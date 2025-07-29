護膚｜嫩肌唐寧堅持10年「不護膚」！每日只用1物潔面，分享3招凍齡秘密

童星出身，現年43歲的唐寧近年移居紐西蘭，息影幕前但勤力經營自媒體，拍片分享生活點滴。繼早前公開「唐寧白髮之謎」，日前分享她護膚秘密，原來不老童顏是這樣煉成的！

43歲唐寧日前於小紅書分享護膚秘密，指這個護膚習慣「堅持超過10年」。她坦言對於要公開她的護膚秘密感到有點尷尬，因為她絕對不是勤力護膚之人，而且在這個範疇更是「出名懶」，認識她的人都知道她不大會護膚。故此，談到如何保持零毛孔嫩肌，她公開自己多年來的潔膚步驟。

不愛用潔面產品 僅簡單卸妝保養

童星出身自然從小就開始接觸化妝和化妝品，她指自己外出回家後，無論當天有沒有化妝，都必須乖乖卸妝。對於她來說，清潔是護膚最重要的一環，但無需要「過度清潔」。她平日不用洗面產品或洗面奶，基本上卸一次妝後就結束。她指，很多人會過度清潔皮膚，連同皮膚上自帶的油脂都一併洗走，反而會造成皮膚更加出油。

實測10年懶人護膚大法 洗面只用清水

她亦公開自己超過10年來一個獨特的懶人潔膚習慣，就是早上起床通常都不會用市面上潔膚產品洗面，只是簡單用清水沖洗一下即可。很多人都以為要經常沖洗皮膚洗走油脂才是護膚的好方法，唐寧卻認為，當晚上臨睡前洗面後，早上就沒有必要那麼徹底清洗，反而用清水洗面時，會感受到「皮膚自帶油脂」，感覺「有點油油的」就對了。她用清水洗面後，即使不即時塗上護膚品，皮膚都不會有緊繃的感覺。平日她就是吃完早餐後，再悠悠地塗抹潤膚乳，皮膚依然紅潤透亮：「所以，有時護膚呢樣嘢呢，真係唔使咁勤力㗎！懶啲可能係一件好事嚟㗎！」

她指，塗抹3種護膚品後，若當日要外出就會塗上防曬，早上的護膚步驟就完成了。

不老童顏3招凍齡

身為人母的唐寧如何保持青春? 她曾分享3大超簡單凍齡心得：

43歲唐寧臉上絕對看不出有任何歲月痕跡！（Facebook圖片）

43歲唐寧臉上絕對看不出有任何歲月痕跡！（Facebook圖片）

唐寧美貌10年如1日！（Facebook圖片）

43歲唐寧臉上絕對看不出有任何歲月痕跡！（Facebook圖片）

唐寧美貌10年如1日！（網上圖片）

唐寧美貌10年如1日！（Facebook圖片）

1. 崇尚素食幫助排毒

唐寧自16歲起便戒掉牛肉和羊肉，在第一個小孩出生後，連豬肉亦戒掉，至後來她更索性將雞肉與海鮮亦一併戒掉。康寧指茹素後，自己更注重飲食均衡，尤其是五色蔬菜的攝取，令身體變得更健康、更快樂。

2. 護膚以簡單為主

自從孩子出生後，唐寧非常注重天然的日用品，還會自己研發手工皂。此外，她的護膚心得則是愈簡單愈好，不用出席活動的時候，便盡量素顏，避免皮膚接觸太多化學物質化妝品，又喜歡使用天然椰子油滋潤肌膚，對付濕疹之餘，又可減少對肌膚造成的傷害。

3. 保持心境開朗

入行多年，唐寧經常保持開朗樂觀態度，又不時靜坐放鬆身心。自有小朋友後，她亦將幕前工作大減，讓自己有充分休息，又非常珍惜在家時間，經常於家中烘焙，陪伴孩子，從而獲得真正平安及快樂。