71歲凍齡女神趙雅芝突失控爆喊，傳2大原因引發情緒崩潰

70年代TVB花旦、現年71歲的趙雅芝一向凍齡有道，近年一直長駐內地工作的她，除了忙於巡演《新白娘子演唱會》外，亦勤於直播帶貨。不過，她日前出席活動時，卻離奇失控爆喊，嚇得在場人員不知所措。對此，外界猜測與2大原因有關。

趙雅芝人前爆喊

近日網上有流傳趙雅芝出席活動敬酒片段，片中可見身形相當瘦削的趙雅芝，當日身穿一條鮮紅色中式裙，手上正拿著一酒杯，惟期間卻不知何故，突然淚灑當場，神情非常哀傷。她更一度需要用手遮掩，並用紙巾不斷拭去眼角的眼淚。由於事出突然，身旁的工作人員頓時被嚇得不知所措。

趙雅芝一向注重形象，因此外界估計是次公開落淚，可能與2大原因有關，包括承受着極大壓力，甚至發生了不幸事件。有內地傳媒指，趙雅芝儘管年過七旬，但仍是家庭經濟重心，落淚或跟長時間高強度工作有關。而片段曝光後，不少粉絲亦十分擔心趙雅芝的健康及心理狀態。

71歲的趙雅芝一向凍齡有道，而她近年亦一直長駐內地工作。

不過，趙雅芝日前出席活動時，卻離奇失控爆喊，嚇得在場人員不知所措。



片中可見身形相當瘦削的趙雅芝當日身穿一條鮮紅色中式裙，手上正拿著一酒杯，惟期間卻不知何故，突然淚灑當場。（影片截圖）



但趙雅芝很快便收拾心情，繼續活動。 （影片截圖）

不過，疑似趙雅芝的工作團隊，其後曾於網上解釋指趙雅芝當天流淚只是感動而已，因不捨與工作伙伴，而感觸落淚。

曾與鄭少秋傳緋聞

趙雅芝與鄭少秋曾一直合作拍了不少作品，包括《楚留香》、《大報復》、《富翁》、《倚天屠龍記》等，因此當年曾傳出緋聞，亦是不少觀眾心目中的最佳熒幕情侶。

趙雅芝於1975年與醫生黃漢偉結婚，不過，1983年便離婚，她取得兩子（兄黃光宏、弟黃光宜）的監護權。1984年趙雅芝與黃錦燊在美國結婚，倆口育有一子黃愷傑。

趙雅芝去年71歲生日，與昔日圈中好友共聚。(微博圖)

趙雅芝去年71歲生日，她的丈夫亦有陪伴出席。(微博圖)

趙雅芝與第二任丈夫黃錦燊在美國結婚，婚後倆口恩愛多年，倆口育有一子黃愷傑。

黃愷傑是趙雅芝與第二任丈夫黃錦燊的兒子。

趙雅芝與鄭少秋曾當年經常合作，因此曾傳出緋聞。