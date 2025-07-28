酒店迷思︱為何酒店棉被須攝床褥？房務員親揭真相

酒店棉被攝床褥背後有原因！日前，有台灣網民在社交平台發文提問「飯店的棉被到底為甚麼一定要卡在床裏」，引起熱議。有房務員留言解釋原因，更坦言其實自己也曾覺得這樣做很煩，但確實有其必要性。

有台灣網民在社交平台Threads發文提問：

飯店的棉被到底為甚麼一定要卡在床裏面，自然垂放不行嗎？還是因為單純要營造整理後沒有人躺過的證據？有別的冷知識原因嗎？

該帖文引來不少迴響，大部分人都留言表示認同，稱每次睡前拉被角都會拉到流汗。

網民有乜講

扯完被子會很累，睡得更好。

以為都拉出來了，躺在床上翻身的時候卡住，還要走下床把那個角拉出來。

住旅館最恨的就是拉被子

洗完澡拉完被子又流汗了

好不容易全部拔出來之後，連住時習慣只讓房務幫忙收垃圾就好的我們，某次為了讓房務幫忙更換浴巾就沒特別寫紙條註明，結果棉被就又被塞回去了。

房務員親揭原因

在帖文下方留言中，有現任和曾經任職過酒店房務員的網民現身解畫，解釋箇中原因是為有助提升酒店整潔感與專業形象：

我之前在旅館工作，前輩說因為這樣可以向客人證明沒有人睡過這張床，同時也是整潔不雜亂，不會有「會不會上一個人離開後沒整理」的感覺。

曾經做過房務的我也覺得很煩，幹嘛要塞進去。主管：因為好看。

轉載自晴報