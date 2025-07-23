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名人健康丨劉嘉玲陪跑曬恩愛，6旬影帝梁朝偉疲憊臉青，網民擔心肝有問題 【附肝功能變差4大警號】
健康Tips

名人健康丨劉嘉玲陪跑曬恩愛，6旬影帝梁朝偉疲憊臉青，網民擔心肝有問題 【附肝功能變差4大警號】

健康解「迷」
健康解「迷」

 　　梁朝偉丨曾6度奪得金像獎影帝、現年63歲的梁朝偉，近日與妻子劉嘉玲戶外跑步，劉嘉玲其後將跑步照片上載社交平台。不過，有關照片曝光後，有網民卻留意到梁朝偉臉上一個細節，擔心這位年過6旬的影帝身體恐出問題。

 

　　劉嘉玲於本月18日在IG大曬恩愛照，並留言「今天有陪跑」。照片中，梁朝偉與劉嘉玲與穿著同色系的灰色上衣加帽，對著鏡頭自拍，二人臉露微笑。不過照片曝光後，有網民卻留意到梁朝偉於相中的臉色似乎十分欠佳。相對劉嘉玲的精神奕奕，梁朝偉臉上卻是面無血色，顯得非常蒼老，而且笑起上來似乎流露出疲憊，引起對其健康狀況的疑慮。有網民更指梁朝偉臉青，可能是肝臟出問題，希望他盡快作出相關檢查。

 

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現年63歲的梁朝偉與妻子劉嘉玲近年愈發恩愛，不時結伴四處旅行。(IG圖)

 

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近日梁朝偉陪劉嘉玲跑步時，有網民卻留意到梁朝偉臉上1細節，擔心這位年過6旬的影帝身體恐出現問題。(IG圖)

 

　　事實上，梁朝偉上精神狀態下滑，已非新鮮事。一個月前，梁朝偉跟劉嘉玲於上海現身時，有網民便留意到梁朝偉不在狀態，除了面色蒼白，肌膚亦可見鬆弛，與一名老年長者無異，與身邊依然神采飛揚的劉嘉玲相比，他恍似一名「跟班」。

 

健康解「迷」

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梁朝偉曾6度奪得香港金像獎最佳男主角殊榮，對影壇貢獻良多。(IG圖)

 

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梁朝偉近年不時與太太結伴出席活動。(IG圖)

 

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不過，1個月前，梁朝偉跟劉嘉玲於上海現身時，有網民便留意到梁朝偉不在狀態，除了面色蒼白，肌膚亦可見鬆弛。

 

肝功能變差4大警號

 

　　台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

 

皮膚＋眼白變黃

  • 處理膽紅素的能力可能會下降
  • 導致皮膚色素沉著

 

蜘蛛痣變多

  • 體內的雌激素升高，刺激皮膚下的小動脈擴張形成蜘蛛痣的網狀
  • 主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹

 

肚子變大 + 四肢腫脹

  • 合成白蛋白的能力下降
  • 導致肚子變大（腹水）及下肢水腫
  • 低蛋白血症亦會併發疲勞、虛弱、食欲不振，消化不良、呼吸困難等症狀

 

手掌變得又粗又紅

  • 雌激素活性過強／無法正常代謝 ⇨ 手掌的微血管擴張
  • 出現紅斑 =「肝掌」
  • 影響手指的生長和形狀 ⇨ 變粗及變短

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生 黃軒

 

肝臟過勞4大異常訊號

 

1.粉刺增多

2.指甲斷裂、發白

3.手掌片狀充血

4.傷口化膿難癒合

資料來源：台灣急診科醫生 賈蔚

 

 

Tags:#梁朝偉#劉嘉玲#香港金像獎#肝臟健康#肝病#健康症狀#手掌充血#雌激素#名人健康#粉刺
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