基孔肯雅熱丨 佛山爆基孔肯雅熱，逾3,000人確診無特效藥，嚴重可導致腦膜炎，拆解5大感染症狀

基孔肯雅熱丨北上注意！佛山近日召開基孔肯雅熱疫情防控新聞發布會，截至本月19日，佛山全市累計報告確診病例1,873宗，其中順德有至少1,790宗，直至今日個案不斷上升，據消息指出，佛山已經有逾3,000宗。本港感染及傳染病科專科醫生連慰慈表示，該疾病可致嚴重併發症，如腦膜炎、肝衰竭等，儘管以往香港案例相對少，但現在在附近地區有爆發，香港相對風險會提高，要特別留意。

佛山逾3000人確診基孔肯雅熱

佛山市於7月20日下午召開基孔肯雅熱疫情防控新聞發布會，指截至本月19日，全市累計報告確診病例1,873例，其中順德區1,790例。累計指數還不斷上升中，至今日（24日），佛山已逾3,000人確診。所有病例均為輕症病例，無重症及死亡病例，已有超過720例痊癒。

澳門現首宗個案

除此之外，澳門於本月18日，亦出現首宗由蚊媒傳播的輸入性基孔肯雅熱病例，患者是一名61歲男子，於本月8日至10日曾經到佛山順德探親，之後出現發燒、頭痛及全身肌肉關節痛等症狀，返回澳門政府醫院求醫後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性，患者目前情況穩定，已安排住院，同住人士暫時並無不適。

拆解基孔肯雅熱大爆發風險

感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受訪問時表示，基孔肯雅熱在香港並非常見疾病，但偶有輸入性病例（由外地傳入）。此疾病從2009年起在香港是法定呈報傳染病，近十年案例全是輸入個案，患者大部份從東南亞回來，每年約零至11宗個案。而其傳播媒介則為白紋伊蚊（Aedes albopictus）或者埃及伊蚊（Aedes aegypti），不會直接人傳人，但感染者若被蚊叮咬，蚊蟲可再傳播病毒給他人。 若本地蚊蟲叮咬感染者後，可能引發局部傳播風險，但大規模爆發的風險較低。

5大感染症狀

連慰慈指，患者感染症狀主要有5大方面，包括高燒、嚴重關節痛（可持續數週至數月）、皮疹、肌肉痛、頭痛等。 約30%-40%患者可能出現持續數月甚至數年的關節疼痛或僵硬，影響生活質量。

3類高危者

不過，連慰慈指基孔肯雅熱致命率極低（<0.1%），但老年人、嬰兒或慢性病患者可能出現嚴重併發症，如腦膜炎、肝衰竭等。

無特效藥或疫苗

治療方面，連慰慈表示此症無特效藥或疫苗，以支持性治療為主，如退燒藥、止痛藥。 患者一般避免使用阿司匹林，以防增加出血風險。 預防方面，連慰慈指目前主要靠防蚊，尤其到現有爆發的地方旅遊或公幹，若出現疑似症狀且近期曾到訪疫區，應盡快求醫。

轉載自晴報