一氧化碳中毒丨開冷氣與炭燒烤魚致3女子中毒昏迷，醫生警告：遲1分鐘或永久壞死10萬腦細胞，附黃金急救3步驟

開冷氣注意！浙江省台州市有3名女子於家中一邊開冷氣，一邊食烤魚，豈料短短4小時，3名女子即全陷昏迷，被家人發現需緊急送院搭搶救，慶幸目前情況已穩定。醫生其後發現3人血液裏的碳氧血紅蛋白超標10多倍，證實為一氧化碳中毒。

綜合內地傳媒報導，浙江省台州市日前發生1宗3名女子在家中一氧化碳中毒的事件，而肇禍原因竟是因3人在家中緊閉門窗開冷氣時，竟同時於家中用炭火烤魚食用。4小時後，3名女子即全陷昏迷，其後家人發現，將3人及時送院搶救。

由於碳氧血紅蛋白正常數值應低於3％，醫生其後卻發現她們體內的碳氧血紅蛋白均大於35％，最嚴重的甚至高達39.4％，因此判斷3人屬一氧化碳中毒。報導亦引述醫生警告，一氧化碳中毒的患者只要遲1分鐘求醫，腦細胞就會永久壞死10萬個。慶幸，3名女子經過2次高壓氧治療後，血液裏的碳氧血紅蛋白終於降到正常值。

一氧化碳中毒黃金急救3步曲

● 立刻開窗戴手套把人拖到通風處

● 解開患者衣領頭偏向一邊防嘔吐物窒息別餵水餵藥

● 求救時要說明患者是疑似一氧化碳中毒讓醫生評估是否需要高壓氧艙治療

資料來源：中國消防



中國消防亦於微博分享了一氧化碳中毒黃金急救3步曲：

一氧化碳中毒4大高危地點

據本港衞生防護中心資料，一氧化碳是嗅不出、看不見、 嚐不到的，但它會致命。空氣中一氧化碳的濃度即使低至0.4%，也會在數分鐘內使人失去知覺及死亡。一氧化碳經肺部吸入，藉血液運送到身體每個細胞。一氧化碳能降低血液運送氧氣的能力，更重要是它能阻礙細胞運用氧氣產生能量，繼而導致身體器官（特別是腦部和心臟）缺氧受損。一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，以下綜合4大高危中毒地點：

一氧化碳中毒4大高危地點

1. 近道路交匯處或有交通擠塞的地方

2. 近工業廢氣排放口

3. 於通風不良的工作場所、家居或食肆使用有故障或排氣不良的燃料裝置，例如熱水器和爐頭

4. 通風不良的圍封地方，例如停車場和隧道

資料來源：衛生防護中心

一氧化碳中毒可致腦受損

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

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衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐或氣體煮食爐時室內有良好的通風及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

一氧化碳中毒6大高危族群

1. 幼童

2. 孕婦

3. 長者

4. 心血管或呼吸道疾病的患者

5. 血液疾病患者，如貧血

6. 血液中含較高一氧化碳人士，如吸煙者

資料來源：衛生署