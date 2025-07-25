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猝死｜過度健身猝死風險高14倍，平均壽命僅45歲，醫生拆解背後原因
健康Tips

猝死｜過度健身猝死風險高14倍，平均壽命僅45歲，醫生拆解背後原因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　都市人注重增肌減脂，但要注意方法！台灣復健科醫生王思恒表示，有「1類人」雖然通過運動及飲食管理來控制體態，但研究卻顯示這類人死亡率異常高，平均壽命僅有45歲。

 

心因性猝死風險為業餘選手14倍

 

　　復健科醫生王思恒在其Facebook專頁發文，引用一項針對超過2萬名IFBB（國際健身健美總會）男性職業健美選手的調查，平均追蹤時間為8年，發現追蹤期間共有121人死亡，其中38%死於心因性猝死。若單純比較心因性猝死，職業選手的風險是業餘選手的14倍以上。這些死亡選手的平均年齡僅45歲，多數為英年早逝。

 

　　對於職業健美為何如此危險，王思恒解釋，病理解剖發現猝死選手普遍存在心室肥厚、心臟擴大、心肌纖維化等問題。多數死者有使用睪固酮（合成性類固醇）及體能增強藥物的紀錄。此外，比賽前的極端脫水及減重行為也增加腎臟受損風險，而選手自殺、他殺與藥物過量等風險也顯著上升。

 

用藥物增肌減脂 大增死亡風險

 

　　王思恒表示，通過訓練增加肌肉及提升肌力對健康有許多好處，每個人都應進行規律的肌力訓練。但若以藥物來追求極致的增肌減脂，反而會使健身成為極高風險的運動。令人擔心的是，藥物在健身族群中使用是相當普遍，甚至讓大眾誤以為未用藥者缺乏訓練痕跡，這種錯誤觀念可能促使更多人開始使用藥物。

 

　　他提醒，人體的生理運作多維持在理想範圍內，例如血壓過高或過低都很危險，極少數指標是「愈高愈好」，肌肉也是如此。他提出以下4點：

 

  • 肌肉過少絕對不行
  • 每周兩次訓練，維持健康
  • 追求自然極限，但健康效益會遞減，無需過度強求
  • 用藥極度危險，以藥物達成的極端體態並不健康

 

7大年輕人猝死誘因

 

　　台灣重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁分享，提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

 

熬夜

長期睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

 

過度健身

超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

 

常飲用能量飲料

能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可誘發嚴重心律不整。

 

久坐不動

久坐會導致血液循不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。

 

壓力過大

長期高壓狀態會促使體內釋放大量壓力荷爾蒙，導致心跳加速、升壓飊高、血管收縮。長期可導致心肌病變，甚至引發致命性心律不整。

 

忽視心臟警訊

潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不正、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。

 

珍愛年輕生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與其他誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

資料來源：重症專科醫生黃軒

 

大部分猝死個案與心臟病有關

 

　　本港心臟科專科醫生高耀鈞曾接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

 

6類猝死高危因素

1.冠心病

2.患高血壓、高血脂、高血糖

3.吸煙

4.患心肌病

5.心律不正

6.家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

 

心臟健康｜10大猝死徵兆

 

　　台灣急診專科醫生魏智偉曾在健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

 

1.反覆腸胃道症狀

2.經常性疲累

3.胸悶

4.出現不明原因疼痛

5.頻繁心悸

6.經常眼前發黑、單側或雙側肢體麻木

7.盜汗

8.經常性頭暈及昏厥

9.呼吸不順、嘴唇發紫

10.失眠，經常性睡眠窒息

資料來源：台灣急診專科醫生魏智偉

 

資料來源：復健科醫生王思恒

Tags:#健身與健康#健美#猝死#心臟相關疾病#風險因素#生活方式選擇#藥物使用#運動#台灣#醫療專業人士
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