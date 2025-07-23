名人健康丨70歲蘇施黃兩度抗癌，醒神煮大餐與陳志雲豪宅相聚，曾分享抗癌秘訣：一定要堅持！

現年70歲的前商台主持人蘇施黃（阿蘇），2005年曾罹患乳癌，2022年10月又確診大腸癌第三期，需進行手術切除腫瘤。2023年完成最後一次化療後，蘇施黃精神狀態一直保持良好，但已滅少公開露面。近日前TVB高層陳志雲分享與蘇施黃的最新合照，蘇施黃的最新近況曝光了。

陳志雲日前在IG以「食得是福 嗰晚直頭係So幸福」為題發文表示：

好耐無試過食咁多嘢，又好耐無試過食飯食咁多個鐘頭 (好似食咗五個鐘），更加好耐無試過咁夜都仲未瞓。多謝阿So俾我哋有一個咁愉快嘅晚上，同埋品嚐到咁多好食嘅嘢。阿蘇萬歲！#蘇施黃 #阿So #笑容像陽光般燦爛 #唔好再問阿蘇識唔識煮飯 #陳志雲 #志雲大師

陳志雲分享與蘇施黃的最新合照，笑容燦爛精神奕奕。（IG@chanchiwan_stephen）

蘇施黃的半山豪宅景觀驚人。（IG@chanchiwan_stephen）

阿蘇兩度患癌化療。（FB）

蘇施黃與同性密友金燕玲。（FB）

從帖文中可見，陳志雲到訪蘇施黃家中作客時，由蘇施黃親自下廚款待，餐桌上擺滿中式料理，陳志雲特別發文致謝，並對其廚藝大加讚賞。從兩人合照可見，蘇施黃留著一頭清爽短髮，戴著一副黃框眼鏡，笑容燦爛精神奕奕，雖然比2月露面時更顯清瘦，但整體氣色看來仍相當不錯。

曾分享1個癌症病人快速復原法

蘇施黃於2005年曾罹患乳癌，戰勝病魔後繼續工作。2022年10月又確診大腸癌第三期，她積極面對病情並接受手術，術後仍需進行化療。蘇施黃不時分享治療期間的心路歷程，希望能鼓勵同路人。2023年她完成最後一次化療，並在家中慶祝最後一次口服化療藥物，再次成功抗癌。

蘇施黃表示，化療為其身體帶來不少副作用，如右手臂及腳掌出現腫脹問題，需服用中藥調理後情況才逐漸好轉。此外，她向大眾介紹「睡眠」其實是最簡單讓身體快速復原的方法。她表示為了確保自己有充足睡眠，已將工作放在一邊，並建議大家「唔好胡思亂想，有咩工作或者煩事都棄權，養番好個身體。」

阿蘇曾兩度患癌化療。（影片截圖）

抗癌期間，蘇施黃不時分享抗癌的心路歷程。（影片截圖）

蘇施黃質極面對病情（影片截圖）

化療為其身體帶來不少副作用。（影片截圖）

右手臂及腳拳出現腫脹問題。（影片截圖）

蘇施黃也曾分享休養期間，手和腳出現水腫情況的相片，並提到雖然專科醫生指情況約一年後會改善，她最終仍嘗試用中藥治療，不過過程中也曾試過「撞板」，兩次服用不同中藥導致手部缺水甩皮。蘇施黃最後語重心長提醒大家，「有命先有得處理生意，所以一定要瞓覺，努力！」

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

大腸癌10大高危人士

50歲以上

超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲

不健康飲食

尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致

飲酒、吸煙者

糖尿病

肥胖

排便習慣不正常

如長期便秘

愛吃紅肉

遺傳性非息肉性大腸癌

家族性多發性息肉症候群

罹患其他大腸相關疾病

如潰瘍炎性大腸炎

克隆氏腸炎

曾罹患大腸癌並已治癒

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1. 大便出血(鮮紅色)

2. 大量黏液性便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便型態改變，形狀與量的改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學