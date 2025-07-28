明星健康︱75歲羅浩楷淡出多年再現身，患柏金遜症靠輪椅代步，鄧英敏全力助圓音樂夢

70年代TVB資深綠葉演員羅浩楷，自2015年拍完劇集《東坡家事》後，因健康問題淡出幕前，對上一次現身已是2021年。日前，羅浩楷終露面於鄧英敏的訪問，鏡頭下可見他外貌蒼老不少，出入要以輪椅代步。兩人到觀塘一間輪椅店試輪椅，羅浩楷透露自己其實還有一個「音樂夢」。

患病多年行動不便

羅浩楷於1970年代參加國泰電影公司第一期訓練班入行，同屆同學包括資深演員劉江。後經導演朱克推薦加入TVB，更是綜藝節目《歡樂今宵》的扮嘢高手之一，特別擅長扮呂奇及林子祥等，為觀眾帶來不少歡樂。

2004年拍攝《皆大歡喜》時，他曾因主動脈阻塞引發心絞痛險些喪命。2016年某日醒來突然發現腰部無法伸直，診斷為椎間盤突出，又因頸椎長期受壓需長期佩戴頸箍，其後更90度駝背，需要靠太太推輪椅，助其起居生活，以及四出尋醫。他曾透露，當時自己的腰部彎曲有如於地上爬行，就連基本生存條件也沒有，無奈稱：「患病期間坐的士出入也慘遭白眼。」而自患病以來，他都無法工作，靠投資及買賣維持生活。

神隱多年僅有現身鄧英敏訪問

羅浩楷淡出幕前之後，多年來僅接受過鄧英敏主持的網上節目《老友鬼鬼傾吓偈》訪問，當時他因頸椎問題未能坐直身體：「一直都搵唔原因，冇得搞」；但全程仍保持風趣幽默的談吐。

直至早前，有網民在FB群組「90年代回憶（新版）」上發文，表示聽聞羅浩楷身體不太好；有人在九龍灣德福偶遇羅浩楷，一個人坐輪椅精神欠佳。羅浩楷亦回覆傳媒坦承10多年前確診患上柏金遜症，近年情況轉差，出入要以輪椅代步，日常生活由太太同工人打點，甚至不太樂觀稱「我而家分分鐘有病唔醫㗎，我都唔知幾想死！」。

終現身訪問盼實現「音樂夢」

本月23日，羅浩楷在鄧英敏的邀請下，終於久違再現身《老友鬼鬼》訪問。鏡頭下他外貌蒼老不少，但慶幸仍中氣十足，能與鄧英敏對答如流。兩人到觀塘一間輪椅店試輪椅，雖然羅浩楷本身已有6部輪椅，更對鄧英敏講笑說：「 因為我想勁、靚啲、高大威猛啲，咁先襯得起你嘛，敏哥！」

言談間，羅浩楷透露自己還有一個心願希望實現，是希望舉行音樂會，所以才想挑選一部電動「戰車」。他談到音樂會內容，表示會唱《李香蘭》：「我大佬係玉置浩二，我叫玉置浩楷。」不過就未有計劃邀請好友演出，只是自己唱，最多兩至三首。

鄧英敏稱，目前為音樂會物色地方：「我哋想喺短期內搵一個細細地嘅地方，以歌會友，可能係60人左右，做得好就做多幾場。」訪問期間，羅浩楷對於鄧英敏表示不少圈中好友為他四出找醫生，似乎未感興趣，還是一貫精靈鬼馬回答：「我覺得最好係睇吓有邊隻股票近來係好有前途， 我就會介紹畀你去黄大仙扶乩，得嘅話就會介紹畀啲觀眾，等大家執多少嚟飲吓茶。」

而節目播出後，不少網民都祝福楷哥平安：

好似狀態好返好多，口齒清晰流利好多。祝楷哥早日康復可以為大家繼續表演繼續開心！

楷哥唔好放棄，努力做多些拉筋和適量運動令身體重心移番左邊，這才能改善脊椎側彎。

楷哥加油！

轉載自晴報