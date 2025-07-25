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阿MO近照曝光丨紅館墮屏意外3年首次公開國外治療照，揭鎖骨造口傷痕
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阿MO近照曝光丨紅館墮屏事故3年首次公開國外治療照，揭鎖骨造口傷痕

健康解「迷」
健康解「迷」

　　男團MIRROR於2022年7月28日發生墮屏事故，令台上的舞蹈員李啟言（阿Mo）嚴重受傷。事件發生至今近3年，阿Mo仍未有正式公開露面，不過，他近日卻於IG更新帖文並上載近照，令他的傷口首度曝光。

 

　　阿Mo早前入稟區域法院為工傷索償，並獲判勝訴，不過，亦同時亦透露他目前已經離港，身處外國繼續休養治療。而將近7月28日，即是意外發生三周年，阿Mo於昨日（23日）便罕有發佈帖文，以「It's me！」為標題留言：

 

　　琴日某眼鏡舖太子女講嘅嘢好鼓勵到我，所以分享少少最近有令我心情好的小點滴，順便睇吓接唔接收到大家嘅能量。btw，njnd（韓國女團NewJeans）， me too。

 

　　阿Mo之後再附上數張生活照片，除了有2張天空相及貓日曆照外，他更首度分享自己的近照。照片中，坐在輪椅的他，臉上雖然加上了濾鏡，但仍可見鎖骨位置附近有1個窿狀傷口，估計是之前人工造口所造成的傷痕。

 

阿MO進度丨墮屏意外近3年阿Mo首次公開近照可見人工造口傷痕 So Ching轉發留9字感言

意外前，李啟言是一名舞蹈員。（IG）

 

阿MO進度丨墮屏意外近3年阿Mo首次公開近照可見人工造口傷痕 So Ching轉發留9字感言

阿Mo於23日便罕有發佈帖文，並分享生活照及自己的近照。(IG)

 

阿MO進度丨墮屏意外近3年阿Mo首次公開近照可見人工造口傷痕 So Ching轉發留9字感言

阿Mo於本月23日罕有發佈帖文，並分享生活照及自己的近照。(IG)

 

阿MO進度丨墮屏意外近3年阿Mo首次公開近照可見人工造口傷痕 So Ching轉發留9字感言

阿Mo於本月23日罕有發佈帖文，並分享生活照及自己的近照。(IG)

 

阿MO進度丨墮屏意外近3年阿Mo首次公開近照可見人工造口傷痕 So Ching轉發留9字感言

坐在輪椅的阿Mo，臉上雖然加上了濾鏡，但仍可見鎖骨位置附近有1個窿狀傷口，估計是之前插喉所造成。

 

男團MIRROR墮屏意外經過

 

　　2022年7月男團MIRROR於紅館舉行首個紅館演唱會，由綵排開始至開騷，已經傳出舞台安全問題及舞者受傷消息，而直至7月28日舉行第四場，舞台上方的巨型屏幕突然掉下，有兩名舞者受傷，其中傷勢最為嚴重的李啟言（阿Mo）仍然留醫，至今未能自主活動，康復之期漫漫長路。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#演唱會#MIRROR#李啟言#演唱會事故#鎖骨
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