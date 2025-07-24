歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
八月
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演 西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內地巡演及香港第三度公演
文化藝術 劇場
西九文化區戲曲中心｜西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻音樂劇《大狀王》6 月中旬展開內...
推介度：
14/08/2025 - 24/08/2025
30
六月
香港迪士尼樂園｜香港迪士尼樂園 20 周年奇妙派對︰升級版無人機及煙火夜間匯演，11 架全新花車巡遊及送限定 20 周年迷你派對帽 香港迪士尼樂園｜香港迪士尼樂園 20 周年奇妙派對︰升級版無人機及煙火夜間匯演，11 架全新花車巡遊及送限定 20 周年迷你派對帽
節慶活動 親子活動
香港迪士尼樂園｜香港迪士尼樂園 20 周年奇妙派對︰升級版無人機及煙火夜間匯演，11 架全新花車巡遊...
推介度：
30/06/2025 - 31/07/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
ETF
Highlight:
【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​(價值HK$168)
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
前列腺癌｜泰山確診前列腺癌四期，抗癌半年病情受控，樂觀面對與癌細胞共存並提醒：活好每一天
其他癌症
健康Tips

前列腺癌｜泰山確診前列腺癌四期，抗癌半年病情受控，樂觀面對與癌細胞共存並提醒：活好每一天

健康解「迷」
健康解「迷」

       現年50歲的商台DJ泰山（本名曾匡民）身兼多職，除了電台DJ外，還擔任節目主持及配音員，並開設個人YouTube頻道教烹飪。然而近半年來，他的工作量忽然大減，尤其以往每月落力出片，但自上月起沒有更新。直至在本月23日凌晨，他透露今年初確診前列腺癌第4期。

 

　　泰山在23日的凌晨，突然在其YouTube頻道「泰山自煮」上傳新片，透露自己今年1月底、農曆新年前，因排尿不順求醫，經檢查後確診罹患前列腺癌第四期。當時癌細胞已擴散至多個部位，包括盆骨、頭骨、胸骨、肩膀及尾龍骨，需立即打賀爾蒙針及食標靶藥物治療。

 

　　泰山表示，他直至2月才開始化療，每三周一次，至5月底完成療程，隨後還需進行10次電療：

 

　　「成個6月都喺度做電療，隔一、兩日就要做，做完電療好攰，真係拍唔到片。」

 

　　直到7月初轉往腫瘤專科中醫診所，才接受其他治療。

 

　　從最初確診時感到絕望，到如今病情大幅好轉，泰山表示「90%癌細胞已經走晒」。他指，前列腺癌細胞指數的PSA值，也從確診時的57降至現時0.8，而正常男性數值在4或以下。

 

　　泰山坦言，最初得知病情時曾陷入絕望：「我係咪就咁玩完？」他與妻子無奈呆坐、一起哭泣，想到：

 

　　「第一個感覺係睇唔到自己細路大，唔可以同泰嫂一齊老落去，唔捨得屋企人。」

 

　　幸好，化療過程出現轉機，不但副作用輕微，體重亦沒有明顯下降，身形依舊圓潤。泰山表示，最近精神漸佳，已準備逐步復工拍片：「而家可以話係被控制之下，與未瞓醒嘅癌細胞一齊共存。」

 

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

泰山今年初確診前列腺癌四期。（影片截圖）

 

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

泰山患癌︱泰山驚爆確診前列腺癌四期 癌細胞擴散至頭骨尾龍骨 抗癌半年病情受控

商台DJ泰山。（IG@tarzancooks）

 

　　他強調，需維持健康飲食及做運動：「大家隨時可以提醒我做運動，食多啲菜。」同時呼籲病友保持正面樂觀：「醫生嘅經驗見到，心情唔好嘅病人，病情轉差嘅機會大好多。」

 

　　最後，泰山更提醒觀眾：「老土都要講，活好每一日，個人放鬆啲、脾氣少啲大方啲，笑多啲陪屋企人多啲，畀啲耐性身邊所有人。」

 

前列腺癌6大症狀

 

1.尿頻、夜尿、排尿困難、尿流速變慢等類似前列腺肥大症狀

2.忽然出現勃起功能障礙

3.精液出血

4.血尿

5.下背、髖部、骨盆或大腿呈疼痛或僵硬

6.骨頭疼痛（前列腺癌最常轉移至脊椎骨等骨頭）

 

前列腺癌｜10大行為損害前列腺

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁指出，日常生活中有10大行為可能正在慢慢損害前列腺：

 

第10名
長時間騎坐墊差的腳踏車

第9名
高風險性行為

第8名
忍住不射精

第7名
常吃紅肉與高脂肪食物

第6名
射精次數太少

第5名
捱夜、失眠

第4名
久坐、久站、久蹲

第3名
不當忍尿、憋尿

第2名
經常飲用含糖飲料

第1名
吸煙、飲酒

資料來源：台灣腎臟科醫生洪永祥

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康#癌症#前列腺癌#香港名人#泰山#電台主持人#癌症治療#化療#電療#癌症症狀#癌症預防
Add a comment ...Add a comment ...
健康警號 │ 71歲肥媽貼病床照透露身體不適 入院休養狀況令人憂心
更多健康解「迷」文章
健康警號 │ 71歲肥媽貼病床照透露身體不適 入院休養狀況令人憂心

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處