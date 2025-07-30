麻油評測︱消委會評測20款麻油，4款塑化劑超標增患癌風險，推薦7款5星麻油

消委會曾測試市面上20款常見芝麻油，發現3款芝麻油塑化劑含量、及1款芝麻油基因致癌物「環氧丙醇」檢出量超標；有7款則獲得5星滿分推薦。

塑化劑干擾内分泌增罹癌風險

消委會在第566期《選擇》月刊指出，「芝麻」雖被歸為健康食品，但芝麻製產品未必都是有益。在本期評測中，消委會從市面搜羅了35款較常見的芝麻油、芝麻粉及芝麻醬樣本進行測試，測試項目包括各樣本的塑化劑、除害劑及營養素含量，芝麻油樣本的污染物含量，以及芝麻粉及芝麻醬樣本的霉菌毒素和致病菌含量。

根據測試結果，所有樣本沒有檢出2種塑化劑BBP、DIDP、除害劑環氧乙烷及其反應產物2-氯乙醇。不過，有4款樣本塑化劑超標，最高超出79倍。其中，被檢出塑化劑DBP的樣本有3款芝麻油、2款芝麻粉及1款芝麻醬，檢出量為每公斤0.16毫克至24毫克；被檢出塑化劑DEHP的樣本有16款芝麻油、 3款芝麻粉及1款芝麻醬，檢出量為每公斤0.12毫克至71毫克。

消委會引述研究指出，塑化劑「鄰苯二甲酸酯」是一種內分泌干擾物質，長期過量進食可能會影響實驗動物生殖系統發展，以及損害肝臟、腎臟等器官的健康。部分塑化劑也被懷疑具有致癌性，長期暴露可能增加罹患某些癌症的風險。

7款5星麻油推薦

1. CRUDIGNO Organic Cold Pressed Sesame Seed Oil 約售$65

聲稱來源地 意大利

重量/容量 250ml

每100g/ml售價 $26

2. 芝初 Sesaole 冷壓芝麻油 Cold Pressed Sesame Oil 約售$128

聲稱來源地 台灣

重量/容量 310ml

每100g/ml售價 $41.3

3. Bio Planete 有機初榨冷壓芝麻油 Organic Sesame Oil - Virgin 約售$165

聲稱來源地 法國

重量/容量 500ml

每100g/ml售價 $33

4. Topvalu Bestprice 日本純正芝麻油 Pure Sesame Oil 約售$17.9

聲稱來源地 日本

重量/容量 150ml

每100g/ml售價 $11.9

5. 九鬼 Kuki 純正黑芝麻油 First Press Pure Black Sesame Oil 約售$35.9

聲稱來源地 日本

重量/容量 150ml

每100g/ml售價 $23.9

6. 山田製油 Yamada Seiyu 一番榨黑芝麻油 First Squeeze Black Sesame Oil 約售$189

聲稱來源地 日本

重量/容量 275ml

每100g/ml售價 $68.7

7. CARWARI 有機特級初榨芝麻油 Organic Extra Virgin Sesame Oil Cold Pressed 約售$69

聲稱來源地 墨西哥

重量/容量 250ml

每100g/ml售價 $27.6

資料來源：消委會

5星芝麻粉、麻醬推薦

（芝麻粉）

1. 尚霖小屋 黑芝麻粉 Black Sesame Powder 約售$39

聲稱來源地 香港

重量 350g

每100g售價 $11.1

2. 馬玉山 Greenmax 黑芝麻粉 Black Sesame Powder 約售$52.9

聲稱來源地 台灣

重量 300g

每100g售價 $17.6

3. 裕華國貨 Yue Hwa 黑芝麻粉 Black Sesame Powder 約售$45

聲稱來源地 台灣

重量 300g

每100g售價 $15

4. 健康時代 Health Style 黑芝麻粉（無加糖） Black Sesame Powder 約售$65

聲稱來源地 台灣

重量 420g

每100g售價 $15.5

5. Kobebussan Black Sesame Powder 約售 $14.9

聲稱來源地 日本

重量 105g

每100g售價 $14.2

6. 朗竹林 Longcheerlim 純黑芝麻粉（罐裝）100% Instant Black Sesame Powder 約售$63

聲稱來源地 台灣

重量 350g

每100g售價 $18

7. 鄉味 Sunway 黑芝麻粉100%純粉（熟粉） Black Sesame Powder 100% Pure Powder 約售$31.9

聲稱來源地 台灣

重量 250g

每100g售價 $12.8

（芝麻醬）

1. 芝麻屋 黑芝麻醬 約售$59.9

聲稱來源地 香港

重量 280g

每100g售價 $21.4

2. macro Certified Organic Unhulled Tahini (sesame seeds）約售$61.9

聲稱來源地 澳洲

重量 375g

每100g售價 $16.5

3. 多多 Torto 黑芝蔴醬 Natural Black Sesame Spread 約售$35.9

聲稱來源地 台灣

重量 170g

每100g售價 $21.1

資料來源：消委會

消委會提醒，芝麻產品含有不同種類的脂肪酸，包括會令血液中壞膽固醇上升的飽和脂肪酸與反式脂肪酸（同時會令好膽固醇減少），以及對身體有較多益處的不飽和脂肪酸。以有助胎兒及發育中兒童的皮膚、視網膜和腦部神經發展的多元不飽和脂肪酸為例，芝麻油組別每100克的平均含量是39.0克，芝麻醬組別是22.4克，芝麻粉組別則是21.6克。

然而，不飽和脂肪酸仍屬脂肪，長期過量食用依然會令體重增加，故此應多進食蔬菜水果，保持均衡飲食習慣。在選購及食用芝麻產品時，可參考以下小貼士：