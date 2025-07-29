移英前抑鬱症困擾致悲劇：留遺書揭情緒病吞噬心靈，都市人必知9大輕生先兆

荃灣悅來酒店於本月27日發生倫常慘案。一名曾任海關督察的37歲男子（姓紀），疑因長期受抑鬱症困擾，在酒店房間內先殺害妻兒，再從18樓房間撬窗跳樓身亡。

荃灣悅來酒店四屍命案｜半年前確診抑鬱 遺書訴痛苦

據悉，男事主半年前確診患有抑鬱症，一直在屯門一間私家診所接受治療。案發前，一家四口於26日晚9時許返回酒店房間後便未再外出。他在27日凌晨，於社交平台發布最後帖文，透露被情緒病折磨的痛苦。

荃灣悅來酒店四屍命案｜由朋友報警 房間反鎖妻兒身中多刀

其朋友發現帖文後立即報警，而凌晨4時45分由酒店商場便利店職員報警，發現有人從高處墮下，救護員到場證實男子當場死亡，警員遂上酒店房間調查，發現涉事房間被鎖鏈反鎖。破門入內後，發現男死者妻子倒臥大廳，背部及頸部有刀傷；6歲長子倒臥右側睡房床上，頸部及右手有刀傷；3歲幼子則在左側睡房床上被發現，頸部及胸口共有五處刀傷。警方在梳化上發現一把24厘米長的染血廚刀，刀刃已彎曲，懷疑男死者曾用該刀撬開窗戶。

荃灣悅來酒店四屍命案｜紀律部隊精英 原擬舉家移民

據了解，37歲紀男原屬香港紀律部隊精英成員。他於2009年加入海關，其後曾擔任消防隊目及懲教主任，並於2016年晉升為海關督察。男死者與36歲任職補習老師的妻子育有兩名分別6歲和3歲的兒子，家庭經濟狀況良好，積蓄達數百萬元。消息指，男死者生前原計劃於8月舉家移民英國，故早前已辭去海關一職，惟幼子因腳患做手術故延遲出發，一家四口暫住酒店套房。

倫常慘劇｜9大輕生警號

近年自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

9大自殺警號！

1. 精神萎靡

2. 思想負面，常提及死亡

3. 計劃交代身後事

4. 性情大變或行為反常

5. 封閉自己，拒絕與人聯繫

6. 會嘗試自殺和自殘

7. 超過兩星期陷入沉鬱狀態

8. 失眠

9. 食慾不振

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

與情緒受困者對話5大要點：

1. 放下手機，以示尊重

2. 在安靜的地方深入傾談

3. 多聆聽，少說話

4. 注意肢體語言，忌「翹手」，坐姿靠背後仰

5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

抑鬱症3大核心症狀

1. 持續廣泛情緒低落

2. 生活失去動力

3. 經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

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抑鬱症｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

● 病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

● 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

● 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

● 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

● 做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人

● 以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

● 鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

● 發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

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