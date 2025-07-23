胃癌警號｜每日食「串串香」的24歲內地女生，腹痛求醫竟被查出末期胃癌，醫生揭兩大習慣促成

胃癌／串串香｜不少港人北上都喜歡吃「串串香」！河南鄭州一名剛大學畢業、年僅24歲女生，在求學至少有2年時間，幾乎每日都在學校門口食小販售賣的「串串香」，腹痛求醫驚患末期胃癌，醫生坦言兩大習慣惹禍。

綜合內地媒體報道，河南中醫院腫瘤科副主任醫生郭軍輝表示，該名女生最初出現腹痛下求醫，追問生活習慣赫然發現，女生在校期間，至少2年幾乎每日吃校門口小販售賣的串串香，長期不吃晚飯，還長期以重口味、辛辣為主食，導致胃黏膜長期受損，另外還跟作息不正常有關。

不少港人北上都喜歡吃「串串香」。（百度圖片）

不少港人北上都喜歡吃「串串香」。（百度圖片）

24歲女常食串串香揭患末期胃癌。

醫生稱患者常吃串串香惹禍。

郭軍輝表示，串串香就在校門外擺攤的一串串的食物，這個幾乎每天吃串串香的不良習慣，讓她造成巨大傷害，提醒年輕人別以為年輕沒病痛，習慣熬夜、暴飲暴食，或是長期以各種油炸、重口味、街邊速食充饑，這些行為正在悄悄消耗消化系統的健康，應保持良好的生活習慣很重要。

胃癌早期症狀往往並不明顯，容易被當成一般胃炎或胃潰瘍而忽略。常見表現如胃酸逆流、噁心、食慾不振，但隨著病情惡化，疼痛感會越來越明顯，並伴隨體重急遽下降、消瘦與貧血等問題。醫師強調，無論年紀大小，養成良好生活習慣才是預防這類疾病的根本。



台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

引起胃癌8大重要因素

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌6大常見症狀

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

預防胃癌護胃4招

1. 及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍、瘜肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡

2. 改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、燒烤、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜

3. 適量運動、減肥、舒緩壓力、保持心情愉悅

4. 年過40人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生