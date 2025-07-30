大便警號｜40歲以上如廁後要養成回頭檢查習慣，4大環境陷阱影響疾病徵兆，專家教你辨識癌症警號

身體生病前必定有先兆，只要細心留意就可以及早治療。日本有專家提醒，尤其是踏入中年後和年過40歲的人士，每日「辦大事」後一定要養成1個習慣，隨時能夠及早發現初期症狀和關鍵病徵。

專家揭4大廁所設計/用品 恐錯失疾病警訊

日本藥膳護理師惠子在健康網站《サンキュ!》撰文指出，40歲後腸胃功能逐漸衰退，許多疾病初期症狀往往反映在排泄物上，若未能及時察覺異常，可能延誤就醫時機。她強調，打造易於觀察的廁所環境至關重要，並點名4種常見廁所設計和用品，有可能會掩蓋患病早期的徵狀：

● 暖黃燈光：橘黃色燈光會遮蓋尿液真實色調，可能讓人忽略肝膽疾病導致的茶色尿。廁所應改用明亮白燈，確保顏色辨識準確。

● 泡沫型清潔劑：沖水後產生大量泡沫的產品會遮蔽排泄物外觀，影響對顏色、形態的判斷。

● 濃烈芳香劑：過度香氛會掩蓋排泄物異味，錯失如糖尿病酮酸中毒特有的「水果味尿」等關鍵症狀。

● 馬桶自動沖水功能：建議關閉以利觀察排泄物，有異常可以用手機拍下做記錄

如廁後養成1習慣

惠子提醒，尿液與糞便的顏色、氣味變化常是疾病前兆，例如肝病患者的尿液可能呈現深橘色或茶色。她建議每次如廁後應養成「回頭看一眼」的習慣，若發現明顯異常可用手機記錄，求醫時提供醫生參考。

惠子強調，隨著年齡增長，身體警訊往往藏在日常細節中。透過調整廁所環境、建立觀察習慣，就能在黃金時間發現異常，及早求醫。

4種大便顏色看健康

台灣大腸直腸外科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出可從大便顏色和形態看出健康狀況。大便是身體的排泄物，如果出現以下4種顏色，要留意身體健康，其中1種顏色更可能是罹癌先兆：

4種大便顏色看健康

墨綠色

● 膽汁濃度過高

● 有急性腸胃炎風險



紅色

● 下消化道出血

● 痔瘡、肛裂、肛門膿瘍



黑色

● 上消化道出血

● 紅血球遭胃酸破壞釋放高濃度鐵質



灰白色

● 膽汁含量過低

● 有胰臟癌、膽管癌風險



資料來源：大腸直腸外科醫生 陳威智

灰白大便恐膽道胰臟系統出問題

據台灣急症科醫生翁梓華在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享指，大便作為人體排泄物之一，醫生會透過其氣味、顏色、形狀3方面，作為觀察患者腸胃道健康的其中一個渠道。

3招觀察大便

氣味

出血惡臭：腸胃道正出血

脂肪便惡臭︰膽道胰臟出問題



顏色

黃色到深褐色：正常

黑色：上消化道出血

紅色：下消化道出血

白色：膽道系統出問題



形狀

條狀：正常

細條狀：消化道狹窄

顆粒狀：長期便秘

黏液狀：腸胃感染

黏糊狀：腸胃出血



資料提供：台灣急症科醫生翁梓華

觀察大便 發現腸癌、胰臟癌警號

翁梓華醫生提醒，大家日常排便後不妨多觀察大便的質地，當中如出現以下3類大便就要留神，需要盡快就醫：

3類大便需求醫！



氣味：正常

顏色：偏黑或帶血絲

形狀：偏細

臨床原因：有機會為大腸癌警號



氣味：惡臭

顏色：黑色

形狀：黏糊狀

臨床原因：上消化道出血



氣味：惡臭

顏色：偏白

形狀：正常或水便

臨床原因：膽囊發炎、膽結石、膽管癌、胰臟癌等



資料提供：台灣急症科醫生翁梓華

排便健康｜布里斯托大便分類法

布里斯托大便分類法

糞便太乾

第1型-乾硬球狀（羊大便狀）

第2型-長條形、多凹凸（香腸狀）

第3型-長條形、有裂痕（香腸狀）

第4型-長條形、表面滑順（香腸狀／蛇狀）



糞便太濕

第5型-濕軟且大塊（柔軟塊狀）

第6型-鬆散且糊狀（薯蓉狀）

第7型-完全液體（水狀）



資料來源：dietitian.lab@Instagram