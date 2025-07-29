電療屬火損耗陰液，2案例拆解八字，中藥階段性調理分析

承接上期，註冊中醫師宋振基表示，電療屬火，對火旺命局可能加重燥熱，導致陰液損耗加劇，特別是腎陰不足的體質影響更為明顯。然而，根據不同的八字結構，調理重點也有所差異。以下是兩位電療患者的案例，八字皆屬「火為忌神」，分別是陰虛火旺及陽盛陰虛的體質。

一、「火為忌神」陰虛火旺的案例

男命生日：1990年7月15日（新曆）八字命盤：

年柱：庚木 午火

月柱：乙木 未火

日柱：癸水 巳火

時柱：（因私隱不公開）

命盤分析：

1. 日主癸水：癸水為陰柔之水，性質如雨露，滋潤萬物，但力量較弱，需依賴外力平衡整體命局。

2. 中醫理論結合：

- 癸水體質偏弱：根據中醫理論，癸水主腎與膀胱，需留意其不足可能導致腎陰虧虛，表現為疲倦乏力、口乾舌燥、腰膝痠軟等症狀。

- 火旺特性：命盤中火旺，對癸水形成壓制，容易導致燥熱傷陰的問題，若不加以調節，可能因陰液損耗而引發熱毒、炎症等。

- 未火濕熱：火旺加上未火的濕熱，可能進一步損傷脾胃功能，導致消化吸收不佳，氣血不足。

3. 調節重點：

- 中醫上應以滋陰潤燥、補益腎陰為主，並適當清熱降火，調理脾胃功能。



- 調節建議：

- 電療前：

- 滋陰養腎：補充腎陰，減少燥熱影響，可用知柏地黃丸、沙參麥冬湯。

- 健脾化濕：改善脾胃功能，避免濕熱加重，可服用茯苓、白朮、陳皮。





- 電療中：

- 潤燥護陰：防止燥熱進一步損傷陰液，可使用玄參、玉竹、麥冬。





- 電療後：

- 清熱解毒：針對熱毒未清的情況，避免局部炎症加重，可用銀花、連翹、蒲公英。

- 補氣養陰：修復腎陰與氣血不足，可用沙參麥冬湯調理。



二、「火為忌神」陽盛陰虛案例

女命 生日（新曆）：1985年2月23日





八字命盤：

年柱：乙木 丑土

月柱：甲木 寅木

日柱：丙火 午火

時柱：（因私隱不公開）

命盤分析：

1. 日主丙火：丙火為陽火，性質如太陽，具有溫暖與熱烈的特性，力量旺盛，容易出現火氣過重的情況。

2. 中醫理論結合：



- 丙火體質偏熱：火旺體質對應中醫中的「陽盛陰虛」，表現為內熱明顯，可能出現口乾舌燥、煩躁失眠、咽喉腫痛等症狀。

- 木火相助：命盤中木旺助火，內熱更加嚴重，可能導致肝火上炎，表現出頭痛眩暈、目赤口苦等問題。

- 脾胃受損：火旺傷津，易損傷脾胃功能，導致消化不良和氣陰兩虛。

3. 調節重點：

- 中醫上應以清熱降火、滋陰潤燥為主，適當補益氣血，強化脾胃功能。

電療影響與調理建議：

- 電療屬火：對火旺的命局可能進一步加重熱毒與陰液損耗，導致局部燥熱、炎症及虛火上炎。

- 調理建議：

- 電療前：

- 清熱降火：減少內熱與火毒影響，可用知柏地黃丸、蒲公英、金銀花。

- 滋陰養血：保護陰液，可用沙參、玉竹、麥冬。





- 電療中：

- 潤燥護陰：防止燥熱進一步損傷陰津，可選用玄參、沙參、麥冬。

- 調理脾胃：避免火毒影響脾胃功能，可用茯苓、白朮、陳皮。



- 電療後：

- 清熱解毒：針對局部炎症與熱毒未清的情況，可用銀花、連翹、丹皮。

- 活血化瘀：促進局部血液循環，幫助消散熱毒，可用丹參、川芎。







總結：

1. 案例中，陰虛火旺的體質需重點「滋陰補腎」 ，並調理脾胃以減少電療副作用。

2. 陽盛陰虛的體質需及早「清熱降火、滋陰潤燥」並保護脾胃功能以促進康復。



結合八字命理與中醫理論，能更精準地輔助癌症患者的治療與體質調理，減少放療副作用並促進康復。



被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。