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慣性流產｜台女星經歷10次流產艱辛求子，罕見病15歲愛子睡夢中離世
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慣性流產｜台女星經歷10次流產艱辛求子，罕見病15歲愛子睡夢中離世

健康解「迷」
健康解「迷」

　　願天堂沒有病痛。54歲台灣女星李宇柔日前宣布患罕見病兒子在睡夢中安詳離世，終年15歲。

 

　　經常演出類戲劇《戲說台灣》、54歲台灣戲劇女演員李宇柔在本28日於Facebook發文宣布，其15歲患罕見病兒子牛牛在睡夢中安詳離世。

 

　　我的兒子走了，天堂能讓他走路，奔跑，我永遠，永遠愛他。

 

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

李宇柔與丈夫育有1對子女。（Facebook圖片）

 

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

李宇柔兒子患有罕見病。（Facebook圖片）

 

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

李宇柔與丈夫育有1對子女。（Facebook圖片）

 

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

慣性流產｜流產10次為保胎曾活縫子宮　台女星誕罕見病愛子　悉心照顧15年終病逝

李宇柔患有婦科病，容易慣性流產，曾歷流產近10次才得子。（Facebook圖片）

 

艱辛求子 流產10次不放棄

 

　　李宇柔早年因患有「子宮頸閉鎖不全」，求子過程艱辛。她曾在《新聞挖挖哇》節目中透露，自己歷經近10次流產，其中更因宮外孕導致輸卵管切除。2007年懷孕5個月時，為保胎忍痛接受無麻醉「子宮環紮手術」，可惜最後仍與胎兒緣慳一面。當時醫生得悉她曾多次懷孕，更當面指責她「不自愛」而自食其果，讓她無奈又難受。

 

生下罕病兒 遍尋療法無效

 

　　2009年，李宇柔終於誕下大兒子牛牛，惟發現他罹患「胺基酸類脫羧基酵素缺乏症（AADC）」罕見病，醫生當時曾斷言「活不過3歲」。這些年來，她照顧病兒不容易，這類患者會出現眼球上吊、肢體反折等症狀，幾乎全身癱軟，連進食都容易噎到。她一度嘗試民間療法和偏方，尋找亡者衣物煮水為兒泡浴。

 

為日後照顧愛兒再添一女

 

　　為了求兒子，李宇柔在39歲那年雪卵，希望能夠再生第二胎，日後可以照顧罕病兒子的起居生活。當時她順利誕下女兒，原想利用臍帶血幹細胞救治兒子，卻因台灣法規限制未能如願。她曾表示：

 

　　生老三的目的是要救哥哥，想生老四也是想分擔哥哥。

 

　　一直到47歲高齡，她仍未放棄到處尋訪婦科名醫，欲嘗試用試管嬰兒懷孕，只為將來有人能分擔女兒照顧哥哥的責任。

 

2-3次以上屬慣性流產

 

　　本港婦產科專科醫生羅致廉曾接受訪問時指出，孕婦免疫系統出問題是流產的常見原因，患免疫系統疾病亦有機會導致不育問題，或造成慣性流產，即連續流產3次以上。

 

　　羅醫生續指，孕婦首3個月孕期約有兩成流產風險，故連續2次流產並不罕見，但若連續3次便應求醫找出原因。他指出，流產很多時並非因孕婦起居不正常所致，而是因胚胎形成過程中出現不正常，因此一旦流產，孕婦也毋須自責。

 

　　本港婦產科專科醫生方秀儀接受訪問時曾指出，懷孕婦女一般約有10至15%流產風險，當中8成人為早孕期流產（即懷孕12週內），而過了12周後，流產風險相對較低。她又指，大部分孕婦早期流產是胎兒偶發缺陷所致，並非因孕婦起居不正常，所以一旦流產孕婦毋須自責。但女性連續3次或以上小產便屬「慣性流產」，約每100名婦女有1人屬此情況，因此建議曾流產2次以上婦女應盡早求醫，對症下藥。

 

　　方秀儀醫生指出，慣性流產雖然有半數原因不明，但亦有半數為內分泌功能異常、先天性子宮結構異常、子宮頸鬆弛、免疫系統毛病導致的血栓傾向，例如「抗磷脂綜合症」等，如沒有醫治這些情況，流產就有機會重複發生，影響成功懷孕的機會。

 

流產後5個調理階段  

 

　　而流產後的調理十分重要，以下有5個主要階段︰

 

1. 流產後1-2星期

　　排舊去瘀，流產後容易出現多瘀多虛的問題，可透過中藥去瘀血生新血，有助子宮排出體內殘留組織，即惡露。
 
2. 流產後1個月

　　補氣養血、調養肝腎流產期間會大為耗損氣血，適宜在排清組織後補氣血，幫助月經回復正常、改善子宮環境，如有再次懷孕的需求亦有助打好根基。

　　肝腎與生殖功能相關，有流產史的病人肝腎功能一般較弱，艱肝腎對保養子宮或再次懷孕有關鍵的作用。
 
3. 備孕治療

　　成功調經後，可開始著手準備懷孕。主要治療目標在改善卵子品質和數量、提高子宮內膜容受性，有助受孕及著床。
 
4. 安胎治療

　　首12周黃金安胎期，可預防流產、減低妊娠糖尿病風險及幫助胎兒發育。
 
5. 產後調理

　　排惡露、催乳、重建月經周期、幫助子宮康復。

 

資訊來源：註冊中醫師區悅兒

 

 

Tags:#名人逝世#罕見疾病#流產#懷孕與生育#台灣娛樂圈#哀痛與失落#撫養特殊需求兒童#醫療保健#李宇柔#婦科病#罕見病#子宮頸閉鎖不全
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