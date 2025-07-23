名人健康丨70歲蘇施黃兩度抗癌，醒神煮大餐與陳志雲豪宅相聚，曾分享抗癌秘訣：一定要堅持！
現年70歲的前商台主持人蘇施黃（阿蘇），2005年曾罹患乳癌，2022年10月又確診大腸癌第三期，需進行手術切除腫瘤。2023年完成最後一次化療後，蘇施黃精神狀態一直保持良好，但已滅少公開露面。近日前TVB高層陳志雲分享與蘇施黃的最新合照，蘇施黃的最新近況曝光了。
陳志雲日前在IG以「食得是福 嗰晚直頭係So幸福」為題發文表示：
好耐無試過食咁多嘢，又好耐無試過食飯食咁多個鐘頭 (好似食咗五個鐘），更加好耐無試過咁夜都仲未瞓。多謝阿So俾我哋有一個咁愉快嘅晚上，同埋品嚐到咁多好食嘅嘢。阿蘇萬歲！#蘇施黃 #阿So #笑容像陽光般燦爛 #唔好再問阿蘇識唔識煮飯 #陳志雲 #志雲大師
陳志雲分享與蘇施黃的最新合照，笑容燦爛精神奕奕。（IG@chanchiwan_stephen）
蘇施黃的半山豪宅景觀驚人。（IG@chanchiwan_stephen）
阿蘇兩度患癌化療。（FB）
蘇施黃與同性密友金燕玲。（FB）
從帖文中可見，陳志雲到訪蘇施黃家中作客時，由蘇施黃親自下廚款待，餐桌上擺滿中式料理，陳志雲特別發文致謝，並對其廚藝大加讚賞。從兩人合照可見，蘇施黃留著一頭清爽短髮，戴著一副黃框眼鏡，笑容燦爛精神奕奕，雖然比2月露面時更顯清瘦，但整體氣色看來仍相當不錯。
曾分享1個癌症病人快速復原法
蘇施黃於2005年曾罹患乳癌，戰勝病魔後繼續工作。2022年10月又確診大腸癌第三期，她積極面對病情並接受手術，術後仍需進行化療。蘇施黃不時分享治療期間的心路歷程，希望能鼓勵同路人。2023年她完成最後一次化療，並在家中慶祝最後一次口服化療藥物，再次成功抗癌。
蘇施黃表示，化療為其身體帶來不少副作用，如右手臂及腳掌出現腫脹問題，需服用中藥調理後情況才逐漸好轉。此外，她向大眾介紹「睡眠」其實是最簡單讓身體快速復原的方法。她表示為了確保自己有充足睡眠，已將工作放在一邊，並建議大家「唔好胡思亂想，有咩工作或者煩事都棄權，養番好個身體。」
阿蘇曾兩度患癌化療。（影片截圖）
抗癌期間，蘇施黃不時分享抗癌的心路歷程。（影片截圖）
蘇施黃質極面對病情（影片截圖）
化療為其身體帶來不少副作用。（影片截圖）
右手臂及腳拳出現腫脹問題。（影片截圖）
蘇施黃也曾分享休養期間，手和腳出現水腫情況的相片，並提到雖然專科醫生指情況約一年後會改善，她最終仍嘗試用中藥治療，不過過程中也曾試過「撞板」，兩次服用不同中藥導致手部缺水甩皮。蘇施黃最後語重心長提醒大家，「有命先有得處理生意，所以一定要瞓覺，努力！」
大腸癌為全港第2位常見及致命癌症
據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。
消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。
宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆
台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：
大腸癌10大高危人士
50歲以上
- 超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲
不健康飲食
- 尤其是高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食所致
飲酒、吸煙者
糖尿病
肥胖
排便習慣不正常
- 如長期便秘
愛吃紅肉
遺傳性非息肉性大腸癌
家族性多發性息肉症候群
罹患其他大腸相關疾病
- 如潰瘍炎性大腸炎
- 克隆氏腸炎
- 曾罹患大腸癌並已治癒
資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學
大腸癌7大症狀
台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：
1. 大便出血(鮮紅色)
2. 大量黏液性便
3. 貧血，導致疲憊、頭暈
4. 排便型態改變，形狀與量的改變
5. 體重減輕
6. 腹痛
7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨
資料來源：肝膽腸胃科醫生 詹宜學