

1. 八字分析個體差異：每位患者的命局不同，需根據其五行偏枯分析具體用藥。例如：

- 命局木弱者：癌症易損肝功能，宜用柴胡、白芍調肝氣。

- 命局火旺者：電療後熱毒易積聚，宜多用清熱解毒藥。

- 命局水弱者：電療後腎精耗損，宜用熟地、枸杞補腎陰。



2. 因時因地施治：電療對身體的損耗與患者所在環境的氣候、季節有關。例如，夏季燥熱應加強清熱滋陰，冬季寒冷則需注意補腎養陽。



結語

利用「用神」與「忌神」判斷電療的影響，結合中醫藥調理，可更精準地減少副作用並促進康復。然而，實際應用需在專業命理師與中醫師指導下進行，避免誤判導致不良後果。總之，調整五行、平衡陰陽，方是輔助癌症治療的關鍵之道。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。