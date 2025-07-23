猝死警示｜台59歲名醫辦公室猝死，各行業隱藏4大猝死風險，拆解10大徵兆

【醫護／猝死】台灣重症科權威高國晉醫生日前（20日）晚間驚傳猝逝，享年59歲。台灣重症專科醫生黃軒指出，各行各業暗藏4大猝死風險因素，當中有1種職業長期過勞工作，死亡風險不知不覺倍增。

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫生高國晉，於20日晚上驚傳猝逝，享年59歲。中華民國重症醫學會於官網發布聲明證實此消息，表示高國晉已安詳辭世，並對其貢獻致上深切哀悼：

「本會高國晉理事長不幸於民國114年7月20日（2025年7月22日）安詳辭世，享年59歲。我們沉痛哀悼，緬懷其生前對急重症醫療及韌性計畫的全心貢獻與辛勞付出。」



台北榮總內科部心臟內科醫生周嘉裕在其Facebook專頁發文，指高國晉當日6時許在醫院辦公室昏迷倒地，被發現時已無心跳血壓，經搶救仍不幸離世。據了解，高國晉1年前曾於當地國泰醫院接受心臟支架手術（俗稱「通波仔」），當時亦有類似狀況發生。

醫護行業易「過勞死」 工時長、高壓、夜班增心腦血管風險

近年來，內地、台灣、日本等地屢傳醫師在值班期間猝死的案例，死者多為40至50歲男性。台灣重症科醫生黃軒在其個人網站發文，綜合多項國際研究，指出醫護人員的健康危機主要與以下4大因素相關。以日本為例，當地將此類現象稱為「過勞死」（karōshi），而醫護人員正是高風險族群之一。死因多為急性心肌梗塞或腦中風，與超時工作、高壓環境密切相關。

1. 工時過長：每周超過55小時增中風、冠心病風險

根據《The Lancet》刊登的統合分析，研究團隊整合25項研究、收集逾60萬人數據後發現，長時間工作者中風風險增加33%，冠心病風險增加13%。黃軒補充，醫護人員因工時長，更容易因而猝死。

2. 夜班與輪班工作：打亂生理時鐘，心臟病風險攀升

據美國《護士健康研究》指出，長期輪夜班的女護士，心臟病發生率顯著提高。不規律的值班表可能導致代謝異常與心血管負荷增加。

3. 高壓力與職業倦怠：心理健康直接影響生理

研究顯示，慢性壓力與職業倦怠會升高心血管疾病風險。醫護人員面對生死壓力，且常忽略自身心理狀態，可能加劇健康惡化。

4. 健康行為矛盾：輕視自己症狀延醫

黃軒表示，儘管醫護人員具備醫學專業知識，現實中約有30%至50%的醫生表示睡眠不足、缺乏運動或延遲就醫。

黃軒綜合研究報告，指出醫護人員因工時長、輪班制、心理壓力及忽略自我健康管理，導致自己成為猝死高風險群體。故改善系統性勞動條件與個人健康意識，是降低猝死風險的關鍵。

猝死風險｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞曾經在訪問內表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

6類猝死高危因素

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

1. 反覆腸胃道症狀

2. 經常性疲累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7. 盜汗

8. 經常性頭暈或昏厥

9. 呼吸不順、嘴唇發紫

10. 失眠、經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

猝死危機｜7大年輕人猝死誘因

黃軒過往曾發文提醒大眾，不要以為年輕就不會生重病，列舉出7大年輕人「玩命習慣」，習以為常會加速重病風險：

1. 熬夜：睡眠不足傷心臟

現代年輕人習慣熬夜，但長期睡眠不足，對心臟的影響絕不可忽視。睡眠是身體修復與維持心血管健康的關鍵時間。睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

研究顯示，短睡眠時間與心血管疾病風險上升有關。每晚睡眠不足6小時，罹患或死於冠心病的風險比正常睡眠者高出約48%。長期睡眠不足者更容易出現高血壓和動脈變厚硬化，這些都是引發心臟猝死的重要誘因 。

2. 過度健身

規律運動對心臟健康有益，但過度健身反而有害。研究發現，劇烈運動是青壯年猝死的常見誘因。尤其對有心臟潛在問題的人來說，超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

3. 常飲用能量飲料

提神應選擇健康方式，別讓能量飲料變成「致命飲品」。不少年輕人熬夜讀書或工作時，愛喝能量飲料補充精力，但高劑量咖啡因與刺激性物質可能導致心臟處於超負荷狀態，潛藏致命危機。醫學研究發現，能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可能誘發嚴重心律不整。長時間熬夜再灌能量飲料，等於雙重「玩命」，務必要適可而止。

4. 久坐不動：辦公室隱形殺手

每日久坐超過3小時者，心血管疾病致死風險增加64%。長時間久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。

5. 壓力過大

現代年輕人時常處於高壓快節奏的狀態。長期高壓狀態促使體內釋放大量壓力荷爾蒙，如腎上腺素和皮質醇，導致心跳加速、血壓飆高、血管收縮。久而久之，可能導致心肌病變，甚至引發致命性心律不整。

6. 忽視心臟警訊

年輕並非心臟猝死的免死金牌。一些原本看似健康的青年其實帶有潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。醫學統計發現，大約一半的心臟猝死患者，在事發前幾週內就出現過胸痛、胸悶、心悸、暈厥等警示症狀，但約80%人沒有重視、也沒有及時就醫 。

一項發表於《內科醫學年鑑》的研究更指出，在35至65歲的猝死病例中，有51%的患者事前出現症狀但81%選擇忽視，而及早求救的少數人存活率明顯較高。

7. 珍愛年輕生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

猝死危機｜改變不良習慣 重視自身健康

黃軒表示，長期「玩命生活」會讓身體健康快速透支。對此，他列出以下7項建議，提醒年輕人改變不良習慣，重視自身健康。

● 停止熬夜，每晚給予身體充足休息。

● 運動要適量且持之以恆，勿勉強過度。

● 減少或避免飲用高咖啡因提神飲料。

● 久坐時記得定時起身活動。

● 學習釋放壓力、保持情緒平穩。

● 最重要的是留意身體發出的警訊。

● 定期進行心臟健康檢查。

資料來源：重症專科醫生黃軒