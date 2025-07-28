廁紙推薦｜澳門消委會15款廁紙測試結果：5款最柔軟、4款易堵塞馬桶

消委會廁紙推薦︱廁紙是家中必不可少的日用品，品質必須要過關。澳門消費者委員會最新測試15款衛生卷紙品質，包括強韌度、吸水力、易沖度與柔軟度表現，結果顯示有4款樣本難被分散，有可能導致馬桶堵塞；另有5款廁紙柔軟度高，接觸肌膚時更舒適。

澳門消委會本次測試報告刊登於新出版的第382期《澳門消費》，共抽取了市面上15款衛生卷紙樣本，涵蓋Tempo、維達、潔柔、Andrex皇冠等知名衛生紙品牌。當中有2款為5層紙、9款為4層紙、3款為3層紙，而有1款包裝上未有標示層數。售價由澳門元21元至47.9元不等；有6款每包有10卷紙，有9款每包有12卷紙，平均每卷價格由澳門元2.1元至4.45元不等。

15款廁紙使用表現測試結果

澳門消委會參考中國國家標準GB/T 20810-2018《衛生紙（含衛生紙原紙）》，對15款衛生卷紙樣本的每卷平均長度、每卷平均張數、抗張指數（縱向與橫向）、球形耐破度、橫向吸液高度，以及可分散性及柔軟度進行測試，評定樣本的強韌度、吸水力、易沖度與柔軟度。結果顯示，樣本之間的品質表現存有差距。

澳門消委會衛生卷紙測試

15款樣本測試結果

Xinya馨雅 初享簡柔有芯卷紙

每包卷數 12

零售價 MOP$31.5

每卷平均價格 MOP$2.63

可分散性 X

柔軟度 185(mN)

植護 氣墊紙巾．悅色橙有芯衛生紙

每包卷數 12

零售價 MOP$31.9

每卷平均價格 MOP$2.66

可分散性 X

柔軟度 262(mN)

Babroy貝柔 寶寶高級卷紙

每包卷數 10

零售價 MOP$21

每卷平均價格 MOP$2.1

可分散性 X

柔軟度 143(mN)

Lifedays生活天 4D衛生卷紙

每包卷數 10

零售價 MOP$23.5

每卷平均價格 MOP$2.35

可分散性 V

柔軟度 295(mN)

Meadows 4D EMBOSSED BATHROOM TISSUE

4D立體壓花衛生紙

每包卷數 10

零售價 MOP$34.9

每卷平均價格 MOP$3.49

可分散性 V

柔軟度 180(mN)

Tempo Prestige 4ply Pear Blossom

Bathroom Tissue閃鑽四層水梨花衛生紙

每包卷數 12

零售價 MOP$47.9

每卷平均價格 MOP$3.99

可分散性 V

柔軟度 166(mN)

Vinda維達 Golden Deluxe維達金鑽

每包卷數 12

零售價 MOP$35

每卷平均價格 MOP$2.92

可分散性 V

柔軟度 130(mN)

ZENSES SUPERIOR PROTECTION(WHITE TEA)

每包卷數 12

零售價 MOP$42.5

每卷平均價格 MOP$3.54

可分散性 V

柔軟度 167(mN)

心相印 衛生紙(茶語．絲享)

每包卷數 12

零售價 MOP$30.5

每卷平均價格 MOP$2.54

可分散性 V

柔軟度 151(mN)

香港潔柔 衛生紙 JUMBO 2050(FACE有芯)

每包卷數 10

零售價 MOP$44.5

每卷平均價格 MOP$4.45

可分散性 V

柔軟度 132(mN)

潔柔 衛生紙(藍面子有芯)

每包卷數 12

零售價 MOP$29.5

每卷平均價格 MOP$2.46

可分散性 V

柔軟度 168(mN)

Andrex皇冠 經典3層衛生紙-印花

每包卷數 12

零售價 MOP$38.6

每卷平均價格 MOP$3.22

可分散性 V

柔軟度 84(mN)

SELECT佳之選 Bathroom Tissue

Jumbo Pack衛生紙重量裝

每包卷數 10

零售價 MOP$35.9

每卷平均價格 MOP$3.59

可分散性 V

柔軟度 87(mN)

VIRJOY BEST SAVER

每包卷數 1

零售價 MOP$32.9

每卷平均價格 MOP$2.74

可分散性 V

柔軟度 92(mN)

潔而雅 青檸檬(1800)卷紙

每包卷數 10

零售價 MOP$28

每卷平均價格 MOP$2.8

可分散性 X

柔軟度 167(mN)

資料來源：澳門消委會



1. 強韌及耐破程度表現

「抗張指數」及「球形耐破度」反映衛生卷紙的強韌程度及防穿破能力；實驗結果數值愈大，代表樣本在相關方面的表現愈好。結果顯示，15款樣本的抗張指數（縱向與橫向）均達到國家標準中優等品質衛生紙的要求，質量堅韌；而在球形耐破度測試中，15款樣本均達到國家標準要求，其中有兩款5層紙樣本：「Xinya馨雅」及「植護」表現最好。

2. 吸水能力及易沖度：4款或會令馬桶堵塞

「橫向吸液高度」衛生卷紙的吸水能力。結果顯示，15款樣本的橫向吸液高度均達到國家標準規定優等品質的要求。

另外，衛生卷紙若在水中難以分散，或會令馬桶堵塞。測試將樣本剪裁成100毫米x100毫米的尺寸，再放入有漩渦的5升水筒中，40秒後觀察筒內的樣本有否分散，出現一片或一片以上碎片。結果顯示，有4款樣本的可分散性未能通過測試的標準要求，衛生卷紙如在水中難以分散或會令馬桶堵塞。分別為「Xinya馨雅」、「植護」、「Babroy貝柔」及「潔而雅」。

3. 5款廁紙最柔軟

澳門消委會指出，衛生卷紙使用時會直接接觸皮膚，若表面粗糙不柔軟，或會令皮膚感到不適或擦傷皮膚。在柔軟度測試方面，測試結果數值愈小，代表樣本的柔軟度愈高。

結果顯示，有3款3層紙的樣本及2款4層紙樣本表現最好：

（3層紙樣本）

Andrex皇冠 經典3層衛生紙 - 印花

SELECT佳之選 Bathroom Tissue Jumbo Pack衛生紙重量裝

VIRJOY BEST SAVER

（4層紙樣本）

Vinda維達 Golden Deluxe維達金鑽

香港潔柔 衛生紙JUMBO 2050（FACE有芯）

消委會選購廁紙建議

澳門消委會最後提醒大家：

購買衛生卷紙時，要貨比三家並保留收據，選擇向信譽良好的商號購買，切勿購買來歷不明的產品。

選購時可檢查衛生卷紙包裝，應挑選包裝封口整齊牢固、無破損的產品，包裝破損的衛生卷紙容易在潮濕環境中滋生細菌。

若發現衛生卷紙有刺激性氣味，又或輕輕抖動衛生卷紙時有粉塵掉落，應停止使用。

衛生卷紙不宜大量購買囤積。應保存在乾燥地方，開封後的產品應盡快用完，避免長時間存放。

同場加映：本港消委8款4星半廁紙推薦

本港消委會曾評測市面上25款廁紙，參考内地標準《衛生紙》GB/T 20810-2018，檢測評估樣本的吸濕性能、紙張强韌度、質量、易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及是否含有可遷移熒光物質等。

樣本中有15款為3層紙（3-ply）、8款為4層紙（4-ply）及2款為5層紙（5-ply）。另外，有23款以木漿製成的樣本，每卷售價為$2至$3.9；2款以竹材料製成的樣本售價分別為每卷$3.1及$5.6。

Watsons

衛生紙3層 Bathroom Tissues 3 ply

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $1.4/$2.1/$1.2

吸濕性能 4.5*

強韌度 4*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

潔柔C&S

Ultra Bathroom Tissue HCJ003-10

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $1.0/$1.6/$0.9

吸濕性能 4.5*

強韌度 3.5*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

759阿信屋 759 STORE

衛生卷紙10卷裝 Toilet Paper 10 Rolls CK-20P

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $0.8/$1.7/$0.7

吸濕性能 4.5*

強韌度 3.5*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

Meadows

3層印花衛生紙 3PLY PRINTED BATHROOM TISSUE

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $1.1/$1.6/$0.7

吸濕性能 4.5*

強韌度 3.5*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

維達 Vinda

金裝至尊 Golden Supreme VC4469

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $1.1/$1.6/$0.8

吸濕性能 5*

強韌度 3.5*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

佳之選 SELECT

衛生紙-容易分解4層12卷 Bathroom tissue-Disperse 4PLY

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $1.3/$1.6/$1.0

吸濕性能 5*

強韌度 4*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

原木日記 WOOD DIARY

Natural Sofy Bathroom Tissue YRT901A

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $1.3/$1.6/$1.0

吸濕性能 5*

強韌度 3.5*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

維達 Vinda

4D Deluxe 立體壓花(無香)VC4610

聲稱原產地 中國

費用(每100格/100克/平方米) $1.9/$2.0/$1.3

吸濕性能 5*

強韌度 3.5*

易沖散程度 5*

總評 4.5*

資料來源：消委會