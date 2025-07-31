俄羅斯8.8級地震｜日台發出海嘯警報，北海道、和歌山等地海嘯恐達3米，專家高度關注大地震先兆

地震／海嘯／俄羅斯／日本｜俄羅斯海域昨早（30日）爆8.8級地震，日本及台灣發出海嘯警報，其中日本氣象廳向東部沿海多個區域、包括涉及北海道至九州等地區發布海嘯預警，料部分地區可能出現約3米高海嘯，呼籲居民盡快疏散。而本港天文台亦錄得今次地震，強度為7.8級，震源深度約10公里。

據了解，地震發生於本港本月30日約7時25分（當地時間8時25分），俄羅斯堪察加半島東部對開海域錄得強度8級地震，之後又上調至8.8級，俄羅斯當局稱，這場地震是數十年來最強的一次，目前未有人員傷亡報告。

綜合日媒及《NHK》報道，日本氣象廳昨早就北海道及東北地區太平洋沿岸發出海嘯注意警報，本身黃色「海嘯注意報」緊急升級紅色「海嘯警報」，範圍從北海道一路延伸至和歌山縣，最高恐達3米，甚至可能超出預測、隨多次來襲並迅速增高，亦可能會逆流進內陸深處，甚至沿斜坡迅速蔓延。當局預料海嘯將於10時至12時半出現（本港時間約11時至中午1時半），呼籲大眾立刻撤離、遠離海岸，轉移到高地暫避，同時也提醒周遭的人一起離開，並可透過手提電話、收音機等即時掌握最新資訊。

東京電力公司於日本時間上午8時51分（本港時間約9時51分），針對福島第一核電廠內工作的員工，下達緊急避難指令。

北海道錄得兩波海嘯 高度達40cm

據悉，昨日日本早上時間10時30分（本港時間約11時30分），日本北海道花咲港（Hanasaki Port）已率先錄得首波約30cm高海嘯，雖然浪幅較小，惟衝擊力遠超普通海嘯，隨後北海道東側較南端的廣尾町十勝港，則是於上午10時51分（本港時間約11時51分）觀測到40cm海嘯抵達。而海嘯之後亦抵達日本東北沿海地區，宮城縣石卷港觀測到高度半米高的海嘯。

預料其他沿海地區亦受波及；日本時間約9時16分至18分（本港約10時16分至18分），日本首相石破茂公開發表講話，強調將盡最大努力避免今次災難，對公眾造成的損害，呼籲大眾撤離海嘯預警地區，當時日本東日本鐵路公司（JR東日本）受海嘯警報影響， 周邊沿海地區的路線已暫停運行；仙台機場亦已暫停升降。

海嘯料於3小時內影響多地 多國發出海嘯警報

美國地質勘探局錄得震源深度19.3公里，太平洋海嘯預警中心則指出，地震引發海嘯波或會於之後3小時內影響俄羅斯及日本部分沿海地區，強調今次8.8級強震與2010年智利比奧比奧（Biobío）地震、1906年厄瓜多埃斯梅拉達斯（Esmeraldas）地震並列史上第六猛烈震災。

與此同時，台灣亦發布海嘯警報，在昨天本港時間約10時07分，料當地沿海地區可能會出現「強勁且異常的海流及不可預測的岸邊湧浪」，警告民眾遠離海灘和沿岸地區。根據本港天文台資料顯示，今次香港亦錄到相關地震，強度為7.8級，震源深度約10公里。

地區出現大地震先兆

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視為大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

強震引發海嘯 專家籲日本5地區勿前往

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，台灣前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

即睇日本地震5高危地方：

5分鐘內受海嘯波及：靜岡、和歌山、三重、高知

19分鐘內受海嘯波及：宮崎縣

資料來源：台灣地震專家：郭鎧紋

轉載自晴報