全面抗癌︱研究揭示僅低醣飲食提升肺轉移風險，做好這4件事全方位防癌

根據世界衛生組織2024年數據，2022年全球患癌新症數字約有2,000萬，當中死亡人數接近1,000萬。而香港癌症資料統計中心報告指出，2021年錄得的癌症新症有38,462宗，死亡個案則有15,108宗。台灣有醫生引述最新研究，指出僅低醣飲食難以全面抑制癌細胞，反而會增加癌症肺轉移的風險。要全方位防癌抗癌，就要做到以下4件事。

抗癌飲食︱研究：低醣飲食恐增肺癌轉移風險

台灣基因醫生張家銘在Facebook專頁發文，引述2025年刊登於醫學期刊《Cell》的新研究結果，發現低醣飲食雖能減緩癌細胞生長，卻可能活化HRD1蛋白，促使TRAIL蛋白透過外泌體傳送至肺部，改變肺部免疫微環境，反而增加癌細胞肺轉移風險。研究顯示，血液中外泌體TRAIL的濃度，可能成為術後肺轉移的關鍵預測指標。張家銘解釋，透過分析TRAIL濃度，可以比傳統患癌指標，如甲胎蛋白（AFP）或腫瘤大小，更準確預測癌症肺轉移的情況，及早治療增加存活機會。換言之，當TRAIL濃度愈高，肺轉移風險愈高。

抗癌飲食︱低醣飲食不足以抑制癌細胞

張家銘提醒，單靠減少醣類攝取雖能抑制癌細胞生長，但若缺乏其他，低醣環境可能迫使癌細胞尋求其他生存路徑，例如轉移。他強調，真正的抗癌關鍵不在限制飲食，而是強化整體健康，全面提升免疫力。

抗癌飲食︱4大抗癌飲食建議

張家銘建議，抗癌期間應維持均衡飲食，攝取足夠蛋白質、優質油脂及膳食纖維，並搭配規律運動、充足睡眠及穩定情緒，以維持免疫系統功能。此外，仍須遵循專業醫療建議，按時接受治療與追蹤檢查。

美國癌症基金會：30種抗癌食材名單

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理分享美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公佈的30種抗癌食材名單。「預防勝於治療」，大家可以靠日常健康飲食對抗癌細胞，盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，吃出健康人生！

蔬果類

椰菜花、白蘿蔔、青豆、蘋果、葡萄柚（對抗大腸癌）

櫛瓜、櫻桃（對抗直腸癌）

菠菜、胡蘿蔔、葡萄、橙（對抗肺癌）

蘑菇、羽衣甘藍、石榴（對抗乳癌）

藍莓、覆盆子（對抗口腔癌）

黑莓、小番茄、西瓜（對抗前列腺癌）

草莓（對抗皮膚癌）

檸檬（對抗子宮頸癌）

堅果、全穀類

糙米（對抗肝癌）

亞麻籽（對抗乳癌）

核桃（對抗大腸癌）

辛香料

大蒜（對抗大腸癌）

辣椒（對抗肝癌）

洋葱（對抗咽喉癌）

飲品

咖啡、茶（對抗大腸癌）

高敏敏指出，以上30種食材之所以可以對抗癌症，是因為富含抗氧化物，也就是天然植化素。不但可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。

8大致癌食物要小心

不當飲食習慣會導致罹癌，還有其他原因包括家族遺傳、環境污染、生活過度壓力等，都有可能會增加罹癌的機率。高敏敏提醒，從可以預防的途徑，以下罹癌食物要小心避免經常進食：

燒烤物

高脂肪食物

油炸物

發霉污染食物

醃漬煙燻食物

加工肉

檳榔

酒精

同場加映：6大提高患癌風險飲食習慣

1.攝取過量加工食品

2.過量攝取紅肉

3.攝取纖維量不足

4.吃太多甜食

5.飲食不規律或吃太飽

6.飲酒過量

資料來源：台灣胸腔暨重症科醫生 黃軒