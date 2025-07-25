名人健康丨61歲實力派歌手呂方登台獻唱，疑因飲食致嚴重發福，被網民嘲諷「肥到無頸」

唱功曾與張學友齊名、現年61歲的呂方，自2020年與女商人伍惠寶（Rainbow）結婚後，太太於同年8月誕下女兒Emma。榮升為人父的呂方為賺奶粉錢，近年主力於內地掘金。不過，他近日於桂林登台時，嚴重發福的身材卻令不少網民感到驚嚇，甚至有網民嘲諷是「肥到無頸」。

呂方於本月19日，現身桂林山水音樂節，並獻唱多首經典金曲，當唱到《朋友別哭》，更有不少歌迷感觸地哭了出來。雖然年過6旬的呂方唱功依然了得，不過其身材管理卻欠奉。呂方當日雖已身穿闊身深色花花恤衫，試圖遮掩肥胖，但不少網民仍然肉眼可見，其身材嚴重發福。

有關影片曝光後，即引來熱議，有網民嘲諷他肥到無頸，「發福成這樣」、「這是呂方？」、「年輕的時候那麽帥，怎麽胖了這麽多」。

晉升為人父的呂方為賺奶粉錢，近年主力於內地工作。(IG圖)

晉升為人父的呂方為賺奶粉錢，近年主力於內地工作。(IG圖)

呂方近日於桂林登台時，嚴重發福的身材卻令不少網民感到驚嚇，有人更嘲諷：肥到無頸。(影片截圖)

呂方近日於桂林登台時，嚴重發福的身材卻令不少網民感到驚嚇，有人更嘲諷：肥到無頸。(影片截圖)

呂方近日於桂林登台時，嚴重發福的身材卻令不少網民感到驚嚇，有人更嘲諷：肥到無頸。(影片截圖)

呂方近日於桂林登台時，嚴重發福的身材卻令不少網民感到驚嚇，有人更嘲諷：肥到無頸。(影片截圖)

呂方太太伍惠寶（Rainbow）數年前曾被楊詩敏（蝦頭）舊愛兼前經理人邵子風在社交平台追債，男方當時指女方欠他70萬元。(IG圖)

呂方太太伍惠寶（Rainbow）數年前曾被楊詩敏（蝦頭）舊愛兼前經理人邵子風在社交平台追債，男方當時指女方欠他70萬元。(IG圖)

貪吃致胖

呂方入行以來，體重似乎有增無減，外界估計與他非常貪吃有關。事實上，呂方於抖音亦不時與粉絲分享他內地發掘的美食，長年累月下，更加難以減磅。

太太曾捲欠債風波

呂方太太伍惠寶（Rainbow）數年前曾被楊詩敏（蝦頭）舊愛兼前經理人邵子風在社交平台追債，男方當時指女方欠他70萬元。邵子風更公開與伍惠寶在2019年的對話截圖，指對方回覆會限時內付清70萬元，若攤分兩年會還80萬元。邵子風稱2018年付100萬，但2020年才追回30萬，又稱這筆數外，還未計她騙其他同學的錢：「我直接搵《東張》開你兩公婆波！睇吓邊個要面子多啲！」

伍惠寶其後於社交平台發聲明：「本人已就此誹謗事件，所有有關人士及其WhatsApp恐嚇我和家人之訊息，已經作出報警立案及交由律師處理，就此不會再作出公開回應。」

轉載自晴報