名人健康丨TVB前金牌監製梅小青親證子宮腫瘤，將子宮全切手術後為丈夫慶生 近況曝光

前TVB金牌監製、現年71歲梅小青健康再亮紅燈，早年證患膀胱癌，2018年又發現患腦血管栓塞，近日患子宮腫瘤，為免病情惡化已入院開刀將子宮全切。消息曝光後，令不少圈中人大感憂心，日前她為丈夫劉家豪慶祝生日時，更主動IG上載照片，令其最新健康狀況曝光。

梅小青上月入院做手術

梅小青於上月曾在IG分享自己入院做手術照，不過當時就未有交代病情，只略略交代：

本以為兩日一夜的身體檢查，竟然住了10天，還做了一個手術…

證實子宮有腫瘤

近日有報導指71歲的梅小青入院原因，原來是因為發現患有早期子宮頸癌，為免病情惡化於是開刀將子宮全割。後來梅小青接受傳媒訪問時，則澄清不是子宮頸癌，而是因子宮內有一腫瘤，免除後患才決定將子宮切除，而切除後再檢查腫瘤細胞，證實是是第一期，由於不活躍，所以無需電療和化療，亦不需吃藥。

梅小青亦透露十分滿意自己康復進度，不過由於傷口長達10吋，因此日常起身坐低時均要倍加注意。她又指十分感謝胞妹梅小惠常煲靚湯為自己補身。

梅小青與老公劉家豪結婚多年，倆口一直十分恩愛，經常結伴外遊。(IG圖)

梅小青與老公劉家豪結婚多年，一直十分恩愛，經常結伴外遊。(IG圖)

梅小青於上月曾在IG分享自己入院做手術照。(IG圖)

梅小青於上月曾在IG分享自己入院做手術照。(IG圖)

梅小青於上月曾在IG分享自己入院做手術照。(IG圖)

梅小青於上月曾在IG分享自己入院做手術照。(IG圖)

剛做完子宮切除手術的梅小青堅持出席丈夫生日慶祝聚會。(IG圖)

生日照中只見梅小青臉色非常紅潤，而且精神奕奕，相信康復程度十分良好。(IG圖)

最新健康狀況曝光

梅小青與老公劉家豪結婚多年，一直十分恩愛，因此剛做完手術的梅小青仍堅持陪同丈夫出席其生日慶祝聚會，為丈夫慶祝生日之餘，亦與不少圈中好友相聚。她日前便於IG上載慶祝生日照，相中只見她臉色非常紅潤，而且精神奕奕，相信康復程度十分良好。

轉載自晴報