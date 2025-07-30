凍齡女星丨「翻版朱玲玲」落選港姐陳思齊，佛山街頭擺攤維生，面對現實靠自己

2000年曾參選港姐兼有「翻版朱玲玲」之稱、現年43歲的陳思齊（原名：陳凱怡)，由於幕前事業一直未有氣色，她離巢TVB後亦曾轉行當音樂治療及香薰按摩師。至近年她又轉到佛山，投靠前TVB小生蔡淇俊，於街擺攤維生。不過，她日前便拍片透露原來內地生活一直拮据，並因此自卑到不敢見媽媽。

現年43歲的陳思齊近日於抖音上載生活影片，並寫道「一切的努力只為讓珍視的人過得更好，只要她開心，再辛苦都值得！#陳思齊 #媽媽 #媽媽的世界很小里面裝滿了你 #養家糊口」。

認擺攤生活拮据

影片開頭，戴上圓形黑框眼鏡兼身穿白色Tee、依然一副少女模樣的陳思齊於佛山車站現身，並表示是為了迎接一位很重要的人物，而這位大人物原來便是她的媽媽。

陳思齊表示自己移居佛山近2年之後，她的媽媽是首次到內地探她，而當中原因更是令人心酸：

今日媽媽終於嚟咗佛山探我，我搬咗嚟佛山差唔多2年，生活一直都好拮据，而且每個月除咗固定嘅生活費之外，基本上就冇乜多餘閒錢，所以我其實唔係好敢邀請佢上嚟佛山探我，因為唔多唔少都要使錢。我又唔想佢過嚟，見到我過得咁閉翳而擔心我。

現年43歲的陳思齊近年轉到內地佛山投靠前TVB小生蔡淇俊，於街擺攤維生。(抖音截圖)

現年43歲的陳思齊經常於內地直播帶貨。(抖音截圖)

不過，陳思齊日前便拍片透露原來內地生活一直拮据，並因此自卑到不敢見媽媽。(抖音截圖)

陳思齊表示自己移居佛山近兩年之後，她的媽媽是首次到內地探她，因此決定帶媽媽到內地玩樂，以表考心。(抖音截圖)+10

習慣報喜不報憂

陳思齊又指為人子女，為了不想母親擔憂，過去習慣報喜不報憂：

明明捱緊杯麵都話食緊大餐

因此，這次難得媽媽到了佛山，陳思齊決定帶媽媽到內地玩樂，以表孝心，不但帶她吃牛肉同順德魚生，更帶她夾公仔和按腳。

講真喺香港，就真係無乜本事帶佢去吃吃喝。

片尾陳思齊再次多謝「師傅」蔡淇俊，指現在已找到自己生存方式，並且充滿鬥志。

曾發表「拜金宣言」

陳思齊過去曾拍片分享「拜金宣言」並於鏡頭前坦承：

我當然想嫁個有錢人啦，而且愈有錢愈好添！

不過，目前仍是單身的她似乎早已接受自力更生，因此又補充表示：

講得好聽啲就係我鍾意靠自己，但其實講到尾就係，我冇呢啲福氣，惟有靠自己囉！

陳思齊自2000年競選香港小姐入圍5强。(影片截圖)

陳思齊早年於TVB常擔演「御用Ｙ鬤」或者妹妹的角色。(影片截圖)

陳思齊過去還被傳疑似整容失敗，引起不少輿論。

陳思齊過去曾拍片分享「拜金宣言」。(影片截圖)

屢傳整容失敗

陳思齊過去還被傳出疑似整容失敗，引起不少輿論；但真相是她在擔任美容院代言人時，因打針導致面部僵硬、鼻子變形。目前年過40的她，原生美貌早已恢復正常，童顏依舊。

陳思齊自2000年競選香港小姐入圍5强後出道，代表作有《皆大歡喜》、《老婆大人》、《搜神傳》、《我的野蠻奶奶》、《律政新人王》等，因清秀童顔外表及精靈演技而經常被安排出演「妹妹」、「丫鬟」角色，深受觀眾歡迎。

儘管有香港小姐銜頭及參與多套經典劇集經驗，但由於年紀漸長，陳思齊認為自己「不能一世靠樣搵食」，不適宜再扮演「妹妹」；她曾在抖音影片中坦言，找不到適合自己的角色和工作，遇上就業樽頸。她最終在2013年離開TVB，加入香港電視並演出了數套劇集；2015年正式退出娛樂圈。