前列腺癌｜泰山確診前列腺癌四期，抗癌半年病情受控，樂觀面對與癌細胞共存並提醒：活好每一天

現年50歲的商台DJ泰山（本名曾匡民）身兼多職，除了電台DJ外，還擔任節目主持及配音員，並開設個人YouTube頻道教烹飪。然而近半年來，他的工作量忽然大減，尤其以往每月落力出片，但自上月起沒有更新。直至在本月23日凌晨，他透露今年初確診前列腺癌第4期。

泰山在23日的凌晨，突然在其YouTube頻道「泰山自煮」上傳新片，透露自己今年1月底、農曆新年前，因排尿不順求醫，經檢查後確診罹患前列腺癌第四期。當時癌細胞已擴散至多個部位，包括盆骨、頭骨、胸骨、肩膀及尾龍骨，需立即打賀爾蒙針及食標靶藥物治療。

泰山表示，他直至2月才開始化療，每三周一次，至5月底完成療程，隨後還需進行10次電療：

「成個6月都喺度做電療，隔一、兩日就要做，做完電療好攰，真係拍唔到片。」

直到7月初轉往腫瘤專科中醫診所，才接受其他治療。

從最初確診時感到絕望，到如今病情大幅好轉，泰山表示「90%癌細胞已經走晒」。他指，前列腺癌細胞指數的PSA值，也從確診時的57降至現時0.8，而正常男性數值在4或以下。

泰山坦言，最初得知病情時曾陷入絕望：「我係咪就咁玩完？」他與妻子無奈呆坐、一起哭泣，想到：

「第一個感覺係睇唔到自己細路大，唔可以同泰嫂一齊老落去，唔捨得屋企人。」

幸好，化療過程出現轉機，不但副作用輕微，體重亦沒有明顯下降，身形依舊圓潤。泰山表示，最近精神漸佳，已準備逐步復工拍片：「而家可以話係被控制之下，與未瞓醒嘅癌細胞一齊共存。」

泰山今年初確診前列腺癌四期。（影片截圖）

商台DJ泰山。（IG@tarzancooks）

他強調，需維持健康飲食及做運動：「大家隨時可以提醒我做運動，食多啲菜。」同時呼籲病友保持正面樂觀：「醫生嘅經驗見到，心情唔好嘅病人，病情轉差嘅機會大好多。」

最後，泰山更提醒觀眾：「老土都要講，活好每一日，個人放鬆啲、脾氣少啲大方啲，笑多啲陪屋企人多啲，畀啲耐性身邊所有人。」

前列腺癌6大症狀

1.尿頻、夜尿、排尿困難、尿流速變慢等類似前列腺肥大症狀

2.忽然出現勃起功能障礙

3.精液出血

4.血尿

5.下背、髖部、骨盆或大腿呈疼痛或僵硬

6.骨頭疼痛（前列腺癌最常轉移至脊椎骨等骨頭）

前列腺癌｜10大行為損害前列腺

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁指出，日常生活中有10大行為可能正在慢慢損害前列腺：

第10名

長時間騎坐墊差的腳踏車

第9名

高風險性行為

第8名

忍住不射精

第7名

常吃紅肉與高脂肪食物

第6名

射精次數太少

第5名

捱夜、失眠

第4名

久坐、久站、久蹲

第3名

不當忍尿、憋尿

第2名

經常飲用含糖飲料

第1名

吸煙、飲酒

資料來源：台灣腎臟科醫生洪永祥

轉載自晴報