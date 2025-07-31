女星健康｜Gin Lee血紙巾動態照曝光，粉絲擔憂健康危機，曾獨自撐過抑鬱經歷

現年37歲的李幸倪（Gin Lee）近年事業發展一帆風順，接連於《新城勁爆頒獎禮2024》、《叱咤樂壇流行榜》、《第46屆十大中文金曲頒獎音樂會》榮獲女歌手金獎，表現備受肯定。然而近日Gin Lee疑似健康亮紅燈，她在IG限時動態分享兩張照片，其中更有一張照片是沾滿血跡的紙巾，令粉絲擔心不已。

Gin Lee上傳的其中一張照片中可見，她看似躺在病床上，身上貼著兩個真空拔罐器。她在帖文中寫道：「今日我慶生，慶祝我仲有生命。」不過李幸倪的生日是8月26日，距離尚有一個月，但她提早一個月感恩自己仍然在生，讓網民猜測她或許剛經歷健康危機。

隨後她又上傳一張血跡斑斑的紙巾，照片背景是一片藍色，疑似是她穿上醫院的藍色衣服拍攝。她表示：「長知識，原來呢條好似鼻涕嘅物體就係粘連」，並寫道「今日放咗好多血」，暗示剛完成放血治療，狀況令人擔憂。

Gin Lee晒染血紙巾照，疑剛做手術。（IG@ginleeginlee）

Gin Lee發帖感恩自己「仲有生命」。（IG@ginleeginlee）

身上貼有兩個真空拔罐器，表示「慶祝仲有生命」。（IG@ginleeginlee）

Gin Lee晒染血紙巾照。（IG@ginleeginlee）

Gin Lee近年事業發展順利。（IG@ginleeginlee）

相繼奪得多個頒獎禮女歌手獎。（IG@ginleeginlee）

相繼奪得多個頒獎禮女歌手獎。（IG@ginleeginlee）

十大中文金曲頒獎典禮大滿貫。（IG@ginleeginlee）

據資料顯示，「粘連」是指身體組織或器官因外力或內部原因產生纖維性連接，常見於術後的自然修復過程。帖文曝光後，隨即引發網民熱議，紛紛關心其健康情況。

曾患抑鬱感愧對父母

現年37歲的Gin Lee出身於馬來西亞，於2009年在馬來西亞出道，其後於2011年簽約BMA，於是離鄉別井來港發展。在2015年12月，她簽約加盟香港環球唱片，並在2023年轉會到英皇。

2014年，Gin Lee跟唱片公司BMA完約後曾經停工一年，那時的她感到很沮喪。Gin Lee更一度否定自己，「失去了信心，覺得自己甚麼也不是才會淪落至此，有很多負面情緒。」可是她當時有情緒問題卻沒有去求醫，Gin Lee無奈地解釋說：「嗰陣時我冇去睇醫生，我都冇錢睇醫生，睇醫生好貴，山窮水盡啦，我剩番嘅錢一係要嚟買機票、一係要嚟食飯、一係交租，幾時排到睇醫生呢？」

從大學開始便已登台表演賺取學費、給家用，Gin Lee回望這段日子，坦言覺得愧對父母，強忍淚水稱：

心諗：「你咁大個女……自己嘅嘢都搞唔掂，又養唔到爸爸媽媽……。」我屋企唔係窮，但我覺我大個女，我唔想爸爸媽媽咁辛苦……

Gin Lee離鄉別井來香港發展。

Gin Lee與媽媽。

Gin Lee與父母關係良好。

Gin在《枉談》憶往事不禁流淚。

Gin在《枉談》憶往事不禁流淚。

Gin在《枉談》憶往事不禁流淚。

慶幸的是，最後Gin Lee一一捱過：「我揀咗自己去撐，經歷過一個咁黑暗嘅時間，之後再遇到相似嘅問題，我唔係唔驚，但我有信心可以克服。」捱過風雨，Gin Lee終於在叱咤奪女金。