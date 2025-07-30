歡迎回來

中藥結合針灸治療兒童罕見疾病，需長期調理，6歲前治療尤為有效
養生Tips
針灸穴位

中藥結合針灸治療兒童罕見疾病，需長期調理，6歲前治療尤為有效

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　懷著興奮的心情與文文媽媽見面，她的堅強和堅持實在令人佩服。

 

　　回想起13年前文文出生不久，便診斷為小黑人症。她與文文遭受到丈夫的離棄，家人和身邊朋友的閑言閒語，那份無助與哀傷，她都獨力承受。

 

　　當年，她抱著三歲多的文文到來，並哭著告之女兒的情況，我們攜手一步一步把柔弱的文文和無助的媽媽重新活起來。

 

　　現在文文已經13歲，也不用任何醫療介入，不單活動自如，自理能力跟常人無異，長得精靈可愛，還經常逗得大家開懷大笑。從醫療過程中，我和文文媽媽也成為了朋友，所以久不久我們也會見面。今次也不例外，她帶同文文一起雅聚，文文愈大愈精靈又可愛。

 

　　文文媽媽說：「我昨天又收到群內有位媽媽的詢問，她是新入群的，她的女兒已經12歲，也是患有小黑人症。她知道文文同樣是先天性小黑人症，現在無論身體情況和生活都很好，所以不停詢問有關文文的治療情況和成長經過。我知道今天會與你見面，不如直接請教。

 

　　從中醫角度和針灸來看，兒童12歲患有罕見疾病（如：小黑人症、亞氏保加症、自閉症、讀寫障礙和專注力不足等），該如何治療？日常生活又有什麼需要注意的地方？ 」

 

　　我答：「兒童發展障礙及罕見疾病（如：小黑人症、亞氏保加症、自閉症、讀寫障礙、專注力不足/ADHD）多與先天禀賦不足、臟腑功能失調、氣血不暢、情志失及相關。治療上強調整體調理、辨識度，結合針灸、內服中藥、情緒和生活方式調整，促進腦發育能力、腦力健康、精神發展能力及配合使用認知藥物。

 

一、中醫辨證與治療原則

1. 先天稟賦不足（腎精虧虛）

- 常見於：小黑人症、自閉症、發展遲緩。

- 病機：中醫認為「腎主骨生髓，通於腦」，腎精不足會影響腦髓發育，導致智力、語言、運動能力落後。

- 治療：

- 針灸：

- 補腎益腦：腎俞、太谿、百會、啞門等穴。

- 促進語言：顳三針、語言區（頭針）。

- 中藥：六味地黃湯、左歸丸（滋補腎精）、河車大造丸（嚴重發育遲緩）。

 

2. 肝鬱痰擾（情緒與行為問題）

- 常見於：亞氏保加症、自閉症（固執行為、社交障礙）、ADHD（衝動易怒）。

- 病機：肝氣鬱結化火，痰蒙清竅，導致情緒不穩、注意力渙散。

- 治療：

- 針灸：

- 疏肝解鬱：太沖、合谷、風府等穴。

- 化痰開竅：豐隆、耳穴「神門」

- 中藥：柴胡加龍骨牡蠣湯、溫膽湯（化痰安神）。

 

3. 心脾兩虛（專注力與學習障礙）

- 常見於：讀寫障礙、ADHD（注意力不集中、記憶力差）。

- 病機：脾虛氣血不足，心神失養，導致學習困難、容易疲倦。

- 治療：

- 針灸：

- 健脾安神：足三里、三陰交、內關等穴。

- 提升專注力：四神聰。

- 中藥：歸脾湯、甘麥大棗湯（養心安神）。

 

4. 經絡阻斷（感覺統合失調）

- 常見於：自閉症（觸覺敏感）、ADHD（動作笨拙）。

- 治療：

- 針灸：

- 調和氣血：合谷、陽陵泉、血海、命門等穴。

- 頭針療法：刺激大腦皮質相應功能區。

- 推拿：捏脊療法、手指點穴（刺激末梢神經）。

- 醫囑：內服中藥必須經註冊中醫診斷後，依個別症狀調配服用。

 

二、日常護理與注意事項

1. 飲食調理

- 宜吃：

- 補腎益腦：黑芝麻、核桃、深海魚、山藥等。

- 健脾安神：小米、蓮子、紅棗、茯苓等。

- 疏肝理氣：金針菜、玫瑰花茶。

- 忌吃：

- 傷脾食物：冷飲、油炸食物。

- 加重肝火：辛辣、巧克力、咖啡因。

- 人工添加物：色素、防腐劑（可能加重過動）。

 

2. 生活習慣

- 規律作息：

- 晚上9點前入睡（「肝藏血」，熬夜影響情緒與專注力）。

- 減少電子刺激：

- 限制螢幕時間（尤其睡前1小時）。

- 適度運動：

- 游泳、八段錦、太極（調節氣血，改善協調能力）。

 

3. 情緒管理與教育

- 正向引導：避免責罵，多用鼓勵式教育。

- 結構化訓練：

- 自閉症：視覺提示、固定作息。

- ADHD：時間管理、任務分解。

- 感官訓練：

- 觸覺刷按摩（改善觸覺敏感）。

- 音樂治療（角調音樂疏肝，宮調音樂健脾） 。 」

 

　　文文媽媽點頭說：「好彩問一問你，那麼詳細我實在不懂如何解釋。現在我抄低重點，便可以幫助到其他有需要的朋友。那麼，針灸治療是否跟文文的一樣，每週見你三次便可？」

 

　　我答：「針灸治療與預後。

 

- 針灸：每週3次，3-6個月可見改善，有些個案需要較長期調理。

- 中藥：需定期復診調整方劑（一般依個別病例差異而定，約1-2個月調整一次）。

- 綜合介入：結合復健治療（如：語言治療、行為治療等）效果較好。 」

 

　　文文媽媽問：「針灸和內服中藥有甚麼禁忌嗎？」

 

　　我答：「禁忌與風險。

- 針灸禁忌：

- 癲癇兒童慎用頭針。

- 中藥禁忌：

- 避免苦寒藥（如黃連）長期使用，以免傷脾胃。過敏體質者需監測反應。 」

 

　　文文媽媽詳細抄下資料並問道：「還有什麼要注意的？」

 

　　我答：「中醫治療兒童罕見疾病需耐心與長期調理，家長應配合醫師，結合針灸、中藥、推拿、飲食及行為干預。6歲前治療效果最佳，但16歲以下兒童仍可透過綜合療法改善症狀，提高生活品質。」

 

　　文文媽媽說：「相信，關於這方面的信息，會幫到很多有需要的人。」

