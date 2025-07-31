名人健康丨62歲江華罕曬腹肌照闢謠暴瘦傳聞，震驚網民，曾傳患重病

前TVB「御用皇帝」、現年62歲的江華近年長駐內地發展，不過早前他卻因為身材暴瘦而傳出患上重病。日前江華於社交平台，再上載「泳裝」短片，罕有地曬出6塊腹肌，似乎想為相關傳聞澄清。對於偶像身型再現巨變，有網民便震驚表示：「這是江華本人？我不信」。

62歲的江華近日於抖音上載短片，並留言寫道「把人生看作一次旅程，這趟旅程沒有標準答案，沒有滿分攻略，重要的是，你是否帶着好奇心上路，是否用心感受了腳下的土地和頭頂的星辰，是否在跋涉中成為了一個更豐富、更有溫度的自己。#主打的就是一個真實」。

從其Fit爆「泳裝」短片中，身穿泳褲頭戴帶泳鏡及泳帽的江華，正赤裸上身準備暢泳，不過當中最受矚目的，莫過於是他上身健碩的胸肌及六塊腹肌，相對於之前「紙片人」身型，似乎已成功增磅，回復最佳狀態。與早年「瘦到見骨」的身型相比，江華已經「肥番幾個碼」，健碩身材令人讚歎：

江華憑師氣外型，過去有翻版劉德華之稱。

江華憑師氣外型，過去有翻版劉德華之稱。

入行多年的江華過去先後為亞視和TVB效力，於TVB期間更拍下多部經典作品，包括《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》。(影片截圖)

入行多年的江華過去先後為亞視和TVB效力，於TVB期間更拍下多部經典作品，包括《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》。(影片截圖)

入行多年的江華過去先後為亞視和TVB效力，於TVB期間更拍下多部經典作品，包括《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》。(影片截圖)

入行多年的江華過去先後為亞視和TVB效力，於TVB期間更拍下多部經典作品，包括《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》。(影片截圖)

入行多年的江華過去先後為亞視和TVB效力，於TVB期間更拍下多部經典作品，包括《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》。(影片截圖)

入行多年的江華過去先後為亞視和TVB效力，於TVB期間更拍下多部經典作品，包括《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》。(影片截圖)

江華近年因為身材暴瘦，令外界對他的健康甚感憂慮。(影片截圖)

江華近年因為身材暴瘦，令外界對他的健康甚感憂慮。(影片截圖)

日前江華於社交平台上載「泳裝」短片，罕有地曬出6塊腹肌，似乎想為相關「重病」傳聞澄清。(影片截圖)

日前江華於社交平台上載「泳裝」短片，罕有地曬出6塊腹肌，似乎想為相關「重病」傳聞澄清。(影片截圖)

曾被腰間盤突出折磨3年

除了因為近年身材暴瘦，令外界對江華健康引起憂慮外，江華過去亦曾公開表示，自己曾被腰間盤突出折磨3年。他指2004年離開TVB不久後發現患上腰間盤突出，患病3年期間無法入睡及就坐，情緒陷入抑鬱邊緣，因此他於2009年拍完最後一套內地劇集《跟紅頂白大三元》後全面停工。

轉行保險 拒參演《尋秦記》電影版

江華曾轉行保險發展，不過後來卻覺得與自己性格不符，因此未有繼續。2019年古天樂籌拍《尋秦記》電影版，極有個性的江華，認為《尋秦記》已屬觀眾心目中的經典，因此拒絕參演。

入行多年的江華過去先後為亞視和TVB效力，於TVB期間更拍下多部經典作品，包括《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》。

江華與太太麥潔文一直非常恩愛。(影片截圖)

江華與太太麥潔文一直非常恩愛。(影片截圖)

江華與太太麥潔文一直非常恩愛。(影片截圖)

江華與太太麥潔文育有1仔1女。(影片截圖)

江華與太太麥潔文育有1仔1女。(影片截圖)

骨科醫生拆解椎間盤突出成因+症狀

香港港安醫院-司徒拔道骨科專科醫生吳洪光指出，很多病人知道自己有椎間盤突出，便很擔心。但其實這本身不是疾病，而是磁力共振檢查下的一個病理情況。脊椎之間的椎間盤因老化或壓力等原因，導致變形和突出，如果壓住神經線，所引起的痛症可大可小。

椎間盤變形多數與「年紀大、機器壞」有關。不過，有些病人椎間盤提早退化，可能是長期姿勢不良，又或者意外扭傷、撞擊等引致。如果突出部分壓迫附近的神經線，更會引致神經性痛楚。痛感可以有如電擊、針刺、麻痺，令病人難以入睡、癱瘓和失禁，嚴重影響日常生活。

如果椎間盤突出但沒有痛症，或症狀輕微，可先觀察，病人一般休息四至六星期，痛症應可得到舒緩。如痛症沒有改善，便需要藥物或物理治療。如出現嚴重的痛症，便需要介入治療甚至手術。