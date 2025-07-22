即溶咖啡驚現高風險：患黃斑部退化機率高7倍，可能致失明；抹茶更有效持續提神和燒脂效果

咖啡成分︱愛飲即溶咖啡人士注意！近期一項研究發現，在咖啡愛好者中，偏好飲用即溶咖啡的人罹患黃斑部退化的風險相較其他咖啡類型，高出最多7倍；如病情嚴重更會導致失明。

據英國《每日郵報》報道，有中國學者在6月出版的《食品科學與營養》期刊（Food, Science and Nutrition）中指出，飲用即溶咖啡與年齡相關性黃斑部退化病變（AMD）有關聯。

研究指出，AMD是視覺細胞集中的黃斑區出現退化引起的病變，患者會出現視力模糊、中央視野有黑影等症狀，病情嚴重甚至會導致失明。

而該研究發現，偏好飲用即溶咖啡的人罹患AMD的風險相較偏好其他類型咖啡的人，高出最多7倍。對此，研究人員認為，這種關連或與即溶咖啡的製作有關。因製作過程會釋放化學物質丙烯醯胺（acrylamide），該物質可能進入血液並損傷視網膜。

同場加映：消委會5星咖啡推薦

7款5星咖啡產品

產品名稱：The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast （53（每粒5.3克))

聲稱來源地：澳洲

大約售價：$68

總評：5*

產品名稱：UCC GOLDSPECIAL Rich Blend（360克)

聲稱來源地：日本

大約售價：$89

總評：5*

產品名稱：Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee （200克)

聲稱來源地：澳洲

大約售價：$77

總評：5*

產品名稱：Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica （intensity 5/10）（250克)

聲稱來源地：意大利

大約售價：$96.9

總評：5*

產品名稱：Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend（400克)

聲稱來源地：日本

大約售價：$34

總評：5*

產品名稱：AGF MAXIM - freeze dried coffee（80克)

聲稱來源地：日本

大約售價：$41

總評：5*

產品名稱：M&S Food Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried（200克)

聲稱來源地：德國

大約售價：$138

總評：5*

資料來源：消委會

改飲「呢款」飲品更有益

如果擔心咖啡成分影響健康，《每日郵報》還引述另一研究建議：將喝咖啡的習慣改為喝抹茶，同樣有提神效果而且更溫和；同時還有助穩定能量、提高認知力、保護口腔健康及幫助身體消脂、抗炎抗老化等好處。

即睇抹茶成分5大好處：

1. 穩定提神、能量持久

哈佛醫學院的刊物《哈佛健康》(Harvard Health)指出，喝咖啡時，身體能量會迅速飆升，但也會幾小時後突然崩跌。

相反，抹茶雖然咖啡因含量較低，每240毫升抹茶含有約38至89毫克咖啡因，較咖啡的100至120毫克為低；但提升能量的狀態比咖啡更穩定且持久。這種高峰能維持數小時，帶來穩定的能量來源。

此外，喝抹茶後體內能量水平會在數小時內逐漸下降，不會造成突然的疲乏崩潰。



2. 提升認知力勝咖啡因

抹茶中的茶氨酸(theanine)可延緩咖啡因釋放速度，避免暴衝與崩跌，結合咖啡因可提升注意力。

2024年一項研究指出，抹茶有助改善社會認知功能，如準確解讀他人情緒；這是診斷失智症的重要指標。

2020年，也有研究發現女性飲用抹茶，其認知功能明顯改善。



3. 維持口腔健康

抹茶中的抗氧化物有助抗菌、減少牙菌斑與牙齦疾病，相較咖啡不會造成口氣或牙齒染色。





4. 輔助減重與燃脂

天然成分能促進代謝、提升能量，作為運動前飲品不會提高血壓或皮質醇，相反是更安全進入燃脂狀態的選擇。



5. 抗老化及慢性病

抹茶富含抗氧化物，有助降低高血壓、發炎與慢性疾病風險，對抗老化。

同場加映：過度攝取咖啡因11大症狀

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指出，人體在勞累時會產生一種叫做「腺苷（Adenosine）」的物質，當體內的受體接觸到腺苷時便會產生睡意，但咖啡中的咖啡因會佔據腺苷的位置，阻礙腺苷發揮正常作用，使大腦誤判身體尚未疲倦，因而感到精神變好。

1.影響睡眠

2.刺激腎上腺

3.影響鈣質吸收

4.引發焦慮焦躁

5.愈喝愈累

6.失眠

7.心悸

8.頭痛

9.胃痛

10.尿頻

11.腹瀉

資料來源：營養師高敏敏