女途人昏厥救人好心男施心外壓反被質疑「胸襲」，解析心肺復甦法救人程序

救人一命勝造七級浮屠，但好心卻難防閒言閒語！湖南衡陽日前有一名女子突然暈倒在街頭，面色蒼白、手部發白，失去脈搏及意識，一名懂心肺復甦的男子見狀立即施救，持續為其施心外壓，女子最終恢復呼吸和脈搏。但事後男子卻被網民質疑有「胸襲」之嫌，令救人者心寒，更坦言考慮今後不再出手相助。

綜合內媒報道，現年42歲的施救者盤先生，是當地一間職訓學院醫學院導師。事發於本月12日下午，他帶孩子外出途中，發現一名女子倒地昏迷。當時已有一名休班女醫生正在為女子進行心肺復甦，「她做了一輪很累了，然後呼救詢問有誰會做心肺復甦」，盤先生毫不猶豫上前協助，與醫生輪流為女子施救約十分鐘，期間女子家屬亦在場。

經兩人努力，女子終於恢復微弱呼吸及脈搏，並能睜開眼睛。救護車抵達後將女子送醫，家屬隨行。事後，該名醫生亦離開現場。然而盤先生施救過程被路人拍下並上傳網絡，雖然有不少人稱讚他的救人行為，但也有網民指責他涉嫌「胸襲」、「猥褻」，甚至在危急情況下聲稱「換個女的來按啊」。

盤先生施心外壓救昏厥女途人。（微博）

救人卻被網民質疑有「胸襲」之嫌。（微博）

醫學專業背景 事主：已非常注意動作

據了解，盤先生畢業於臨床醫學專業，學習過心肺復甦等急救技能，並指自己施救時已非常注意，雙手也是放在胸骨位置按壓，若手法有誤，在場專業醫護人員也會立刻糾正，「但他們也沒有指出」。

施救者盤先生向媒體表示：

當時沒想那麼多，黃金搶救時間只有幾分鐘，完全是按照所學的專業知識進行操作。

他認為自己只是做了件小事，卻引發如此大輿論，讓他感到可怕，「我當時要是知道事情會發展到這樣，可能不會選擇施救，太令人寒心了」。

影片拍攝者其後發文支持盤先生，指盤先生有先詢問女子家人是否有癲癇、低血糖等病史，且手法專業，「人家根本就沒壓到她胸上，是按在兩胸中間靠近心臟那一塊」。他強調當時氣溫超過30度，盤先生滿頭大汗跪地救人，除詢問病史外未有多言，上傳影片純粹出於善意，「這是好人做好事，有甚麽爭議的呢？」

急救的黃金時間僅5分鐘

香港心臟專科學院代表鄧勁勳醫生曾在訪問中表示，心臟病病發後急救的黃金時間其實只有5分鐘，若未能及時以心肺復甦法(CPR)及自動體外除顫器(AED)為患者進行急救，令心臟再次跳動，存活率便會大大下降，故鼓勵大眾在緊急關頭使用AED機，幫助救人一命。

留意病發前徵兆 把握自救機會

事實上，心臟猝死的個案多與突發性心臟病，導致心室纖顫有關，當中，大部分患者都是因為急性心肌梗塞所致，小部分年則有機會因為先天性心臟病，如心肌肥厚、擴張性心臟病或心律不正等問題造成。鄧醫生指出，猝死雖然來得非常突然，但病發前身體也可能發出警號，若及早發現，盡快求救，或可挽回性命。

病發時，當心肌梗塞至無法輸送血液到腦部，造成缺氧，人體就會昏迷甚至猝死，但病發前血流不順的時間，身體也會出現明顯不適，好像比平時嚴重的心口翳痛、冒汗、氣促、頭暈，若果症狀持續5分鐘也沒有消散跡象，就要盡快送院，及早治療。

心肌梗塞｜心肺復甦法救人流程

據消防署資料，要拯救心臟驟停的患者，必須盡速為其施行CPR，並使用AED進行除顫電擊，因為每遲一分鐘，患者的存活率便會降低百分之七至十。早前，消防處曾分享短片，教市民如何在施行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR）救人：

持續心肺復甦法，並盡快取得心臟去顫器（AED）：

發現有人暈倒該怎辦？



1. 檢查患者是否人事不省

患者如對聲音及痛楚均無反應，便是人事不省。

2. 致電999

要求旁人拿取AED

3. 檢查呼吸

用10秒檢查患者胸部有沒有明顯起伏

4. 施行心肺復甦法

按壓口訣：「快！狠！準！」

快：速度一秒兩下

狠：深度5至6厘米

準：位置準確

5. 跟從除顫器指示

「開」機

「貼」上電極片

「電」擊

心肌梗塞｜心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

1. 心絞痛

在日常生活中，如果進行體力勞動或情緒激動時出現異常的心絞痛症狀，這些症狀在休息後通常有所緩解，但這並不意味著危險已經過去，而是需要引起注意。



2. 症狀加重和頻繁發作

已經診斷出冠心病或心絞痛的患者，如果近期內發現症狀發作的頻率和強度顯著增加，且難以透過休息或常規藥物緩解，這可能是心梗即將發生的訊號。



3. 無原因的心慌和胸悶

即使無心血管疾病史的人，如果突然感到胸悶、心慌，或者在沒有明顯活動的情況下呼吸困難，這些症狀可能是心肌缺血的早期跡象。



4. 頭暈與疲倦

熬夜或承受壓力之後，若感受異常的疲勞、心慌或頭暈。這些症狀可能是心臟負擔加重或存在某些功能障礙。



5. 暈厥或眼前一黑

心臟病患者可能因心跳突然減慢或停止，導致腦部血流不足，進而產生暈厥。有可能是心臟突發疾病的前兆，需要就醫。

資料來源：上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌



心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

1. 胸痛

2. 氣喘

3. 冒汗

4. 急行或運動後感到胸悶

5. 心悸

6. 心絞痛

7. 左手肩痛

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄

心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管內科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

良好生活習慣

生活要有規律，早睡早起

每晚睡足8小時

避免熬夜、精神緊張

規律運動

避免久坐，堅持規律運動

要有適度有氧運動

保持正常體重

增強心肺功能

清淡飲食

以低鹽低脂飲食為主

定時用餐、飲食有節制

戒煙戒酒

吸煙酗酒與冠狀動脈硬化密切相關

大量飲酒亦會使血壓升高，增加心臟負擔

資料來源：麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌

轉載自晴報