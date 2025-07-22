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大暑消暑必備｜簡易香荽冬瓜番茄湯，降溫解暑食譜
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大暑消暑必備｜簡易香荽冬瓜番茄湯，降溫解暑食譜

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

香荽冬瓜番茄湯

 

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

2人份   時間：1小時  

 

材料：

 

冬瓜 1塊（約300克）／番茄 2個／芫荽 2束／雞髀菇（杏鮑菇）1個／本菇 半包／薑3片

 

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

調味：

 

鹽 1茶匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／湯鍋／湯碗／湯匙／茶匙

 

步驟：

 

　　1.    切走冬瓜的皮，挖走籽，清洗後，切成小塊（如圖）。

 

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

　　2.    剥走番茄的蒂，洗淨後，切成塊（如圖）。

 

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

　　3.    切走本菇的根部，將之逐株摘出來（如圖）。

 

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

　　4.    將雞髀菇切成片（如圖）。

 

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

　　5.    徹底清洗芫茜和根部。

 

　　6.    以中火預熱湯鍋，放入步驟5的材料，炒一炒。

 

　　7.    放入步驟1和2的材料，炒1分鐘（如圖）。

 

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

　　8.    放入3.5湯碗的清水，蓋上鍋蓋，以中火煮45分鐘。

 

　　9.    放入步驟3和4的材料，調成大火，蓋上鍋蓋，多煮5分鐘。

 

　　10.    加入調味，攪拌均勻便成。

今天大暑！簡易香荽冬瓜番茄湯為身體降溫

 

筆記：

 

1.    冬瓜有豐富的維他命C和B，能增強免疫力。

2.    番茄有豐富的維他命C和K，也有抗氧化、抗炎症、能提升免疫力的茄紅素。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫系統能力的主要營養之一。

4.    芫荽低熱量，有增強免疫力及預防高血壓的維他命及礦物質。

5.    蔬果全部要撤底洗淨。每次煮食和進食前，請撤底洗手喔。


再創高溫的大暑

 

　　過去的小暑，多區錄得超過35度的高溫，打破1884年的紀錄，是有史以來最熱的一個小暑。小暑15天過後，即將迎來大暑（即今天）。有說大暑的氣溫，甚於小暑，是每年最熱的一天。那麼，不難估計今年的大暑的氣溫，亦會屢創新高。久待在戶外，不管喝多少的水，如果不稍作休息，或躲到室內一下，真的容易中暑，甚至昏倒或有生命危險。

 

　　差不多時候，住瑞士的朋友傳來了一張櫥窗內，洋燭溶化歪掉了的照片； 韓國，近日熱浪來襲，造成了馬路路面出現「溶化」的現象；日本大阪名古屋東京等地，氣溫高達38度。不只是亞洲地區，持續的高溫，據說讓巴黎鐵塔變形，要關閉起來；英國氣象局甚至於六月份發出預警，恐出現長達一個月以上的熱浪。

 

　　似乎，極端氣候現象，無疑是全球氣候變化的明顯跡象。這樣下去，會不會連歐洲的民眾，家裏不安裝冷氣也不行呢？會不會我們的夏天，也將高達40多度的呢？氣節會不會有所改變，變得如泰國等東南亞地區，冷天給縮短了，甚至再沒有低至10度的冬天來臨呢？

 

　　在全球大環境的影響下，我們能做的又是甚麼呢？

 

Tags:#食譜#素食譜#芫荽#冬瓜#番茄#番茄湯#雞髀菇#本菇
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