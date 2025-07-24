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失蹤逾9日獅子山尋獲18歲少女遺體
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失蹤逾9日獅子山尋獲18歲少女遺體

健康解「迷」
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　　18歲少女郭靄筠7月14日下午於樂富商場最後露面後便告失蹤，其家人曾報警及網上發帖尋人，警方、消防、民安隊及香港守望者服務團亦出動逾200人登山尋人仍無所獲。踏入第9日中午12時，民安隊終於在獅子山附近尋獲一具遺體，其後證實為失蹤少女郭靄筠，並已當場不治。死因需稍後驗屍確定。

 

　　於昨日（23日）早上有大批警方、消防及民安隊帶同搜索犬再到獅子山郊野公園一帶搜索，接近中午12時，民安隊於獅子山頂山邊尋獲一名女子遺體，其後證實她是郭靄筠，惟已當場不治。郭靄筠的遺體其後由直升機吊到飛行服務隊啟德分部，之後由黑箱車移送往殮房以待剖驗。

 

　　郭靄筠於7月14日下午1時42分離開美孚新邨住所，之後乘搭港鐵，最後露面地方為樂富商場。根據郭家人網上尋人帖文提供的資料，郭女離家時身穿粉藍色圓領短袖T恤、黑色長褲、白色波鞋、戴黑框眼鏡及攜有一個紫紅色背包。其親友亦在社交平台帖文透露，郭女失蹤時只帶銀包，沒帶手機，亦沒有使用八達通紀錄。

 

郭靄筠丨18歲少女郭靄筠失蹤逾9日 遺體於獅子山尋獲

18歲少女郭靄筠於7月14日下午於樂富商場最後露面後便告失蹤。(threads)

 

郭靄筠丨18歲少女郭靄筠失蹤逾9日 遺體於獅子山尋獲

其家人之後報警及網上發帖尋人。(threads)

 

郭靄筠丨18歲少女郭靄筠失蹤逾9日 遺體於獅子山尋獲

其家人之後報警及網上發帖尋人。(threads)

 

郭靄筠丨18歲少女郭靄筠失蹤逾9日 遺體於獅子山尋獲

其家人之後報警及網上發帖尋人。(threads)

 

郭靄筠丨18歲少女郭靄筠失蹤逾9日 遺體於獅子山尋獲

至昨日(23日)踏入第9日中午12時，民安隊終於在獅子山附近尋獲一具遺體，其後證實為失蹤少女郭靄筠。(有線新聞截圖)

 

轉載自晴報

 

Tags:#香港#民安隊#健康問題#港鐵#飛行服務隊#行山#少女#失蹤#獅子山
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