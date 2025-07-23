大暑湯水推薦｜瓜類袪暑袪濕，粟米健脾胃 三伏天生津節瓜粟米淮山蓮子湯

「天氣真的熱得很。」Stella說。

「大暑已到，是夏季最後一個節氣。雖然如此，我們正進入一年中最熱的日子，三伏天。我們說『春夏養陽』，大暑很關鍵。這個時候，天氣又熱又濕，我們的脾胃負擔十分重。暑熱，包含熱和濕。在診所，夏天很多病人都有腹瀉情況。」我說。

「太熱了，忍不住要喝冷飲。飲了，又會腹痛腹瀉。」Stella說。

「我也理解。很多人也這樣在夏天開冷氣，吃生冷食物。夏天天氣熱，我們毛孔張開，正是排汗、排走體內垃圾的時候。開了冷氣，溫度下降了，身體不出汗，如何排毒？這樣內在的寒邪、濕邪未能通過夏天離開人體，日積月累，會變成甚麼？還有不斷的添加新的寒濕。」我說。

「那怎麼辦？現在天氣熱得太異常了。」Stella說。

「中醫着重『中庸』之道，着重平衡。尤其在室內環境，如辦公室，冷氣必定了，甚至未能調較溫度。我們就要找時間做運動出汗。在室內地方，就盡量不要喝冷飲了。」我說。

「這樣較人性化，相信我可以做到。」Stella笑說。

「剛提到三伏天，中醫有一種又屬預防，又可治療的方法，就是三伏天灸，借天時祛陳寒。冬天又有三九天灸。在一年中最熱和最寒冷的時候，利用溫熱的中藥磨成粉末，加上薑汁，搓成天灸泥。醫師會因應患者的體質，選取合適的穴位，一般常用的包括肺俞、脾俞、腎俞、足三里等。」我說。

「這個每年我都會做的。」Stella說。

「要留意一下，天灸治療本是發泡療法，有機會出水泡。貼藥時間減少，可減少出水泡的機會。飲食方面，大暑節氣當然要注意調養脾胃，運脾化濕濁。瓜類能袪暑袪濕。當中節瓜相對較溫和。節瓜能生津止渴，又可解暑濕，健脾胃。粟米健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便。健脾胃可選淮山和蓮子。淮山有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。睡得好，身體才會好。這些材料可以煲成大暑湯水。一家大小也合用。」我說。

「謝謝你。下星期會貼第二伏天灸胋。」Stella說。

大暑湯水

材料（4人份量）︰

節瓜1個、粟米1條、蓮子1兩、淮山1兩、蜜棗2粒、生薑2片，雞肉8兩

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 節瓜去皮切塊。

3. 粟米去皮切塊留鬚。

4. 所有材料加水2公升，大火煲滾後改細火再煲1小時。

5. 最後加少許天然鹽。