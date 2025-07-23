凍齡女星︱許志安初戀女友息影30年，凍齡崔加寶受更年期情緒困擾，毅然轉型復出

要做返自己！80年代與郭富城、邱淑貞等人齊名組成「銀河十星」之一的崔加寶，自1995年嫁入豪門便息影。近日她自爆在婚後受到更年期情緒困擾，自覺要「出嚟做吓嘢」，宣布將會復出。

許志安9年初戀女友 曾與郭富城、邱淑貞齊名

崔加寶（前名崔嘉寶）在1986年18歲時參加香港小姐，是許志安的第一任女友，二人是基督書院中學同學兼初戀情侶。同年，許志安亦參加新秀獲亞軍入行。但兩人之後因價值觀不同而分手，結束長達9年的戀情。

而崔加寶在落選港姐後簽約TVB，於1988年成為無線力捧的「銀河十星」之一，與郭富城、邱淑貞、李婉華、胡越山、李耀敬、李中寧、林穎嫻、邵仲衡和吳詠紅齊名。80至90年代間，崔加寶拍過劇集包括《金牙大狀》系列、《天涯歌女 》等。直至1995年，崔加寶拍畢《情濃大地》便息影，與晨曦足球隊班主周文曦結婚並誕下兩子一女後，專心過著相夫教子的豪門少奶奶生活。

嫁入豪門30年宣布轉型復出

息影多時的崔加寶曾在2021年復出與黃德斌、麥明詩等合拍網劇《逐流時代》。當時崔加寶自稱「2021年最老的新人」，表示日後如有適合角色，不排除會再接工作過戲癮，但就遲遲未見再有新作品。

近日，崔加寶轉型為李珊珊的YouTube頻道「三坐山」節目《BoBo Kingdom》主持，再宣布復出。她坦言經歷了30年的家庭生活，當中不少甜酸苦辣都希望與大家分享。

自爆受更年期情緒困擾

崔加寶下個月便迎來58歲生日，對於復出轉型成為主持，她稱是經過深思熟慮；又因為更年期影響，令她有所反省：「慢慢發覺自己係咪要做返啲嘢？反正我仲有體力，點解唔行出嚟做吓嘢？」，希望觀衆可以重新認識自己：

我將啲時間放咗喺啲仔女身上，連老公都冇時間理，到咗啲仔女大個晒，好似失戀又失業咁，冇咗個重心…… 加上受到更年期嘅情緒困擾，希望可以做返「崔加寶」。

而對於崔加寶的復出計劃，她的三個仔女都表示支持，希望媽媽可以重拾社交：

「我有30年冇接觸社會，我嘅事業咪就係家庭，所以都想分享返呢方面嘅嘢，我嗰三個仔女都好支持我復出…… 可能因為更年期我成日匿喺屋企，佢哋有啲擔心，話我唔可以冇晒社交，所以當我行出嚟做自己想做嘅嘢，佢哋三個都好開心。」

網民力撐：keep得好好

影片下不少網民留言表示支持復出，又讚崔加寶有凍齡美貌，是「人生勝利組」：

Bobo真係人生勝利組，仔大女大仲keep得好好，可以出返嚟鏡頭前分享，老公喺現場鏡頭後support，阿仔直播留言支持，好sweet嘅一家人，多謝分享。

加油呀！你唔係冇嘢做㗎！你比演員生活更精彩，一人分飾多角，你好忙㗎！

其實在今年5月，崔加寶大仔周志仁和女友李沂結婚，有近乎半個娛樂圈的前輩巨星級藝人獲邀出席，場面盛大如同頒獎典禮。當時，崔加寶的凍齡外貌一度引起關注。

轉載自晴報