凍齡女神丨53歲黎姿親授保濕法+4招凍齡秘技，IG泳照展現Fit爆身材

已淡出幕前成為商界女強人、現年53歲的黎姿雖然已是3女之母，但一向保養得宜。近日，她去外地遊行時，更於IG分享泳照，大曬零贅肉身材，少女感依然。想知女神凍齡心得? 即睇下文她過去分享的皮膚保濕大法及4招凍齡術。

踏入炎夏，黎姿早前即飛到意大利旅行享受人生，有時身穿白色飄逸吊帶長裙遊走異國街頭、有時登高欣賞美景、有時又親手整Pizza，或者身穿泳衣出海吹海風，並且於IG大方分享多張照片。而她的墨綠色無肩帶泳衣更是令人眼前一亮，令其「Fit爆」身材表露無遺，凍齡狀態驚人。

踏入炎夏，黎姿早前即飛到意大利旅行享受人生。(IG)

黎姿的墨綠色無肩帶泳衣更是令人眼前一亮，付其「FIT爆」身材表現無遺，凍齡狀態驚人。(IG)

黎姿分享4招凍齡

黎姿自接手了弟弟的美容生意，之後更將生意愈搞愈大，後來更成功上市，因此她又有最美上市公司主席之稱。對美容甚有心得的她，過去亦曾分享皮膚保濕大法及4招凍齡術。

黎姿表示保濕不是把面霜塗厚一點就為之正確，要選擇適合自己的保濕護膚品，同時更推介一種秋涼美顔糖水。她直言，會找適合自己的保濕護膚品，也會吃個雪梨盅滋潤一下，

秋天吃梨，中醫說可潤肺潤喉，防止咳嗽，一舉幾得。

女神黎姿亦曾經分享她的4招凍齡術：

1.每日運動：所指的運動不一定是高消耗的帶氧運動，簡單如每天堅持做200至300下SitUp，達到排毒出汗的效果，最重要堅持每天做。當然每周能夠定期做瑜伽、跑步，效果更好。

2.補充水份：除了指定的每天飲用至少八杯水外，黎姿還會帶備補水噴霧，身為女強人的她經常處於辦公室冷氣房內，皮膚水份容易流失，補水噴霧能夠即時作出補水用途。

3.補充維他命C：黎姿崇尚天然，保養品也選擇天然，就如簡單的維他命C。維他命C除了有美白功能，還在抗氧化、增強免疫力的效用，有助保持青春！

4.注重防曬：正如黎姿最新的帖文提到，吸收陽光增加維他命D的同時，記得要搽防曬！皮膚受到紫外光的侵害造成的色斑、皺紋是難以逆轉的，所以提醒各位吸收維他命D同時要謹記防曬的重要！

現年53歲的黎姿雖然已是3女之母，但一向保養得宜。(IG)

為養家從小入行

黎姿出身演藝世家，原本家住何文田的豪宅，可惜在祖父母雙雙去世後，爸爸因為被騙家產，一家四口更由大屋搬至九龍城東頭邨200多尺的單位居住。後來，14歲的黎姿到健身會探望爸爸時獲歌星許冠傑賞識，介紹到新藝城影業有限公司試鏡，並參與電影《開心鬼放暑假》，自此身為長女的黎姿肩負養家重任。

黎爸爸因患有腦膜炎失聰，聽覺只有二至三成的聽力，視力也很參差，只能在健身會當打雜工作。

黎姿出身演藝世家，爸爸因為被騙家產，14歲的黎姿很小便進入影圈打工。(IG)



黎姿十分孝順父母。

黎姿不時舉行家庭聚會。(IG)

黎嬰成為皮膚科醫生自立門戶，但不幸2007年發生交通意外，導致半身癱瘓。一直姐弟情深的黎姿，不惜退出娛樂圈，專心照顧弟弟。(IG)

絕世好家姐

黎姿一向與弟弟黎嬰姊弟情深，自小供弟弟讀醫科，後來黎嬰成為皮膚科醫生自立門戶，但不幸2007年發生交通意外，導致半身癱瘓。一直姐弟情深的黎姿，不惜退出娛樂圈，專心照顧弟弟，同年，與商人馬廷強結婚，二人現在育有3個女兒。黎姿婚後主力打理弟弟的醫學美容生意，更將集團成功上市，成為上市CEO。