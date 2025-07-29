AI｜丈夫胃癌離世1年後，妻子用AI影片讓爸爸在女兒心中活現，自揭離別真相

即使離去，但愛不會消失。內地一名女子的丈夫去年突然胃癌離世；在丈夫臨終前，該名女子承諾丈夫，向幼女隱瞞噩耗；惟一年過去後，女子深覺難以繼續暪下去，因此決定與一名博主合力舉辦一場露營，以丈夫生前相片製作成AI影片，配上丈夫留給愛女的遺書，告知女兒真相，場面令人心酸。

綜合內媒及《大河報》報道，抖音博主「琳的精神世界」日前於社交平台分享感人事件。女事主表示，丈夫過去是一名退伍軍人，一直非常注重健康，惟去年4月突然確診晚期胃癌，直接收到病危通知書，不久後便不幸離世。面對噩耗，女事主坦言難以接受，當時丈夫亦寫下了一封信給女兒，與太太約定在女兒10歲時，才將死訊告知愛女。

丈夫過去是一名退伍軍人，一直非常注重健康，惟去年4月突然確診晚期胃癌。（抖音@琳的精神世界）

博主與她商討後為女兒舉辦一場露營，夜晚播放以丈夫生前相片製成AI影片，配上丈夫留給愛女的遺書內容，告知女兒真相。（抖音@琳的精神世界）

女事主泣嘆指，在丈夫離世後，她一直欺騙女兒爸爸外出打工，然而一年過去，她覺得已經難以再暪下去，因此決定要告知女兒真相，但卻不知應以哪種形式告知。

博主與她商討後，最後計劃為女兒舉辦一場露營，夜晚望著漫天星空，播放以丈夫生前相片製成的AI影片，配上丈夫生前留給愛女的遺書內容，告知女兒真相。

AI影片重現熟悉臉龐 感人內容惹網民淚崩：

親愛的寶貝們，好久不見，我知道你們很想我，爸爸也很想你們，我一直在另一個地方，默默的守護你們。2023年春節，因為爸爸的粗心，小毛病發展成大怪獸，可是怪獸的魔力不斷進化，人類現有的武器打不過他。爸爸雖不甘，但也沒辦法再為你們遮風擋雨。在我打怪獸的日子裏，你們的媽媽付出極多，她同樣需要人保護，希望你們懂事後能理解她、幫她分擔，想爸爸時就對著天空和我聊天，爸爸很愛你們。

女兒觀看影片後忍不住痛哭，而媽媽為愛女抹眼淚安慰道：「爸爸很愛你，但他沒有辦法，他變成了天上的星星」、「姐姐們都是爸爸派來告訴你」、「他早一步出發去為我們建立下一輩子的家，等到我們去到那個星球，我們就能再見面了」，場面令不少網民都大感心酸。

胃癌8大重要因素

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

引起胃癌8大重要因素



1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8.暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

資料來源：大河報、抖音@琳的精神世界