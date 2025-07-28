廁紙推薦｜澳門消委會15款廁紙測試結果：5款最柔軟、4款易堵塞馬桶
消委會廁紙推薦︱廁紙是家中必不可少的日用品，品質必須要過關。澳門消費者委員會最新測試15款衛生卷紙品質，包括強韌度、吸水力、易沖度與柔軟度表現，結果顯示有4款樣本難被分散，有可能導致馬桶堵塞；另有5款廁紙柔軟度高，接觸肌膚時更舒適。
澳門消委會本次測試報告刊登於新出版的第382期《澳門消費》，共抽取了市面上15款衛生卷紙樣本，涵蓋Tempo、維達、潔柔、Andrex皇冠等知名衛生紙品牌。當中有2款為5層紙、9款為4層紙、3款為3層紙，而有1款包裝上未有標示層數。售價由澳門元21元至47.9元不等；有6款每包有10卷紙，有9款每包有12卷紙，平均每卷價格由澳門元2.1元至4.45元不等。
15款廁紙使用表現測試結果
澳門消委會參考中國國家標準GB/T 20810-2018《衛生紙（含衛生紙原紙）》，對15款衛生卷紙樣本的每卷平均長度、每卷平均張數、抗張指數（縱向與橫向）、球形耐破度、橫向吸液高度，以及可分散性及柔軟度進行測試，評定樣本的強韌度、吸水力、易沖度與柔軟度。結果顯示，樣本之間的品質表現存有差距。
澳門消委會衛生卷紙測試
15款樣本測試結果
Xinya馨雅 初享簡柔有芯卷紙
每包卷數 12
零售價 MOP$31.5
每卷平均價格 MOP$2.63
可分散性 X
柔軟度 185(mN)
植護 氣墊紙巾．悅色橙有芯衛生紙
每包卷數 12
零售價 MOP$31.9
每卷平均價格 MOP$2.66
可分散性 X
柔軟度 262(mN)
Babroy貝柔 寶寶高級卷紙
每包卷數 10
零售價 MOP$21
每卷平均價格 MOP$2.1
可分散性 X
柔軟度 143(mN)
Lifedays生活天 4D衛生卷紙
每包卷數 10
零售價 MOP$23.5
每卷平均價格 MOP$2.35
可分散性 V
柔軟度 295(mN)
Meadows 4D EMBOSSED BATHROOM TISSUE
4D立體壓花衛生紙
每包卷數 10
零售價 MOP$34.9
每卷平均價格 MOP$3.49
可分散性 V
柔軟度 180(mN)
Tempo Prestige 4ply Pear Blossom
Bathroom Tissue閃鑽四層水梨花衛生紙
每包卷數 12
零售價 MOP$47.9
每卷平均價格 MOP$3.99
可分散性 V
柔軟度 166(mN)
Vinda維達 Golden Deluxe維達金鑽
每包卷數 12
零售價 MOP$35
每卷平均價格 MOP$2.92
可分散性 V
柔軟度 130(mN)
ZENSES SUPERIOR PROTECTION(WHITE TEA)
每包卷數 12
零售價 MOP$42.5
每卷平均價格 MOP$3.54
可分散性 V
柔軟度 167(mN)
心相印 衛生紙(茶語．絲享)
每包卷數 12
零售價 MOP$30.5
每卷平均價格 MOP$2.54
可分散性 V
柔軟度 151(mN)
香港潔柔 衛生紙 JUMBO 2050(FACE有芯)
每包卷數 10
零售價 MOP$44.5
每卷平均價格 MOP$4.45
可分散性 V
柔軟度 132(mN)
潔柔 衛生紙(藍面子有芯)
每包卷數 12
零售價 MOP$29.5
每卷平均價格 MOP$2.46
可分散性 V
柔軟度 168(mN)
Andrex皇冠 經典3層衛生紙-印花
每包卷數 12
零售價 MOP$38.6
每卷平均價格 MOP$3.22
可分散性 V
柔軟度 84(mN)
SELECT佳之選 Bathroom Tissue
Jumbo Pack衛生紙重量裝
每包卷數 10
零售價 MOP$35.9
每卷平均價格 MOP$3.59
可分散性 V
柔軟度 87(mN)
VIRJOY BEST SAVER
每包卷數 1
零售價 MOP$32.9
每卷平均價格 MOP$2.74
可分散性 V
柔軟度 92(mN)
潔而雅 青檸檬(1800)卷紙
每包卷數 10
零售價 MOP$28
每卷平均價格 MOP$2.8
可分散性 X
柔軟度 167(mN)
資料來源：澳門消委會
1. 強韌及耐破程度表現
「抗張指數」及「球形耐破度」反映衛生卷紙的強韌程度及防穿破能力；實驗結果數值愈大，代表樣本在相關方面的表現愈好。結果顯示，15款樣本的抗張指數（縱向與橫向）均達到國家標準中優等品質衛生紙的要求，質量堅韌；而在球形耐破度測試中，15款樣本均達到國家標準要求，其中有兩款5層紙樣本：「Xinya馨雅」及「植護」表現最好。
2. 吸水能力及易沖度：4款或會令馬桶堵塞
「橫向吸液高度」衛生卷紙的吸水能力。結果顯示，15款樣本的橫向吸液高度均達到國家標準規定優等品質的要求。
另外，衛生卷紙若在水中難以分散，或會令馬桶堵塞。測試將樣本剪裁成100毫米x100毫米的尺寸，再放入有漩渦的5升水筒中，40秒後觀察筒內的樣本有否分散，出現一片或一片以上碎片。結果顯示，有4款樣本的可分散性未能通過測試的標準要求，衛生卷紙如在水中難以分散或會令馬桶堵塞。分別為「Xinya馨雅」、「植護」、「Babroy貝柔」及「潔而雅」。
3. 5款廁紙最柔軟
澳門消委會指出，衛生卷紙使用時會直接接觸皮膚，若表面粗糙不柔軟，或會令皮膚感到不適或擦傷皮膚。在柔軟度測試方面，測試結果數值愈小，代表樣本的柔軟度愈高。
結果顯示，有3款3層紙的樣本及2款4層紙樣本表現最好：
（3層紙樣本）
- Andrex皇冠 經典3層衛生紙 - 印花
- SELECT佳之選 Bathroom Tissue Jumbo Pack衛生紙重量裝
- VIRJOY BEST SAVER
（4層紙樣本）
- Vinda維達 Golden Deluxe維達金鑽
- 香港潔柔 衛生紙JUMBO 2050（FACE有芯）
消委會選購廁紙建議
澳門消委會最後提醒大家：
- 購買衛生卷紙時，要貨比三家並保留收據，選擇向信譽良好的商號購買，切勿購買來歷不明的產品。
- 選購時可檢查衛生卷紙包裝，應挑選包裝封口整齊牢固、無破損的產品，包裝破損的衛生卷紙容易在潮濕環境中滋生細菌。
- 若發現衛生卷紙有刺激性氣味，又或輕輕抖動衛生卷紙時有粉塵掉落，應停止使用。
- 衛生卷紙不宜大量購買囤積。應保存在乾燥地方，開封後的產品應盡快用完，避免長時間存放。
同場加映：本港消委8款4星半廁紙推薦
本港消委會曾評測市面上25款廁紙，參考内地標準《衛生紙》GB/T 20810-2018，檢測評估樣本的吸濕性能、紙張强韌度、質量、易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及是否含有可遷移熒光物質等。
樣本中有15款為3層紙（3-ply）、8款為4層紙（4-ply）及2款為5層紙（5-ply）。另外，有23款以木漿製成的樣本，每卷售價為$2至$3.9；2款以竹材料製成的樣本售價分別為每卷$3.1及$5.6。
Watsons
衛生紙3層 Bathroom Tissues 3 ply
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $1.4/$2.1/$1.2
吸濕性能 4.5*
強韌度 4*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
潔柔C&S
Ultra Bathroom Tissue HCJ003-10
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $1.0/$1.6/$0.9
吸濕性能 4.5*
強韌度 3.5*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
759阿信屋 759 STORE
衛生卷紙10卷裝 Toilet Paper 10 Rolls CK-20P
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $0.8/$1.7/$0.7
吸濕性能 4.5*
強韌度 3.5*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
Meadows
3層印花衛生紙 3PLY PRINTED BATHROOM TISSUE
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $1.1/$1.6/$0.7
吸濕性能 4.5*
強韌度 3.5*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
維達 Vinda
金裝至尊 Golden Supreme VC4469
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $1.1/$1.6/$0.8
吸濕性能 5*
強韌度 3.5*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
佳之選 SELECT
衛生紙-容易分解4層12卷 Bathroom tissue-Disperse 4PLY
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $1.3/$1.6/$1.0
吸濕性能 5*
強韌度 4*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
原木日記 WOOD DIARY
Natural Sofy Bathroom Tissue YRT901A
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $1.3/$1.6/$1.0
吸濕性能 5*
強韌度 3.5*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
維達 Vinda
4D Deluxe 立體壓花(無香)VC4610
聲稱原產地 中國
費用(每100格/100克/平方米) $1.9/$2.0/$1.3
吸濕性能 5*
強韌度 3.5*
易沖散程度 5*
總評 4.5*
資料來源：消委會
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