清爽之選 │ 三絲炒豆腐麵，美人菇木耳入饌，全面提升免疫力

三絲炒豆干絲（豆腐麵）

2人份 時間：25分鐘

材料：

豆干絲（豆腐麵） 2份/ 木耳 3塊（朵）/ 洋葱 半個/ 紅蘿蔔 1/3個/ 青葱 1束（把）/黑美人菇 1/3包/ 薑 1塊

調味：

鹽 半茶匙/ 糖 1湯匙/ 豉油（醬油）2湯匙/ 紅醋 半湯匙/ 白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 鑊鏟/ 木筷子/ 湯匙/ 茶匙

步驟：

1. 清洗青葱，切去根部，再切成段。

2. 剥走洋葱的皮後，切去頭尾，清洗後，切成絲。

3. 刨去薑的皮，沖洗後，切成絲。

4. 刨走紅蘿蔔的皮，洗淨後，切成絲。

5. 將木耳切成絲（如圖）。

6. 摘出一株株的黑美人菇。

7. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟1-4，和1湯匙的食油，炒3分鐘（如圖）。

8. 加入步驟5-7，以及1湯匙的清水，炒拌均勻。

9. 最後加入豆干絲（豆腐麵），炒拌均勻，約3分鐘。

筆記：

1. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

高溫下工作的人們



「外面現在是幾度呀？」 媽媽從廚房衝了出來。「真的受不了了，為什麼會這樣的熱？！」 由於炒菜的關係，不把窗戶打開，不開著抽油煙機，是說不過去的。盛夏底下，三十多度的溫度，尤其是中午時分，不要小看廚房裡的熱力。想一下，廚房沒有冷氣，爐火的熱度，加上外頭火燙的太陽...…真的滾燙得讓人悶熱難耐。

背著重重郵包的郵差，一個人坐在公車站旁，滿頭大汗，汗水早已經從工作服滲透出來。一邊不停的擦汗，一邊等待著公車的到來，把郵件送到下一站去。在戶外工作，整天在外面跑，或做體力勞動的，這個高溫底下，需要的不只是力氣，還有忍耐天時暑熱的毅力。

為了不讓媽媽辛苦，夏天到來以後，常與美食外送為伴。不過，想一想，美食送到家門以前，餐廳裡的廚師們，和那騎著機車的外送員，不也是為了生活，為了賺取薪水，養家活兒，努力的扛著，忍耐著炎熱的氣溫，按時地把美食送到家門前。

想到這裡，真的要感謝這些在後台，默默待在高溫下工作的人們。